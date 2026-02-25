Falcao García recibe su primer espaldarazo para ir al Mundial 2026: “Tiene las condiciones”

Este mes se generó un intenso debate en redes sociales por la posible convocatoria de Falcao García al Mundial 2026. Según la prensa argentina, el delantero de Millonarios habría tenido una charla con Néstor Lorenzo para discutir sus posibilidades.

De acuerdo a esa información entregada por el periodista Sebastián Srur, la única condición que necesita cumplir es disputar una buena cantidad de minutos en la Liga BetPlay.

Srur aseguró que si Falcao se encuentra en buenas condiciones físicas y goza de continuidad, sería convocado al Mundial 2026 por el cuerpo técnico de la Tricolor.

El Tigre no juega con la Selección Colombia desde el año 2023, cuando fue convocado para la gira por Asia. Luego de eso terminó su contrato con Rayo Vallecano y aterrizó en Millonarios como fichaje soñado por los hinchas.

Aunque ha tenido buenos partidos con el conjunto embajador, muchos consideran que está por detrás en la fila de otros jugadores del plano local como Dayro Moreno o Alfredo Morelos.

Radamel Falcao durante su primer entrenamiento en su regreso a Millonarios. Foto: X de @MillosFCoficial

Pinto apoya la convocatoria de Falcao

En medio de todas las críticas que ha recibido por su posible regreso a la Selección Colombia, a Radamel Falcao García le salió una voz de apoyo por parte de Jorge Luis Pinto.

El entrenador santandereano, que dirigió a la Tricolor entre 2006 y 2008, dio su visto bueno para que Falcao entre en la lista definitiva a la Copa del Mundo.

“Claro que sí. Tiene las condiciones de un jugador que sabe rematar los partidos”, explicó Pinto en un video publicado a través de su cuenta personal. “Acuérdense de Roger Milla, que entró 15 minutos contra Camerún y nos sacó del Mundial 1990 en Italia. Acuérdense de Klose, que fue campeón del mundo en el Mundial de Brasil-2014″, apuntó.

Jorge Luis Pinto considera que “Falcao tiene todas las características de un centro delantero neto, que difícilmente nuestros centros delanteros jóvenes no la tienen tan marcada”.

“Es un definidor de área, es un jugador que sabe pivotear, es un jugador de gran cabeceo, es un jugador potente en el choque y en la disputa, y por supuesto es un jugador que encuentra el olfato del gol en centros y en juegos de área”, añadió.

Referencia de ataque y líder

El principal aporte de Falcao, según el análisis de Pinto, es que “se sabe posicionar muy bien entre los centrales y busca el fútbol de área que es fundamental hoy en el fútbol“.

"Me parece que si va al Mundial, Falcao va a jugar 20 o 25 minutos por partido. Es suficiente“, agregó.

El técnico santandereano le pidió a Radamel que se prepare con Millonarios y destacó su capacidad de liderazgo. “Es un hombre supremamente útil para un grupo humano, para una selección que a veces necesita a estos jugadores experimentados, que tienen en el mundo; es aquel jugador que no se va a molestar porque está en el banco y que tiene que entrar, como ya lo demostró, 20 o 25 o 30 minutos a rematar un partido; es supremamente útil“.