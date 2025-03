Así fue la reunión entre Nayib Bukele y Hernán Darío ‘El Bolillo’ Gómez: “Esto no se va a parar”

En la reunión participaron Gómez, los integrantes de la Comisión Normalizadora de la Federación Salvadoreña de Fútbol (Fesfut), el presidente ad honórem del Instituto Nacional de los Deportes (Indes), Yamil Bukele. “Yo he aprendido en la vida que uno no puede ganar solo y para nosotros este acercamiento lo valoramos mucho y fortalece muy bien a nuestro grupo. Llega uno aquí y lo que encuentra es limpio, lo que encuentra es tranquilidad y paz, que todo el mundo, El Salvador va para arriba, pero les dije que el fútbol no iba para arriba”, aseguró ‘El Bolillo’, nombrado oficialmente como estratega desde el 25 de febrero de 2025. “Estamos haciendo una familia y nosotros sabemos que usted tiene que ser de nuestra familia, cerquita a nosotros, porque a mí me da seguridad y a los muchachos también le da mucha seguridad”, agregó el estratega colombiano.