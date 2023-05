‘Bolillo’, afectado, recordó doloroso problema con el trago tras escándalo en Junior: “Me encerré seis meses”

Esta semana se registró un nuevo escándalo en el Junior de Barranquilla, debido a que varios jugadores de su plantel cometieron actos de indisciplina luego de la derrota ante el Once Caldas el fin de semana pasado, partido válido por la fecha número 18 de la Liga BetPlay.

Mediante un comunicado de prensa, el conjunto tiburón confirmó esta semana que los futbolistas involucrados fueron Walmer Pacheco, José Ortiz Cortes, César Haydar, Omar Albornoz y Luis el ‘Chino’ Sandoval. Asimismo, señaló que este último no hará más parte del club y reveló que se le rescindió el contrato.

Luis Sandoval no jugará más en Junior - Foto: DIMAYOR

Los otros 4 jugadores fueron apartados del equipo - Foto: Twitter - @JuniorClubSA

“Luego del grave acto de indisciplina del jugador Luis Sandoval, el club decidió rescindir el contrato que lo vinculaba a la institución. También nos permitimos informar que el club les adelanta un proceso disciplinario a los demás jugadores involucrados”, precisó en el documento.

Hernán Darío el ‘Bolillo’ Gómez, actual entrenador de la escuadra rojiblanca, le puso la cara este jueves a los medios de comunicación y también ratificó en rueda de prensa la decisión de no contar más con el atacante de 24 años.

El antioqueño, de igual manera, enfatizó que esta lamentable situación llegó en un momento clave donde el equipo está peleando por ingresar a los cuadrangulares finales del torneo local. Además, aprovechó la coyuntura para recordar un triste episodio que pasó en su carrera profesional por culpa de no saber controlar los tragos.

“Ese tema lo hablé con directivos y con los muchachos. Yo también la he embarrado, y en el fútbol hay un alto porcentaje de estas cosas. Siento dolor por muchachos que son buenas personas, porque dentro de la interna del grupo no son malos, pero se les fue la mano en un momento inadecuado”, indicó inicialmente.

'Bolillo' habló en rueda de prensa sobre los actos de indisciplina - Foto: Captura de pantalla Win Sports +

El 'Bolillo' recordó por qué salió de la Selección Colombia - Foto: Toque Sports

Luego, añadió: “A mí se me vino el mundo encima, me destrozaron, me dieron con todo. Tuve que irme de la Selección. Tuve que encerrarme seis meses, eso se paga, y de eso se aprende. Primero está la institución ante todo y eso primó. No va a haber ningún tipo de indulto”.

SEMANA, por su parte, pudo conocer que los cinco futbolistas se reunieron en el municipio de Santo Tomás, ubicado en el sur del departamento de Atlántico, donde ingirieron bebidas alcohólicas en las denominadas “cavas” de un establecimiento comercial.

Este hecho no fue el primer acto de indisciplina que cometieron estos jugadores, ya que el periodista Juan Salvador Bárcena compartió en su programa Habla Deportes un video de cómo estos se reunían en las fincas aledañas a la sede deportiva del club a tomar cerveza.

Los futbolistas estuvieron en el municipio de Santo Tomas - Foto: Fotos: A.P.I y Breinner Arteta

Jugadores del Junior quedaron expuestos en un video - Foto: YouTube: Habla Deportes/Dimayor

Grabación de jugadores del Junior bajando canastas de cerveza de sus vehículos - Foto: Captura Pantalla: Habla Deportes

“Miren canastas de cerveza. Ahí se ve a un personaje que es el que las llama a todas, qué parranda. Ahí están los jugadores que se besan la camiseta. Eso queda cerca de la sede deportiva. El video es de esta temporada para que sepan y muestra lo irresponsables que son estos jugadores”, concluyó el comunicador.

En la grabación, que se hizo viral rápidamente en las diferentes redes sociales, se puede apreciar como uno de los futbolistas baja de una lujosa camioneta algunos petacos de cerveza y los entra a una cabaña.