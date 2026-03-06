El Concejo de Bogotá aprobó un proyecto de ley que busca rendir homenaje a la memoria del exconcejal, expresidente del Cabildo Distrital y exsenador de la República, Miguel Uribe Turbay, quien fue asesinado en 2025.

Se trata del Proyecto de Acuerdo 768 de 2025, mediante el cual se establece que cada 11 de agosto, fecha de su fallecimiento, la capital conmemorará el Día Cívico Miguel Uribe Turbay.

La jornada, que tiene como objetivo conmemorar la memoria y trayectoria de Uribe Turbay, se llevará a cabo en la fecha en la que perdió la vida en 2025, luego de ser víctima de un atentado el 7 de junio, cuando era precandidato presidencial de la actual contienda electoral.

Este día cívico no será el único homenaje al exrepresentante. Miguel Uribe Turbay fue abaleado en el Parque El Golfito, en la localidad de Fontibón; con la aprobación del proyecto, este centro recreativo será renombrado como Parque Miguel Uribe Turbay y se espera la construcción de un monumento en su honor.

De acuerdo con el proyecto del Concejo, la avenida calle 34, en el tramo entre la carrera séptima y el enlace con la avenida Las Américas y la calle 26, llevará el nombre avenida calle 34 Miguel Uribe Turbay.

La administración distrital puede asignarle el nombre Miguel Uribe Turbay a alguna estación de transporte público; esta puede pertenecer a TransMilenio o a la primera línea del metro. Esta propuesta se realiza resaltando la participación del exconcejal en los debates sobre movilidad y su seguimiento a procesos administrativos del metro durante su legislación en el Senado.

Espacios deportivos y académicos tendrían el nombre de Miguel Uribe Turbay

El acuerdo propone que el Distrito renombre espacios como el Estado Metropolitano de Techo, el Palacio de los Deportes y el Centro de Felicidad de Chapinero. De tal forma que estos lugares lleven el nombre del exprecandidato.

Esta iniciativa autoriza la creación de una nueva sede educativa distrital que lleve el nombre de Uribe Turbay. De acuerdo con lo establecido en el proyecto, se desarrollaría en articulación con entidades educativas, organizaciones sociales y el sector privado, incluida la Fundación Solidaridad por Colombia.

Además, el Salón de Presidentes, que es un espacio institucional dedicado a honrar la memoria y el liderazgo de quienes han presidido la corporación en el Concejo de Bogotá, también llevará el nombre de Miguel Uribe Turbay.