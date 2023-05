Ventilan video de jugadores del Junior bajando petacos de cerveza para rumbas en lujosas fincas

Esta semana se registró un nuevo escándalo en el Junior de Barranquilla, debido a que varios jugadores de su plantel cometieron actos de indisciplina luego de la derrota ante el Once Caldas el fin de semana pasado, por la fecha número 18 de la Liga BetPlay.

De acuerdo con la información que se ha difundido durante las últimas horas, Luis el ‘Chino’ Sandoval, Walmer Pacheco, José Ortiz Cortes, César Haydar y Omar Albornoz se fueron de rumba al día siguiente de llegar de Manizales. Asimismo, se reveló que este hecho generó bastante molestia en el cuerpo técnico de Hernán Darío el ‘Bolillo’ Gómez.

Los cinco jugadores se fueron al municipio de Santo Tomas - Foto: Fotos: A.P.I y Breinner Arteta

SEMANA, de igual manera, pudo conocer que los cinco futbolistas se reunieron en el municipio de Santo Tomás, ubicado en el sur del departamento de Atlántico, donde, aparentemente, ingirieron bebidas alcohólicas en las denominadas “cavas” de un establecimiento comercial.

Este hecho no sería el primer acto de indisciplina que cometen los integrantes del conjunto Tiburón, ya que el periodista Juan Salvador Bárcena compartió este jueves en su programa Habla Deportes un video de cómo estos se reunían en las fincas aledañas a la sede deportiva del club a tomar cerveza.

“Miren canastas de cerveza. Ahí se ve a un personaje que es el que las llama a todas, qué parranda. Ahí están los jugadores que se besan la camiseta. Eso queda cerca de la sede deportiva”, precisó el comunicador.

Grabación de jugadores del Junior bajando canastas de cerveza de sus vehículos. - Foto: Captura Pantalla: Habla Deportes

🤯 ¡Insólito! Así mostró @JuanSalvadorB en @HablaDeportes cómo algunos de los implicados en actos de indisciplina en #Junior se iban de farra a cabañas cerca de la sede deportiva y descargaban canastas de cervezas de sus vehículos. pic.twitter.com/vrVALjpxDi — La Página Rojiblanca (@LPRojiblanca) May 11, 2023

En la grabación, que se hizo viral rápidamente en las diferentes redes sociales, se puede apreciar como uno de los futbolistas baja de una lujosa camioneta algunos petacos de cerveza y los entra a una cabaña.

El reportero barranquillero recalcó finalmente en el espacio radial que la pieza audiovisual es de la actual temporada. Incluso, precisó que los hechos se presentaron luego de la llegada del ‘Bolillo’ al banco técnico del Junior.

“¿Cuándo fue eso? El video es de esta temporada para que sepan. Qué con el ‘Bolillo’ no pasaba nada y que estas imágenes no valen. Claro que valen porque son de esta temporada y muestran lo irresponsables que son estos jugadores”, concluyó.

'Bolillo' Gómez llegó al junior hace unos meses - Foto: Youtube Dimayor (1:42): Hernán Darío Gómez. Rueda de prensa de Junior después de su partido con Once Caldas.

Los jugadores se reúnen en una finca aledaña a la sede deportiva - Foto: DIMAYOR

El ‘Tino’ dio su opinón

Este nuevo escándalo en la interna de Junior de Barranquilla provocó miles de reacciones en las plataformas digitales. Una de las opiniones que más ha generado revuelo fue la del exfutbolista FaustinoAsprilla, quien enfatizó que no existen motivos suficientes para echar a un jugador por estos actos de indisciplina, basándose en su experiencia en Inglaterra.

“Me encontré con un manicomio de país en el que ha pasado de todo. Casi echan a un jugador en Junior. En Newcastle llegan borrachos todos los días y no veo que echen a nadie. No creo que sea para echarlos del equipo y no los estoy defendiendo”, manifestó el tulueño.

El exjugador opinó sobre los actos de indisciplina en Junior - Foto: @eltinoasprilla / Dimayor

Luis Sandoval no seguirá en Junior - Foto: Twitter: @JuniorClubSA

Finalmente, sentenció: “Si se van a vivir a Inglaterra se dan cuenta de que allá toman las cosas de otra forma. Me tocó ver compañeros que llegaban caídos de la rasca y el entrenador los mandaba a la casa, les metía una multa, pedían perdón y solucionaban la cosa. Nunca vi que echaran a nadie”.

Cabe mencionar que al ‘Chino’ Sandoval el equipo rojiblanco le rescindirá el contrato esta semana y lo dejará como jugador libre para que el mismo defina qué sucederá con su futuro deportivo.