La impulsiva reacción de ‘Bolillo’ Gómez tras reclamos por no clasificar a El Salvador al Mundial 2026

Ni Reinaldo Rueda, ni Hernán Darío Gómez lograron el cometido de llevar a las selecciones de Concacaf que tenían a cargo al Mundial 2026.

‘Bolillo’ estaba a cargo de El Salvador, y quedó eliminado de toda posibilidad luego de sumar solo tres puntos en el grupo A.

Hernán Darío Gómez estaba a cargo de El Salvador rumbo al Mundial 2026. | Foto: AFP

Panamá fue el líder de dicha zona con 12 puntos, lo que demostró el mal nivel que mostraron los salvadoreños en la disputa final por la clasificación.

Surinam, un combinado que es considerado menor que El Salvador, también los superó con 9 unidades.

Malestar con ‘Bolillo’ Gómez

El pasado 18 de noviembre fue el último partido de El Salvador en las eliminatorias mundialistas ante Panamá.

Desde que se dio el pitazo final empezó la indignación contra Gómez, luego de verle abrazando a sus rivales y con una gran camaradería con estos.

Si bien se pudo leer como algo cordial, lo que molestó en El Salvador es que diera las felicitaciones a sus exdirigidos en medio del momento lamentable de los que hoy día dirige.

Dicho hecho llevó a que a su vuelta al hotel de concentración con los salvadoreños, aficionados le hicieran fuertes reclamos.

En un video que se difundió por redes sociales, se ve y escucha a un aficionado gritarle: “Felicidades ‘Bolillo’... clasificaste a Panamá dos veces”.

Ante este ‘ataque’, el entrenador colombiano contestó con una risa irónica y siguió su paso hacia el interior del hotel.

Después de ello, nuevamente hubo una frase de quien estaba tras el celular grabando: “Solo a traer dinero de El Salvador viniste”.

Grave y vergonzoso.

Un aficionado increpó a Hernán Bolillo Gómez tras la derrota… y el empleado de la FESFUT, Ernesto to Gochez, en lugar de calmar la situación, intentó agredir al aficionado.

Sí: otro capítulo de caos, impulsividad y cero profesionalismo en nuestra federación.… pic.twitter.com/7XpTdcD3H0 — Karsten Rivas Guzmán ® (@KarstenRivasKRG) November 19, 2025

Ese último mensaje hacia Gómez generó el malestar de un funcionario de El Salvador que acompaña, quien increpó al hombre: “Si vas a estar acá, respeta, imbécil”, le dijo.

Pocos segundos después de ello, con la presencia de Policía y personal de seguridad, el entrenador aparece en escena para tener una impulsiva reacción.

Después de mediar un par de palabras, al colombiano se le vio lanzar lo que parecía ser una agresión hacia quien lo criticó. Fue un movimiento errado, que de inmediato hizo que ayudantes lo tomaran para no pasar a mayores.

‘Bolillo’ fue retirado del lugar en el que estaba todo el lío, y se le vio salido de sus cabales. Luego de esto, obligado tuvo que ser internado en el lugar de concentración para evitar más inconvenientes.

“A nadie le hemos faltado el respeto. Solo le dije la verdad”, se escucha decir al aficionado al término del problema y video que en ningún momento dejó de grabar.

Sus palabras indignan

Justificando el cariño recibido en Panamá por los jugadores, el técnico cafetero apuntó a que él es “cariñoso con la gente que me quiere, que me trata bien”.

Ahora resulta que Bolillo es un ‘Oso Cariñoso’… pero que se pelea con bolos.

celebró con Panamá y se rebajó con un bolo. pic.twitter.com/vmu0ns3bme — Karsten Rivas Guzmán ® (@KarstenRivasKRG) November 19, 2025

Periodistas como Karsten Rivas le criticaron al decirle: “Ahora resulta que Bolillo es un ‘Oso Cariñoso’… pero que se pelea con bolos. Celebró con Panamá y se rebajó con un bolo”.