Camerino del Minnesota United dio veredicto a la llegada de James Rodríguez: jugador habló claro

James Rodríguez no ha sido oficializado por Minnesota United, aunque las negociaciones avanzan a buen ritmo, tal como lo menciona la prensa deportiva estadounidense. Sin embargo, el camerino del club norteamericano lo espera con ansias.

Quien tomó la palabra fue otro colombiano, Jefferson Díaz. Es un defensor central de 25 años que pertenece al Minnesota United desde julio de 2024 y tiene contrato hasta diciembre de 2026. Tan pronto como se enteró que James Rodríguez podía ser su compañero, no aguantó la emoción.

Jefferson Diaz, colombiano al servicio de Minnesota United. Foto: ISI Photos via Getty Images

Jefferson Díaz menciona a James Rodríguez como su ídolo, y estaría a contados detalles de poder jugar con el capitán de la Selección Colombia. Si se da lo del cucuteño al club de la MLS, sería el salario más alto en la historia del Minnesota United.

“La noticia de James cambió el ritmo de mi mente” - Jefferson Díaz

Mariano Olsen, periodista deportivo en El Parche del Fútbol de Alerta Bogotá, citó lo mencionado por Jefferson Díaz a dicho medio: “La noticia de James cambió el ritmo de mi mente. Sería grandioso compartir camerino con mi ídolo. Hay mucha expectativa, los compañeros preguntan por él, la ciudad es una locura”.

JEFFERSON DÍAZ, zaguero central de Minnesota United FC, dijo en El Parche del Fútbol @AlertaBogota: "La noticia de James cambió el ritmo de mi mente. Sería grandioso compartir camerino con mi ídolo. Hay mucha expectativa, los compañeros preguntan por él, la ciudad es una locura" pic.twitter.com/1plP60lunS — Mariano Olsen (@olsendeportes) February 5, 2026

Como ya es costumbre, cuando James Rodríguez va a llegar a un nuevo club, la locura es total entre los jugadores, la prensa y los aficionados. Tendría que ver con el recorrido del capitán de la Selección Colombia, donde destacan equipos como Real Madrid y Bayern Múnich.

James Rodríguez a Minnesota United: “Here we go”

El rumor sobre la llegada de James Rodríguez al Minnesota United tomó aún más fuerza cuando el propio jugador usó sus redes sociales para postear una foto. En ella está en un avión y la acompañó de la frase “Here we go”.

Ese famoso “Here we go” está casi siempre relacionado a la transferencia de jugadores. Lo usa el periodista deportivo Fabrizio Romano, reconocido internacionalmente por tener información sobre el mercado de pases.

Distintas fuentes revelan que James Rodríguez ya está en Estados Unidos, y que ultima detalles para plasmar su firma en Minnesota United. En principio se trataría de un contrato por seis meses, apenas para que agarre ritmo para el Mundial 2026.

La zozobra crecía en la Selección Colombia, pues aunque revelaban presuntas ofertas hacia James, ninguna pasaba de rumores. Fue solo con Minnesota que se dio algo tangible, algo que produce tranquilidad en el plantel Tricolor.

James ha sido el capitán de Néstor Lorenzo en todo el proceso, y el estratega argentino lo tendría como un indispensable de cara a la venidera cita orbital.