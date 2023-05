Iago Falque apuntó a un sector del FPC que dejó impune su fractura de tibia con América

A sus 33 años, Iago Falque estaba pasando por uno de los momentos más importantes de su carrera deportiva. El español arribó al país y en principio no tuvo buena fortuna con América de Cali, pero en 2023 empezó a ser protagonista, titular, además de figura querida por la hinchada escarlata.

Lastimosamente para él y su equipo, en el juego de hace un par de semana ante Atlético Nacional en el estadio Atanasio Girardot un duro choque lo sacó de inmediato del gramado. Por las muestras de dolor que registraron las cámaras, se presagiaba que no se trataba de algo sencillo y revestiría en una ausencia de meses.

Falque tuvo que ser reemplazado en el primer tiempo - Foto: Captura transmisión Win Sports

Un día después del choque, el cuadro caleño confirmó la gravedad de la lesión para su 10: fractura de tibia, dijeron en su momento a través de un comunicado oficial. Junto a esto no revelaron más información, pero días después se supo que le realizarían la cirugía respectiva para iniciar con un recuperación entre 3-4 meses, aproximadamente.

Tras esto no se había vuelto a escuchar el testimonio de Falque, solo hasta las últimas horas cuando estuvo en entrevista con Carlos ‘Petiso’ Arango, al que le confesó los duros momentos que atravesó: “Se pasó muy mal y es muy duro”.

Además, dijo que todo era una novedad para él ya que por primera vez sufría una afectación tan grave en una de sus piernas: “Nunca había pasado por quirófano y fue la primera vez en toda mi carrera. No soy un jugador al que le hayan dado muchas patadas”.

Por otra parte, recreó la jugada que desencadenó en su grave fractura de tibia: “El balón se me ha ido un poquito largo y veo que él viene muy rápido, pero tengo el control de la situación; espero que él venga, pero no esperaba que fuera a patear de esa forma”.

Falque subió una historia en la madrugada para agradecer el apoyo de los hinchas. - Foto: Instagram @iagofalque10

Aunque siempre se ha mostrado cordial con Andrés Salazar, lateral de Nacional que propició sin intención la lesión, dijo que fue ese impacto el que generó el trauma: “No fui capaz de sacar el pie del suelo, al pegar la patada caí al suelo y llamé al médico porque sentí que algo se había partido. La lesión se da cuando él me da la patada, es lo que me hace fracturarme”.

Sobre su relación con el joven lateral de la Selección Colombia Sub-20, reafirmó lo visto en días pasados cuando publicaron una foto juntos: “El chico me escribió al día siguiente y vino a casa, estuvo pendiente y se sentía mal, sabía que cometió un error. Estuvimos hablando”.

Aunque en su momento calificó de “fortuita” la jugada, esta vez apuntó a un sector del FPC que a su parecer dejó impune la dura patada: “Todos hablan de la lesión de Iago, pobre Iago, pero aquí estoy yo con mi fractura de tibia. Hay que proteger a los jugadores y ahí está el VAR, hay que utilizarlo”.

Además, dijo que muchas acciones como la suya quedan impunes y no está correcto que sea así: “Que la falta sea involuntaria y que él tenga arrepentimiento, yo lo entiendo, pero una cosa no tiene que ver con la otra. Nunca pasa nada y eso no está bien”.

Iago Falque durante el partido ante Atlético Nacional. - Foto: Twitter @AmericadeCali

Para cerrar, aseguró que con o sin su presencia los rojos pueden ilusionarse con un buen desempeño en las finales: “América tiene muy buena nómina este año, muy competitiva, y a lo largo de la jornada se demostró. Ha ganado muchos partidos, pero también sin mí; ha perdido conmigo y sin mí”.

Por el momento, Falque piensa en apoyar a sus compañeros y trabajar para regresar prontamente: “Quiero recuperarme y volver, y devolver todo ese cariño en la cancha”.