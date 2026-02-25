Deportes

Podría ir al Mundial 2026 en lugar de Falcao García: igualó récord del Tigre en Champions

Una anotación en su despedida del certamen lo metió en un listado importante. Sus goles son la carta de presentación para llamar la atención de Néstor Lorenzo.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Sergio Alejandro Calderón Calderón

25 de febrero de 2026, 10:26 a. m.
A Falcao García le igualaron marca que tenía desde su estancia en Mónaco.
A Falcao García le igualaron marca que tenía desde su estancia en Mónaco. Foto: Getty Images

Alcanzar algo que Radamel Falcao García haya logrado en Europa no es sencillo, pero Camilo Durán lo pudo hacer durante la Champions League que está en curso y donde representa al modesto Qarabaq.

Dicho delantero samario, como el Tigre, durante la más reciente presentación con su club ante Newcastle pudo anotar uno de los goles del descuento en el juego de vuelta de los playoffs.

Camilo Durán ha marcado varios goles en la presente campaña de Champions League
Camilo Durán ha marcado varios goles en la presente campaña de Champions League Foto: PA Images via Getty Images

Esa anotación sirvió para las estadísticas personales de Durán, quien pudo llegar a la nada despreciable cifra de cinco goles a lo largo de una campaña en Liga de Campeones.

Ante Ajax y Eintracht Frankfurt también se le vio marcar en fechas pasadas. Si bien ya salió eliminado de la competición más importante de clubes en el mundo, su permanencia le permitió entrar en un selecto grupo de atacantes cafeteros.

Deportes

Se vendrá el debut de James Rodríguez en Minnesota United: fecha, hora y rival posibles

Deportes

Fichaje oficial: Jarlan Barrera anunció su nuevo equipo y firmó contrato hasta diciembre

Deportes

Néstor Lorenzo se destapó y confesó la verdad sobre la convocatoria de Falcao al Mundial 2026

Deportes

Amelia De los Ríos, Guinness de Colombia en la apnea: “56 anillos de aire en un minuto”

Deportes

Néstor Lorenzo se pronunció sobre la ola de violencia en México, que tiene en vilo al Mundial 2026

Deportes

Falcao García recibe su primer espaldarazo para ir al Mundial 2026: “Tiene las condiciones”

Deportes

Anuncio oficial del Real Madrid sobre Kylian Mbappé: se confirmó la decisión de última hora

Deportes

“Falcao va al Mundial 2026″: destapan la llamada de Néstor Lorenzo y el bombazo en la Selección Colombia

Deportes

Así reapareció Falcao García un día después de su lesión: el video retumba en Millonarios

Deportes

Primer parte médico sobre la lesión de Falcao García: esto dijo el técnico de Millonarios

Según los datos que se tienen de colombianos en el certamen, Falcao había impuesto una marca hace nueve años que nadie le pudo igualar, hasta ahora.

La noticia que esperaban en Minnesota United sobre James Rodríguez: larga espera llegó a su fin

En el primer lugar de dicho escalafón se encuentra Jackson Martínez, quien permanece como el máximo anotador en una temporada de Champions League con siete dianas.

Top 3 de goleadores colombianos en una temporada de UCL:

  1. Jackson Martínez: 7 goles con Porto en 2014-2015
  2. Radamel Falcao García: 5 goles con Mónaco en 2016-2017
  3. Camilo Durán: 5 goles con Qarabag en 2025-2026

Para Durán el haber igualado lo hecho por García Zárate hace unos años es sumamente relevante. Además, da un golpe sobre la mesa para que Néstor Lorenzo lo considere como un posible convocado a la Selección Colombia rumbo al Mundial.

En cuanto al mérito que tienen sus cinco goles, está que los haya anotado con un club que no cuenta con tanta relevancia en Europa.

Dilema del delantero en Selección Colombia

Luis Javier Suárez es el único delantero, junto con Luis Díaz, que pareciera que tiene garantizado el puesto al próximo Mundial 2026 con Colombia.

Sus estadísticas en el Viejo Continente durante el último tiempo harían pensar que ya se ganaron su entrada a la lista final. Suárez lleva 27 goles, en 36 partidos, y Díaz 19 anotaciones.

Luis Javier Suárez vive una racha que lo llevaría al Mundial 2026 con Colombia
Luis Javier Suárez vive una racha que lo llevaría al Mundial 2026 con Colombia. Foto: Getty Images
Los números de su primera temporada dejan claro su impacto inmediato: 19 goles y 13 asistencias.
Díaz combina velocidad y creatividad, generando espacios para Kane y Olise. Foto: Getty Images via AFP

Justo completar la terna de delanteros es el dilema que tiene Lorenzo para la Copa del Mundo, pues Jhon Córdoba, y Jhon Jáder Durán, que son los habituales llamados, no pasan por un buen nivel.

Versiones recientes de prensa llegaron a decir que ante esto hasta Radamel Falcao García, con 40 años, podría tener su chance. Aunque no mantenga buena forma en Millonarios, se dijo que Lorenzo lo estaría pensando llevar.

De “los mejores del siglo XXI”: elogian racha de Luis Javier Suárez para el Mundial 2026

Al respecto, en las últimas horas el argentino manifestó su gran amor por el Tigre, pero no por ese sentimiento le podría “prometer el Mundial”.

“Trato de ser justo en todo sentido, nunca le hago una promesa a nadie. Ojalá vuelva a ser el delantero que fue siempre, que le vaya bien y que ponga en aprietos la decisión con los otros delanteros que están bien”, desmintió sobre las versiones salientes.

Más de Deportes

James Rodríguez aguarda por su estreno con Minnesota United en la MLS

Se vendrá el debut de James Rodríguez en Minnesota United: fecha, hora y rival posibles

Jarlan Barrera jugará el Torneo BetPlay con la camiseta del Real Cartagena.

Fichaje oficial: Jarlan Barrera anunció su nuevo equipo y firmó contrato hasta diciembre

Néstor Lorenzo habló sobre el caso de Radamel Falcao García

Néstor Lorenzo se destapó y confesó la verdad sobre la convocatoria de Falcao al Mundial 2026

Amelia de Los Ríos, apneista colombiana que batió un Guinness en la disciplina

Amelia De los Ríos, Guinness de Colombia en la apnea: “56 anillos de aire en un minuto”

Néstor Lorenzo habló sobre la delicada situación en México, sede del Mundial 2026.

Néstor Lorenzo se pronunció sobre la ola de violencia en México, que tiene en vilo al Mundial 2026

Millonarios F.C's Radamel Falcao Garcia during the BetPlay Dimayor match between Millonarios F.C (1) V Aguilas Doradas (0) in Bogota, Colombia's Nemesio Camacho El Campin Stadium on February 11, 2026. (Photo by: Jorge Londono/Long Visual Press/Universal Images Group via Getty Images)

Falcao García recibe su primer espaldarazo para ir al Mundial 2026: “Tiene las condiciones”

Kylian Mbappe centre-forward of Real Madrid and France during the warm-up before the LaLiga EA Sports match between CA Osasuna and Real Madrid CF at Estadio El Sadar on February 21, 2026 in Pamplona, Spain. (Photo by Jose Breton/Pics Action/NurPhoto) (Photo by Jose Breton / NurPhoto via AFP)

Anuncio oficial del Real Madrid sobre Kylian Mbappé: se confirmó la decisión de última hora

Nuevo hotel de la Selección Colombia en Barranquilla.

Conozca el hotel de lujo de la Selección Colombia: Gianni Infantino estuvo en la inauguración

James Rodríguez, volante del Minnesota United.

La noticia que esperaban en Minnesota United sobre James Rodríguez: larga espera llegó a su fin

Noticias Destacadas