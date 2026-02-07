Primer evento de James Rodríguez tras su llegada a Minnesota: desató locura en juego de la NBA

El pasado viernes, 6 de febrero de 2026, acabó siendo un día movido para James Rodríguez. El colombiano fue presentado como refuerzo estrella, e histórico, del Minnesota United que se desempeña en la MLS.

Además, el 10 de la Selección Colombia tuvo su primer evento público y fue en otra de sus grandes pasiones: el básquetbol, en un juego oficial de la NBA.

Esa misma noche de viernes, los Minnesota Timberwolves recibieron a New Orleans Pelicans en el Target Center de Minneapolis. James hizo presencia en el recinto, y las redes de los Timberwolves no dejaron escapar la oportunidad de destacar al colombiano.

“Bienvenido a Minnesota, James Rodríguez”

Con ese mensaje, los Timberwolves reaccionaron a la presencia de James Rodríguez en su juego, mismo que acabaron perdiendo 119-115 ante los Pels. El referente cafetero posó en fotografías junto a varios jugadores de la NBA.

Y es que hasta la web oficial de la NBA, en redes sociales, destacó la presencia de James Rodríguez en el juego: “La nueva estrella del Minnesota United, James Rodríguez, ‘is in the building’ para apoyar a los Timberwolves”.

En Minnesota United están felices con la llegada de James Rodríguez

El propio director deportivo, Khaled El-Ahmad, se refirió al arribo de James Rodríguez a Minnesota United. Habló de un bien común, para la institución y para el 10, de cara a los retos que asoman en los próximos meses.

“Creo que nuestras cualidades también ayudarán a James. Si nos fijamos en la selección colombiana, son bastante pragmáticos. Son jugadores rápidos. Quieren presionar. Y creo que esta incorporación es, de hecho, una buena contribución a lo que estamos haciendo“, lanzó Khaled El-Ahmad.

Y añadió: “El principio fundamental de quiénes somos no va a cambiar. ¿Evolucionará y se adaptará? Creo que ocurre con cada jugador que se incorpora, y creo que ambos estamos muy emocionados de que conozca al equipo, empiece a entrenar y vea cómo evoluciona todo junto, en lugar de sentarnos aquí y decir una cosa”.

James Rodríguez en uno de sus primeros eventos con Minnesota United. Foto: Getty Images

Se espera que James Rodríguez esté a punto para el arranque de la MLS, y mientras los días pasan, se adapte de la mejor manera a la idea que quiere transmitir su equipo. El Mundial 2026, con la Selección Colombia, es el principal objetivo.