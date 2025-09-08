Bolillo Gómez agredió a hincha y lo insultó: video viral de la pelea lo mostró todo

A Hernán ‘Bolillo’ Darío Gómez siempre se le ha conocido por su temperamento fuerte, a veces ‘volado’, y en muchas ocasiones, hasta grosero.

Una muestra más de que, a pesar de sus 69 años, esto no ha cambiado, fue la pelea que tuvo con hinchas rivales.

En la previa de lo que sería su debut con el seleccionado de El Salvador en las eliminatorias a la Copa del Mundo, el Bolillo protagonizó una bochornosa escena.

El colombiano a su llegada a El Salvador. | Foto: X: @fesfut_sv

Cuando iba ingresando al que parecía ser el hotel de concentración, fue molestado por algunos aficionados de Guatemala.

Con frases como “hoy se la comen, profe” y “no la van a oler”, quienes llevaban una cámara se les escuchó querer sacar de casillas al entrenador nacional.

Ante estos ataques, el cafetero no dudó un segundo en ir a increparlos y preguntarles a qué se referían.

Ya con un tono más bajo, los que estaban tras el video le dijeron: “La derrota, la derrota, profe”.

Fue justo ahí que Gómez se molestó más, al punto que les lanzó un: “Ah bueno, maricón”.

En un escenario donde la pelea ya parecía ser formal, los hinchas le cuestionaron lo que el técnico dijo y este se devolvió para agredirlos tomando con su mano el móvil con el que grababan.

Fueron muy pocos segundos que se pudieron captar, pero de igual forma la grabación que fue subida en redes sociales dejó críticas para Bolillo.

Más que todo, esos comentarios negativos vinieron desde Guatemala, pero Bolillo se salió con la suya, porque en lo deportivo ganó y de visitante sumó sus primeros tres puntos.

Ante los guatemaltecos, El Salvador hizo un debut perfecto en las eliminatorias con un triunfo 0-1, que los puso líderes de Grupo A.

Siguió la polémica tras el juego

En Guatemala los ataques a Darío Gómez fueron múltiples; la prensa también se jugó su partido aparte en rueda de prensa.

Uno de los señalamientos lanzados fue “¿estaba en la planificación hacer tiempo, ensuciar el juego y llevarse los tres puntos al final del juego”.

Sin ‘pelos en la lengua’, el ‘Bolillo’ le contestó al periodista: “Sí lo ensuciamos, nos llevamos los tres puntos, usted quédese tranquilo y busque después cómo empata”.

🎙️ “BOLILLO” GÓMEZ DEJA CALLADO A PERIODISTA GUATEMALTECO TRAS TRIUNFO DE LA SELECTA



El director técnico de la selección salvadoreña, Darío Hernán “Bolillo” Gómez, fue protagonista de un momento que se ha viralizado tras el partido en el que El Salvador venció 1-0 a Guatemala,… pic.twitter.com/I2vhXVGFf9 — Sivar News (@SivarNewsSV) September 5, 2025

Ya adentrado en temas netamente deportivos, les reconoció a los suyos el trabajo:“Me gustó la entrega de los muchachos. Jugaron como se juegan las eliminatorias”.

“Nos llevamos tres puntos importantes”, resaltó por la victoria de visita que los pone por encima de Panamá, Surinam y Guatemala.

Además, también consideró que los salvadoreños no se guardaron nada:“Se puede jugar bien o mal, lo que no se puede negociar es no entregarse”.

“El Salvador es el que tiene más historia, porque ninguno de los 4 ha ganado nada. Y de los 4 el que ha ido a 2 mundiales es El Salvador”, recordó de la participación histórica en Mundiales.

Para cerrar, mostró su preocupación por no saber cómo conformaría la nómina de cara al juego de este lunes, 8 de septiembre, ante Surinam.