Egan Bernal no da tregua y confirma su participación en la mayor carrera ciclística del mundo

En su momento, el ciclista dijo en sus redes sociales “ Después de haber tenido un 95 % de probabilidad de haber quedado parapléjico y casi perder la vida haciendo lo que más me gusta hacer. Hoy quiero agradecer a Dios , a todos sus especialistas por hacer lo imposible, a mi familia, amigos y a todos ustedes por sus deseos. Sigo en UCI a espera de más cirugías, pero confiando en Dios todo va a salir bien.”

Para cerrar el capítulo de aquel entonces, Bernal dijo “Casi me mato, pero ¿saben qué? Estoy agradecido con Dios por ponerme esta prueba. Está siendo la carrera más dura, pero he tenido un grupo de gente excelente alrededor mío”.