Cristiano Ronaldo se convierte en patrón: este es el nuevo equipo que compró en España

Mientras continúa su camino hacia el milenio de goles, Cristiano Ronaldo invirtió una cifra multimillonaria para comprar acciones en la UD Almería de la segunda división española.

A través de un comunicado oficial se confirmó el negocio que convierte al astro portugués en propietario del conjunto andaluz.

“Cristiano Ronaldo ha adquirido un 25% de las acciones de la UD Almería a través de CR7 Sports Investments, una filial de CR7 S.A., siendo este un importante paso en la continua expansión tanto del club como de la cartera de inversiones del empresario portugués”, informaron.

Este negocio estaba sobre la mesa hace varios meses atrás, sin embargo, hasta ahora se hace oficial por parte del club y la empresa de Cristiano.

Mohamed Al Khereiji, presidente de la UD Almería, se pronunció sobre el acuerdo que promete llevar a Almería de regreso a la primera división del fútbol español. “Estamos muy contentos de que Cristiano haya elegido nuestro club para invertir. Se le considera el mejor jugador de la historia, conoce muy bien el fútbol español y entiende el potencial de lo que estamos construyendo aquí, tanto en lo que respecta al equipo como a la cantera”, apuntó.

Cristiano enfrentó varias veces a Almería durante su etapa como jugador del Real Madrid, pero la razón principal de este negocio está relacionado con la presencia de dirigentes saudíes dentro de la junta directiva del club.

Declaraciones de Cristiano Ronaldo

El astro portugués ya está abonando el terreno para continuar ligado al fútbol cuando llegue el momento de retirarse. CR7 aseguró hace poco que no le quedan muchos años como profesional, aunque tiene contrato con el Al-Nassr hasta mediados ed 2027.

Cristiano habló para los medios oficiales de Almería y explicó sus sensaciones tras emprender el camino como propietario de un equipo de fútbol profesional.

“Desde hace mucho tiempo, mi ambición ha sido contribuir al fútbol más allá del terreno de juego. La UD Almería es un club con una base sólida y un claro potencial de crecimiento. Estoy deseando trabajar junto al equipo directivo para apoyar la próxima fase de crecimiento del club”, aseguró el portugués.

Cristiano Ronaldo, delantero del Al-Nassr Foto: Getty Images

¿Dónde juega la UD Almería?

UD Almería se fundó como club en el año 1989 y disputó la primera división en la temporada 2007/08. El logro más importante de su historia fue alcanzar las semifinales de la Copa del Rey en el año 2011, torneo del que cayó eliminado a manos del Barcelona de Pep Guardiola.

Actualmente se encuentran en la tercera casilla del ascenso, detrás de Racing de Santander y Castellón.

La idea con este negocio es regresar a la máxima categoría y mantenerse allí por varios años hasta alcanzar logros como clasificar a torneos internacionales y consolidarse como referente de la región de Andalucía.