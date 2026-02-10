Minnesota United lanzó la nueva camiseta de James Rodríguez: precio oficial y cómo comprarla

A la espera de su visa de trabajo para poder sumarse a los entrenamientos, James Rodríguez fue protagonista en el lanzamiento oficial de la nueva camiseta del Minnesota United FC.

Esta prenda, que usarán en los partidos de local, conmemora una década de su aterrizaje en la MLS y marca el inicio de una nueva temporada con James como fichaje de lujo.

“Como culminación de 10 temporadas en la Major League Soccer, el ‘Kit de la Década’ reúne los numerosos elementos que han definido la identidad de los Loons a lo largo de su historia en la MLS”, indica el comunicado oficial.

Minnesota United quiere evocar el origen de su uniforme y la historia que han escrito en la primera división del fútbol estadounidense: “Los aficionados notarán primero los patrones ondulados del ala del loon común, atravesados ​​por una banda negra pura, que reinterpreta la banda azul de la camiseta inaugural del MNUFC y representa el río Misisipi".

“Esta banda invertida, que rinde homenaje a la belleza natural y la resiliencia de Minnesota, fusiona pasado y presente”, añade el comunicado.

¿Cuánto vale la nueva camiseta de Minnesota United?

De acuerdo a la página oficial de Minnesota United, la camiseta oficial tiene un costo de 160 dólares, es decir, unos 585 mil pesos colombianos aproximadamente.

Para el aficionado que la quiera coleccionar con el número y nombre de James Rodríguez, el precio se incrementa a 195 dólares, es decir, 713 mil pesos colombianos.

La camiseta también se encuentra disponible para niño, niña, mujer y también se puede personalizar al gusto del comprador.

Dónde y cómo comprarla

Un beneficio que tiene la página oficial de la MLS es que permite envíos internacionales hasta Colombia. Eso quiere decir que la empresa se encargará de hacer llegar la prenda hasta la puerta de su casa en las principales ciudades del país.

Para comprarla, debe seguir estos pasos:

Ingresar a mlsstore.com, llenar los datos personales y elegir el producto de su preferencia.

Elegir la dirección y código postal.

Elegir el medio de pago.

Esperar de 10 a 24 días para la entrega de la camiseta.

Así es la nueva camiseta de Minnesota United Foto: Minnesota United FC

¿Cuándo será el debut de James Rodríguez?

La nueva camiseta le podría llegar justo a tiempo para el debut de James Rodríguez con la camiseta de Minnesota United.

El conjunto estadounidense tiene presupuestado que el volante cucuteño haga parte en el segundo partido de la temporada, es decir, en condición de local contra Cincinnati FC.

Ese compromiso está programado para el día 28 de febrero y habrá casa llena en el Allianz Field para darle la bienvenida al capitán de la Selección Colombia.