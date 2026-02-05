Deportes

Revelan qué pasó con el fichaje de James Rodríguez a Minnesota United: se conoció lo último

Los hinchas colombianos se quedaron esperando por el anuncio oficial y en Estados Unidos dieron una actualización al respecto.

Sebastián Clavijo García

5 de febrero de 2026, 7:54 p. m.
James Rodríguez guarda con sigilo su futuro con Minnesota United.
James Rodríguez guarda con sigilo su futuro con Minnesota United. Foto: Getty Images

James Rodríguez ya está en Estados Unidos, pero todavía no ha llegado a Minnesota. El colombiano aceptó las condiciones del contrato y le falta el último paso para hacer el anuncio oficial como nueva estrella de la MLS.

Según la información de The Athletic, el negocio se encuentra en su etapa final y es un hecho que James se pondrá la camiseta de Minnesota United.

Lo único que falta es el viaje del volante cucuteño hacia la sede de Golden Valley, donde estampará la firma en el contrato y se tomará sus primeras fotos para el anuncio oficial. Actualmente, se encuentra en la ciudad de Miami, donde habitualmente pasa sus vacaciones.

Los Loons quieren aprovechar la oportunidad para hacer una presentación por todo lo alto, al estilo de las grandes estrellas de la NBA, la MLB o incluso la NFL.

“El capitán de la Selección Colombia, James Rodríguez, está finalizando un acuerdo para firmar con Minnesota United, según fuentes informadas sobre el acuerdo”, indicó el periodista Tom Bogert en un artículo para The Athletic.

MIAMI GARDENS, FLORIDA - JULY 13: James Rodr�guez #10 of Colombia looks on during field regonition ahead of their final match against Argentina as part of CONMEBOL Copa America USA 2024 at Hard Rock Stadium on July 13, 2024 in Miami Gardens, Florida. Buda Mendes/Getty Images/AFP (Photo by Buda Mendes / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
James Rodríguez viajó a Miami, esperando por la luz verde. Foto: Getty Images via AFP

‘Tic-tac’ para James Rodríguez

Bogert reveló que los contactos con James Rodríguez “empezaron desde el martes” y han avanzado dramáticamente hasta convertirse en toda una realidad.

“Rodríguez listo para unirse al club en un acuerdo que no es de jugador designado”, agrega el medio estadounidense. Eso quiere decir que el volante cucuteño tendrá un contrato de corta duración y deja libres los tres cupos que hay disponibles en cada club.

La ley del jugador franquicia establece que los equipos pueden fichar hasta tres jugadores de mayor nivel, pagando sueldos altos, sin que eso afecte sus finanzas. En el caso de James Rodríguez, al tratarse de un acuerdo por seis meses, el salario no pone en peligro la economía de Minnesota United.

“Rodríguez estaba en peligro de pasar la primera mitad del año sin fútbol competitivo, lo que habría puesto en riesgo su estado físico para partidos durante un año de Mundial. Se espera que Colombia haga una carrera profunda en el Mundial 2026, y Rodríguez sigue siendo fundamental en las tácticas del entrenador de Colombia, Néstor Lorenzo”, añade The Athletic.

Las dudas de Minnesota

Minnesota United sabe la repercusión mediática que tendrá el fichaje de James Rodríguez, pero tiene ciertas dudas por su rendimiento en los últimos clubes que defendió. El colombiano salió por la puerta de atrás en São Paulo y Rayo Vallecano, pero le fue bien en su paso por Club León.

“James Rodríguez ahora está listo para unirse a un equipo de Minnesota que está liderado por el exasistente de Ramsay, Cameron Knowles. Las dudas tácticas que han afectado su carrera de clubes como un mediocampista creativo a la antigua podrían ser uno de los mayores desafíos de Knowles”, agregan desde Estados Unidos.

Lo otro es el tema físico: “Su falta de resistencia al más alto nivel y una lesión recurrente en la pantorrilla han limitado su movilidad, pero aún puede aparecer alrededor del arco rival con desmarques bien cronometrados”.

MIAMI GARDENS, FLORIDA - JULY 13: James Rodríguez #10 of Colombia reacts during field regonition ahead of their final match against Argentina as part of CONMEBOL Copa America USA 2024 at Hard Rock Stadium on July 13, 2024 in Miami Gardens, Florida. (Photo by Buda Mendes/Getty Images)

Revelan qué pasó con el fichaje de James Rodríguez a Minnesota United: se conoció lo último

ICE - Super Bowl LX 2026

ICE no será parte del Super Bowl LX: la jefa de seguridad de la NFL anunció las medidas durante la final de fútbol americano

Omar Sebastián Pérez con la camiseta de Independiente Santa Fe en 2015.

Santa Fe se pronuncia por el infarto que sufrió Omar Pérez: sentidas palabras

Omar Pérez, ídolo de Independiente Santa Fe

Omar Pérez sufrió un infarto: comunicado oficial sobre la salud del ídolo de Santa Fe

VALLADOLID, SPAIN - SEPTEMBER 11: Egan Bernal of Colombia and Team INEOS Grenadiers crosses the finish line during the La Vuelta - 80th Tour of Spain 2025, Stage 18 a 12.2km individual time trial stage from Valladolid to Valladolid / Stage shortened for safety reasons / #UCIWT / on September 11, 2025 in Valladolid, Spain. (Photo by Dario Belingheri/Getty Images)

Egan Bernal perdió y le quitaron el trono: definido el nuevo campeón nacional contrarreloj

Nómina de Bayern Múnich para este 2026.

Bayern Múnich renueva el ataque que integra Luis Díaz: firma de lujo y oficial hasta 2028

LIVERPOOL, ENGLAND - DECEMBER 27: Jhon Arias of Wolverhampton Wanderers during the Premier League match between Liverpool and Wolverhampton Wanderers at Anfield on December 27, 2025 in Liverpool, England. (Photo by Robbie Jay Barratt - AMA/Getty Images)

Fichaje confirmado: Jhon Arias eligió su nuevo club y firma contrato por cuatro años

Nómina de Atlético Nacional para este 2026.

Atlético Nacional quiere asegurar a un referente: renovación top pensando en Copa Sudamericana

