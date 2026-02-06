James Rodríguez se pronunció tras su llegada a Minnesota: este es el primer mensaje oficial

James Rodríguez es nuevo jugador de Minnesota United y encendió las redes sociales con su primer ‘guiño’ hacia la afición del conjunto estadounidense.

El volante cucuteño publicó una historia de Instagram con tres emojis: una piedra, un copo de nieve y un reloj.

Carlos Antonio Vélez reaccionó al nuevo equipo de James Rodríguez y lanzó su pronóstico

Aunque en ningún lado menciona a Minnesota United, está haciendo referencia al clima del estado y el poco tiempo que falta para ser presentado oficialmente como nuevo refuerzo.

James firmará un contrato de seis meses con su nuevo equipo y debutará como una de las nuevas estrellas de la MLS, donde actúan varias leyendas con pasado en Europa como Lionel Messi, Thomas Müller, Luis Suárez y Heung-min Son, entre otros.

Esta fue la historia de James Rodríguez en su cuenta de Instagram Foto: @jamesrodriguez10

Fabrizio Romano lo confirma

Y es que ya no hay vuelta atrás para el acuerdo. Fabrizio Romano, el periodista deportivo más famoso del mundo, confirmó que todo está listo para el inicio de la historia de James Rodríguez en el fútbol de Estados Unidos.

" ¡James Rodríguez a Minnesota United, here we go! Acuerdo verbal para la estrella colombiana“, informó en su cuenta oficial. “Está listo para mudarse a la MLS como agente libre mientras se resuelven los detalles finales antes de las firmas formales”, agregó.

Fabrizio considera que “James está listo para un nuevo capítulo”.

Camerino del Minnesota United dio veredicto a la llegada de James Rodríguez: jugador habló claro

La llegada del capitán de la Selección Colombia ha generado gran expectativa en la MLS, una liga que se ha convertido en la casa de grandes estrellas que otrora brillaron en la Europa.

James no estará solo en Minnesota United. El club conocido como The Loons cuenta en su nómina con otros dos colombianos: el delantero Mauricio González y el defensor Jefferson Díaz.

En su historia tuvieron a Carlos Darwin Quintero, quien es el tercer máximo goleador con 27 anotaciones en 64 partidos disputados.

Decimocuarto equipo para James Rodríguez

Esta será la decimocuarta camiseta diferente que use James Rodríguez en su carrera como futbolista profesional. Su historia empezó con el Envigado FC en el año 2006, antes de dar el salto al exterior para jugar con Banfield en Argentina.

En 2010 fue fichado por el FC Porto de Portugal y tres años después pasó al AS Monaco de la liga francesa.

El Mundial de Brasil-2014 marcó un punto de inflexión en su carrera. James llamó la atención del Real Madrid y fue presentado ante una multitud tras un fichaje que costó 80 millones de euros en total.

En el conjunto merengue vivió alegrías y tristezas, hasta que en 2017 tomó la decisión de irse en condición de préstamo al Bayern Múnich.

James volvió a Madrid en 2019, pero no logró tener continuidad y prefirió volver a salir rumbo al Everton de Inglaterra. En ese momento empezó a saltar de un equipo a otro sin consolidarse en ninguno de ellos.

El ‘10′ vistió las camisetas de Al-Rayyan, Olympiacos, São Paulo, Rayo Vallecano y, por último, el Club León en México.