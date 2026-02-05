James Rodríguez ya está en Estados Unidos, pero todavía no ha llegado a Minnesota. El colombiano aceptó las condiciones del contrato y le falta el último paso para hacer el anuncio oficial como nueva estrella de la MLS.

Carlos Antonio Vélez reaccionó al nuevo equipo de James Rodríguez y lanzó su pronóstico

Según la información de The Athletic, el negocio se encuentra en su etapa final y es un hecho que James se pondrá la camiseta de Minnesota United.

Lo único que falta es el viaje del volante cucuteño hacia la sede de Golden Valley, donde estampará la firma en el contrato y se tomará sus primeras fotos para el anuncio oficial. Actualmente, se encuentra en la ciudad de Miami, donde habitualmente pasa sus vacaciones.

Los Loons quieren aprovechar la oportunidad para hacer una presentación por todo lo alto, al estilo de las grandes estrellas de la NBA, la MLB o incluso la NFL.

“El capitán de la Selección Colombia, James Rodríguez, está finalizando un acuerdo para firmar con Minnesota United, según fuentes informadas sobre el acuerdo”, indicó el periodista Tom Bogert en un artículo para The Athletic.

James Rodríguez viajó a Miami, esperando por la luz verde. Foto: Getty Images via AFP

‘Tic-tac’ para James Rodríguez

Bogert reveló que los contactos con James Rodríguez “empezaron desde el martes” y han avanzado dramáticamente hasta convertirse en toda una realidad.

“Rodríguez listo para unirse al club en un acuerdo que no es de jugador designado”, agrega el medio estadounidense. Eso quiere decir que el volante cucuteño tendrá un contrato de corta duración y deja libres los tres cupos que hay disponibles en cada club.

Fichaje confirmado: Jhon Arias eligió su nuevo club y firma contrato por cuatro años

La ley del jugador franquicia establece que los equipos pueden fichar hasta tres jugadores de mayor nivel, pagando sueldos altos, sin que eso afecte sus finanzas. En el caso de James Rodríguez, al tratarse de un acuerdo por seis meses, el salario no pone en peligro la economía de Minnesota United.

“Rodríguez estaba en peligro de pasar la primera mitad del año sin fútbol competitivo, lo que habría puesto en riesgo su estado físico para partidos durante un año de Mundial. Se espera que Colombia haga una carrera profunda en el Mundial 2026, y Rodríguez sigue siendo fundamental en las tácticas del entrenador de Colombia, Néstor Lorenzo”, añade The Athletic.

Las dudas de Minnesota

Minnesota United sabe la repercusión mediática que tendrá el fichaje de James Rodríguez, pero tiene ciertas dudas por su rendimiento en los últimos clubes que defendió. El colombiano salió por la puerta de atrás en São Paulo y Rayo Vallecano, pero le fue bien en su paso por Club León.

“James Rodríguez ahora está listo para unirse a un equipo de Minnesota que está liderado por el exasistente de Ramsay, Cameron Knowles. Las dudas tácticas que han afectado su carrera de clubes como un mediocampista creativo a la antigua podrían ser uno de los mayores desafíos de Knowles”, agregan desde Estados Unidos.

Lo otro es el tema físico: “Su falta de resistencia al más alto nivel y una lesión recurrente en la pantorrilla han limitado su movilidad, pero aún puede aparecer alrededor del arco rival con desmarques bien cronometrados”.