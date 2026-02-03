Deportes

James Rodríguez no aguantó más y reveló primicia sobre su futuro: publicó la ‘prueba reina’

El futuro de James Rodríguez no está en la Liga BetPlay: viaja en avión al club donde se desempeña su nuevo equipo.

Redacción Deportes
3 de febrero de 2026, 8:37 p. m.
James Rodríguez, capitán y referente de la Selección Colombia, ya tendría equipo listo de cara al Mundial 2026.
James Rodríguez, capitán y referente de la Selección Colombia, ya tendría equipo listo de cara al Mundial 2026. Foto: Getty Images

Ante lo dicho por la prensa internacional, que afirma que James Rodríguez será nuevo jugador del Minnesota United, el propio capitán de la Selección Colombia usó sus redes sociales para dar una pista que resultó más que clara.

James Rodríguez subió una foto suya, viajando en un avión, con la famosa frase “Here we go”. Dicha referencia, que en español traduce “allá vamos”, es usada habitualmente en noticias sobre transferencias de futbolistas, comúnmente por el periodista Fabrizio Romano.

“James Rodríguez rumbo a USA”

Otro de los periodistas que se refirió al respecto fue César Augusto Londoño, quien horas atrás, en su cuenta de X, ya había confirmado que James Rodríguez le había dicho que no al ofrecimiento de Millonarios.

Restarían tan solo horas para que Minnesota United haga oficial la llegada del capitán de la Selección Colombia. Con ello, el fin de la zozobra para la Tricolor y el técnico Néstor Lorenzo, quienes veían que el referente aún no encontraba club para prestar sus servicios.

NEW YORK, NEW YORK - NOVEMBER 18: James Rodriguez of Colombia enters the pitch to warm up prior to the International Friendly match between Colombia and Australia at Citi Field on November 18, 2025 in New York City. Jordan Bank/Getty Images/AFP (Photo by Jordan Bank / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
James Rodríguez apunta al Minnesota United de la MLS. Foto: Getty Images via AFP

Finalmente, sí se le abrieron las puertas de Estados Unidos a James Rodríguez

Minnesota United ya había sonado para James, y parece que el interés nunca murió. Rodríguez está sin equipo desde finales de 2025, cuando acabó su contrato con Club León y no le fue renovado.

Muchos fueron los rumores sobre cuál podría ser el destino de la estrella de la Selección cafetera. Sonaron ligas como la mexicana, la argentina, la estadounidense y, por supuesto, la colombiana. Al final, la MLS parece haberse quedado con el experimentado exnúmero 10 del Real Madrid.

Primera aventura de James Rodríguez en la MLS: a poco más de cuatro meses del Mundial 2026

Será la primera vez que James Rodríguez juegue en la MLS. Ya tuvo exitosos pasos por países como Argentina, Portugal, Francia, España y, recientemente, México. Eso sí, debutó en Envigado, y el FPC también integra la lista de competencias donde el goleador de Brasil 2014 se desempeñó.

James aseguró que recuerda con mucho apreció al presidente del Real Madrid.
James Rodríguez supo ser el 10 del Real Madrid. Foto: Getty Images

Y lo que había filtrado la prensa desde hace varios días se convirtió en realidad: James Rodríguez aún no quiere regresar al fútbol colombiano. Tiene 34 años y su prioridad sería continuar en el extranjero, además de llegar en forma al Mundial 2026 con la Selección Colombia.

“James Rodríguez agradeció el interés de Millonarios y sigue analizando dónde jugaría en 2026. Sus compromisos comerciales implican no estar actuando en la liga colombiana, por lo que su venida a la liga no es posible. Además, James no considera que sea el momento”, contó César Augusto Londoño.

Noticias Destacadas