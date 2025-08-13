El senador Jota Pe Hernández, de la Alianza Verde, presentó un proyecto de ley en el Congreso para exaltar a Miguel Uribe Turbay. Según argumentó, se buscaría rendir honores y conservar la memoria del senador.

“El honorable senador Miguel Uribe Turbay llegó a este Congreso por la vía democrática, con votos, pero salió en el día de hoy por la vía antidemocrática, con balas. Ha sido desaparecido violentamente mientras le servía a nuestra patria, Colombia, desde el Senado de la República y desde la Comisión Tercera”, aseguró Hernández.

Por eso, propuso que se le rindan honores tanto en el Congreso como en otros espacios que tuvieron impacto en el senador y el atentado en su contra.

El proyecto de ley tiene ocho artículos, entre los que se incluye el objeto y la vigencia, para que se preserve la memoria y se hagan distintos honores para recordar su legado.

Uno de los puntos contempla instalar una placa conmemorativa dentro del Capitolio Nacional, exactamente a las afueras de su oficina.

Jota Pe Hernández presentó el proyecto. | Foto: Jota Pe Hernández

Asimismo, se propone que se construya y se coloque un busto en el parque El Golfito, en Modelia, donde sufrió el atentado en su contra. Por eso, también se propone que cambie su nombre al parque Miguel Uribe Turbay.

El busto llevaría la frase: “Un país sin violencia es mi propósito de vida”, palabras que recitaba el senador.

“Queremos que el salón de la Comisión Tercera que actualmente no cuenta con ningún nombre honorífico, pueda ser nombrado el salón de sesiones Miguel Uribe Turbay, dando honor también a esa comisión donde nuestro compañero, senador, estuvo durante el año 2022, 2023, 2024 y lo corrido del 2025″, afirmó Hernández.

El senador de la Alianza Verde reiteró que se trata de un proyecto de “honor” para que el Congreso al que perteneció Uribe Turbay y la Nación le agradezcan y rindan este homenaje en su memoria y por el servicio público al que se dedicó sin vacilación.

“Un padre, un hijo, un hermano, que ha perdido su vida, se la arrebataron sirviéndole a nuestra nación, Colombia”, afirmó Hernández.

Colombia despidió al senador. | Foto: AFP

En ese sentido, ahora el proyecto deberá ser tramitado y discutido, y si es aprobado, se podría avanzar en la construcción de estos honores.