Deportes

Balde de agua fría para James Rodríguez por comunicado de Minnesota United

Aunque ya está entrenando con el resto del equipo, su debut oficial sigue complicado según la información del club estadounidense.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

26 de febrero de 2026, 9:59 a. m.
James Rodríguez en un entrenamiento con Minnesota United.
James Rodríguez en un entrenamiento con Minnesota United. Foto: MLS

James Rodríguez ya está entrenando con normalidad en Minnesota United; sin embargo, su debut en el partido de este sábado frente a Cincinnati FC sigue siendo una incógnita.

Cuando todos los hinchas pensaban que llegaría el momento de ver a James en acción, un comunicado oficial publicado por el equipo les puso freno en seco.

El volante cucuteño todavía está bajo observación del cuerpo técnico, que no quiere apresurarse en darle minutos si no se encuentra en plenitud de condiciones.

Minnesota hizo referencia al choque de volantes creativos entre James Rodríguez y el brasileño Evander, que se terminaría aplazando para la segunda parte del año.

“Estos dos números 10 son capaces de hacer cosas increíbles con el balón en los pies, y aunque su presencia en la cancha hace que cualquier partido sea más entretenido, puede que no tengamos el privilegio de verlos enfrentarse este fin de semana”, apuntaron los Loons.

¿Qué pasó con James Rodríguez?

Según el comunicado de Minnesota United, el capitán de la Selección Colombia todavía no está confirmado para entrar en la convocatoria de cara al duelo ante Cincinnati por la fecha 2 de la MLS.

“James es cuestionable debido a su ritmo de juego tras obtener su visa de trabajo oficial. Una vez que tenga la oportunidad de integrarse al equipo, probablemente se incorporará gradualmente a la alineación, pero no está claro si eso comenzará este fin de semana”, agregó la oficina de prensa.

El mediocampista colombiano tiene pocas opciones de jugar este sábado; sin embargo, estaría presente en el Allianz Field para alentar a sus compañeros desde la grada.

“Con dos jugadores increíblemente creativos potencialmente fuera de este partido, ambos equipos tendrán que considerar otras opciones”, sentenció Minnesota United.

Las dudas sobre la presencia de James Rodríguez en el partido contra Cincinnati FC se resolverán este viernes, cuando el técnico Cameron Knowles conceda una rueda de prensa y exponga sus sensaciones tras los primeros entrenamientos del 10.

MIAMI GARDENS, FLORIDA - JULY 13: James Rodríguez #10 of Colombia reacts during field regonition ahead of their final match against Argentina as part of CONMEBOL Copa America USA 2024 at Hard Rock Stadium on July 13, 2024 in Miami Gardens, Florida. (Photo by Buda Mendes/Getty Images)
James Rodríguez espera por su debut en Estados Unidos. Foto: Getty Images

Canal y hora para ver Minnesota United vs. Cincinnati FC

Sea cual sea la decisión final, Minnesota United saltará a la cancha en busca de los tres puntos contra Cincinnati FC en un duelo que se antoja muy parejo de principio a fin.

El partido está programado para este sábado, 27 de febrero, a las 4:30 de la tarde (hora de Colombia) en el Allianz Field de St. Paul (Minnesota).

La transmisión oficial para todo el planeta estará disponible a través de Apple TV. Para verlo en vivo se necesita pagar una suscripción o contar con una cuenta activa en la aplicación.

Minnesota United viene de empatar en la primera fecha del campeonato contra Austin FC (2-2), mientras que Cincinnati arrancó con victoria frente a Atlanta United (2-0).

