“También compartí con Bolillo Gómez. Ese tema de la Selección Colombia fue algo de lo que me arrepiento, porque con el carácter que siempre he tenido, yo a ‘Bolillo’ le debí decir que si me traía como jugaba en Millonarios podía estar, sino no“, arrancó afirmando Bonner en diálogo con Gol Caracol.