Minnesota United adelanta su pretemporada con miras al arranque de la MLS 2026. Este miércoles, 11 de febrero, encaran un partido amistoso ante DC United y el entrenador Cameron Knowles, de The Loons, eligió su once inicial.

James Rodríguez no está para jugar este partido de pretemporada, y era de esperarse. El colombiano fue oficializado el 6 de febrero en Minnesota United, por lo que aún está en adaptación con el equipo estadounidense y, además, estaba al pendiente de varios papeles para poder jugar con el equipo.

Sin embargo, en pleno desarrollo del partido entre Minnesota y DC, informaron que la espera para los papeles de James Rodríguez acabó: el colombiano, presente en el amistoso de pretemporada, ya está en regla y podría ser tenido en cuenta por Knowles en lo que venga.

Acabó la espera: James Rodríguez recibió su permiso de trabajo

Así lo reveló el periodista Felipe Sierra, cercano a la información del mercado de pases, por medio de su cuenta de X. El comunicador publicó un video de James en el amistoso de Minnesota, este miércoles, y dio información del papeleo del colombiano.

“James Rodríguez ya recibió su permiso de trabajo y está con el equipo de Minnesota United en su pretemporada en California”, reveló Sierra.

🚨 James Rodríguez ya recibió su permiso de trabajo y está con el equipo de #MinnesotaUnited en su pretemporada en California 🇨🇴 pic.twitter.com/xpQSIbpGx6 — Pipe Sierra (@PSierraR) February 11, 2026

Minnesota United lanzó la nueva camiseta de James Rodríguez: precio oficial y cómo comprarla

Cameron Knowles decidió alinear un 11 titular en Minnesota, ante DC United, caracterizado por la mezcla de jugadores de experiencia con otros que apenas surgen de las reservas: Nicolás Romero, un consolidado en la titular; Britton Fischer, apenas surgiendo. Esos son dos ejemplos claros.

Sin embargo, las preguntas de la afición se basan en James Rodríguez y su posible debut con Minnesota United. ¿Cuándo será? Es un misterio; puede que se dé en el propio arranque de la MLS.

Cuenta regresiva para el debut de James Rodríguez con Minnesota United: papeles en regla. Foto: Prensa Minnesota United.

James Rodríguez le da la vuelta al mundo por sus declaraciones

Y, además de ya tener sus papeles en regla, James Rodríguez acaba siendo noticia del día este miércoles. No solo por Minnesota, sino por la entrevista que le dio a The Athletic, donde destapó varias cosas.

Uno de los temas que mencionó fue sobre sus detractores: “Mis detractores probablemente dicen que (sus críticas) me harán daño o me afectarán. Es todo lo contrario. Son la gasolina que me impulsa a hacer lo que quiero y a lograr lo que me propongo. Quienes dudan de mí son quienes me dan la chispa para salir a la cancha y hacer las cosas bien; encienden esa llama. Lo que no se dan cuenta es que, en realidad, me están haciendo un favor”.