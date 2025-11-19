Hinchas de El Salvador arremeten contra Bolillo Gómez de frente: duro cruce casi acaba en golpes

Siguen las reacciones en El Salvador por el partido del pasado martes, 18 de noviembre, donde cayeron ante Panamá (3-0) por la última fecha de las eliminatorias Concacaf al Mundial 2026. Bolillo Gómez, técnico de El Salvador, es el principal apuntado.

Bolillo tuvo varias acciones que acabaron siendo reprochadas. Se le vio muy feliz porque Panamá garantizó su estancia en el Mundial 2026, y en la rueda de prensa dijo que asistía por obligación, más no habló de El Salvador. Eso sí, felicitó a Panamá por ir a su segundo Mundial.

¿Cuándo fue la primera vez que Panamá fue a un Mundial? Remonta a Rusia 2018, y justamente Hernán Darío El Bolillo Gómez era el entrenador de esa selección.

Imagen de cuando Bolillo Gómez dirigió a Panamá en el Mundial Rusia 2018. | Foto: FIFA via Getty Images

Video | Hinchas de El Salvador arremeten contra Bolillo Gómez

No solo son las publicaciones de los hinchas, en redes sociales, dejando ver su malestar hacia Bolillo. Un video se hizo viral en X, donde se observa a una persona arremetiendo contra el estratega colombiano. Los ánimos se calentaron tanto que casi se van a los golpes.

Quien posteó el video fue el reconocido periodista Fernando Palomo de ESPN, salvadoreño de nacimiento. Sin embargo, se desconoce quién es la persona que graba, misma que le expresa toda su furia al Bolillo Gómez.

“Felicidades Bolillo, clasificaste a Panamá dos veces. Felicidades, solo a traer billete de El Salvador fuiste, pa. Felicidades Bolillo”, le gritaba eufórico la persona a Gómez.

Al lado del técnico colombiano había una persona que lo acompañaba en el camino. Esta se devolvió hacia el que gritaba con furia y le dijo: “Si vas a estar aquí respetá, imbécil”. En esas, Bolillo y otro par de personas más también pegaron la vuelta y en medio del cruce de palabras de todos con todos, casi se van a los golpes.

A Hernán Darío lo tuvieron que contener los que lo acompañaban, pues parecía tener intenciones de llevar la situación a los golpes. La persona que grababa se alejó un poco del lugar mientras lo seguían señalando: “Respetá, hijo de pu... Respetá”.

Fernando Palomo, además de subir el video, añadió el siguiente mensaje: “Opinar en contra de los intereses del grupo de la selección no es faltar el respeto. Insultar y agredir con empujones sí lo es. Pasen adelante”.

Opinar en contra de los intereses del grupo de la selección no es faltar el respeto. Insultar y agredir con empujones si lo es. Pasen adelante. pic.twitter.com/RuVec3n22K — Fernando Palomo ESPN®️ (@fernandopalomo) November 19, 2025