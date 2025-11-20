Suscribirse

Deportes

La impulsiva reacción de ‘Bolillo’ Gómez tras reclamos por no clasificar a El Salvador al Mundial 2026

Al arribo al hotel de concentración, el entrenador fue a increpar algunos aficionados que le reclamaron por la decepción deportiva en Concacaf.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Deportes
20 de noviembre de 2025, 12:15 p. m.
'Bolillo' Gómez se enfrentó a aficionado de El Salvador luego de no clasificar al Mundial 2026
'Bolillo' Gómez se enfrentó a aficionado de El Salvador luego de no clasificar al Mundial 2026 | Foto: Captura a video de (Karsten Rivas Guzmán)

Ni Reinaldo Rueda, ni Hernán Darío Gómez lograron el cometido de llevar a las selecciones de Concacaf que tenían a cargo al Mundial 2026.

‘Bolillo’ estaba a cargo de El Salvador, y quedó eliminado de toda posibilidad luego de sumar solo tres puntos en el grupo A.

El entrenador colombiano de El Salvador, Hernán Darío 'Bolillo' Gómez (izq.), y el entrenador asistente colombiano, Edgar Carvajal (der.), gesticulan durante el partido de clasificación de la CONCACAF para la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Guatemala y El Salvador en el estadio Cementos Progreso de la ciudad de Guatemala el 4 de septiembre de 2025. (Foto de Johan ORDÉZ / AFP)
Hernán Darío Gómez estaba a cargo de El Salvador rumbo al Mundial 2026. | Foto: AFP

Panamá fue el líder de dicha zona con 12 puntos, lo que demostró el mal nivel que mostraron los salvadoreños en la disputa final por la clasificación.

Surinam, un combinado que es considerado menor que El Salvador, también los superó con 9 unidades.

Malestar con ‘Bolillo’ Gómez

El pasado 18 de noviembre fue el último partido de El Salvador en las eliminatorias mundialistas ante Panamá.

Desde que se dio el pitazo final empezó la indignación contra Gómez, luego de verle abrazando a sus rivales y con una gran camaradería con estos.

Si bien se pudo leer como algo cordial, lo que molestó en El Salvador es que diera las felicitaciones a sus exdirigidos en medio del momento lamentable de los que hoy día dirige.

Contexto: La publicación de Nayib Bukele luego de que ‘Bolillo’ Gómez no clasificara a El Salvador al Mundial 2026

Dicho hecho llevó a que a su vuelta al hotel de concentración con los salvadoreños, aficionados le hicieran fuertes reclamos.

En un video que se difundió por redes sociales, se ve y escucha a un aficionado gritarle: “Felicidades ‘Bolillo’... clasificaste a Panamá dos veces”.

Ante este ‘ataque’, el entrenador colombiano contestó con una risa irónica y siguió su paso hacia el interior del hotel.

Después de ello, nuevamente hubo una frase de quien estaba tras el celular grabando: “Solo a traer dinero de El Salvador viniste”.

Ese último mensaje hacia Gómez generó el malestar de un funcionario de El Salvador que acompaña, quien increpó al hombre: “Si vas a estar acá, respeta, imbécil”, le dijo.

Pocos segundos después de ello, con la presencia de Policía y personal de seguridad, el entrenador aparece en escena para tener una impulsiva reacción.

Después de mediar un par de palabras, al colombiano se le vio lanzar lo que parecía ser una agresión hacia quien lo criticó. Fue un movimiento errado, que de inmediato hizo que ayudantes lo tomaran para no pasar a mayores.

Contexto: Bolillo Gómez agredió a hincha y lo insultó: video viral de la pelea lo mostró todo

‘Bolillo’ fue retirado del lugar en el que estaba todo el lío, y se le vio salido de sus cabales. Luego de esto, obligado tuvo que ser internado en el lugar de concentración para evitar más inconvenientes.

“A nadie le hemos faltado el respeto. Solo le dije la verdad”, se escucha decir al aficionado al término del problema y video que en ningún momento dejó de grabar.

Sus palabras indignan

Justificando el cariño recibido en Panamá por los jugadores, el técnico cafetero apuntó a que él es “cariñoso con la gente que me quiere, que me trata bien”.

Periodistas como Karsten Rivas le criticaron al decirle: “Ahora resulta que Bolillo es un ‘Oso Cariñoso’… pero que se pelea con bolos. Celebró con Panamá y se rebajó con un bolo”.

De su futuro en el combinado centroamericano, este no dio muestras de querer irse: “Hasta ahora no me han echado”, puntualizó.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Estado colombiano recuperó cinco objetos arqueológicos del galeón San José, en Cartagena de Indias

2. EE. UU. se sigue armando: ampliará su arsenal hipersónico y bélico de “máxima letalidad” para ir a la par de Rusia y China

3. La respuesta certera de equipo a James Rodríguez para su fichaje: “Les puedo decir”

4. Predicciones del Niño Prodigio para hoy jueves, 20 de noviembre

5. Bombardeos y niños: ¿violan las fuerzas militares y el presidente Petro el DIH? Esto piensa el Consejo de Generales

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Bolillo GómezEl SalvadorMundial 2026

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.