Alcanzar algo que Radamel Falcao García haya logrado en Europa no es sencillo, pero Camilo Durán lo pudo hacer durante la Champions League que está en curso y donde representa al modesto Qarabaq.

Dicho delantero samario, como el Tigre, durante la más reciente presentación con su club ante Newcastle pudo anotar uno de los goles del descuento en el juego de vuelta de los playoffs.

Camilo Durán ha marcado varios goles en la presente campaña de Champions League Foto: PA Images via Getty Images

Esa anotación sirvió para las estadísticas personales de Durán, quien pudo llegar a la nada despreciable cifra de cinco goles a lo largo de una campaña en Liga de Campeones.

Ante Ajax y Eintracht Frankfurt también se le vio marcar en fechas pasadas. Si bien ya salió eliminado de la competición más importante de clubes en el mundo, su permanencia le permitió entrar en un selecto grupo de atacantes cafeteros.

Según los datos que se tienen de colombianos en el certamen, Falcao había impuesto una marca hace nueve años que nadie le pudo igualar, hasta ahora.

En el primer lugar de dicho escalafón se encuentra Jackson Martínez, quien permanece como el máximo anotador en una temporada de Champions League con siete dianas.

Top 3 de goleadores colombianos en una temporada de UCL:

Jackson Martínez: 7 goles con Porto en 2014-2015 Radamel Falcao García: 5 goles con Mónaco en 2016-2017 Camilo Durán: 5 goles con Qarabag en 2025-2026

Para Durán el haber igualado lo hecho por García Zárate hace unos años es sumamente relevante. Además, da un golpe sobre la mesa para que Néstor Lorenzo lo considere como un posible convocado a la Selección Colombia rumbo al Mundial.

En cuanto al mérito que tienen sus cinco goles, está que los haya anotado con un club que no cuenta con tanta relevancia en Europa.

Dilema del delantero en Selección Colombia

Luis Javier Suárez es el único delantero, junto con Luis Díaz, que pareciera que tiene garantizado el puesto al próximo Mundial 2026 con Colombia.

Sus estadísticas en el Viejo Continente durante el último tiempo harían pensar que ya se ganaron su entrada a la lista final. Suárez lleva 27 goles, en 36 partidos, y Díaz 19 anotaciones.

Luis Javier Suárez vive una racha que lo llevaría al Mundial 2026 con Colombia. Foto: Getty Images

Díaz combina velocidad y creatividad, generando espacios para Kane y Olise. Foto: Getty Images via AFP

Justo completar la terna de delanteros es el dilema que tiene Lorenzo para la Copa del Mundo, pues Jhon Córdoba, y Jhon Jáder Durán, que son los habituales llamados, no pasan por un buen nivel.

Versiones recientes de prensa llegaron a decir que ante esto hasta Radamel Falcao García, con 40 años, podría tener su chance. Aunque no mantenga buena forma en Millonarios, se dijo que Lorenzo lo estaría pensando llevar.

Al respecto, en las últimas horas el argentino manifestó su gran amor por el Tigre, pero no por ese sentimiento le podría “prometer el Mundial”.

“Trato de ser justo en todo sentido, nunca le hago una promesa a nadie. Ojalá vuelva a ser el delantero que fue siempre, que le vaya bien y que ponga en aprietos la decisión con los otros delanteros que están bien”, desmintió sobre las versiones salientes.