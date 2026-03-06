Bogotá

Día cívico en Bogotá en honor a Miguel Uribe Turbay y más homenajes en la capital por la memoria del exprecandidato

En el Concejo de la ciudad se autorizó un proyecto que propone una serie de reconocimientos al trabajo de Uribe Turbay, quien también fue concejal.

Camilo Eduardo Velásquez

6 de marzo de 2026, 9:26 a. m.
Se aprobó una serie de homenajes por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay.
Se aprobó una serie de homenajes por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay. Foto: Colprensa

El Concejo de Bogotá aprobó un proyecto de ley que busca rendir homenaje a la memoria del exconcejal, expresidente del Cabildo Distrital y exsenador de la República, Miguel Uribe Turbay, quien fue asesinado en 2025.

Familiares de Miguel Uribe Turbay rechazan el asesinato del empresario y su escolta en el norte de Bogotá: “Me acompañaron en mi duelo”

Se trata del Proyecto de Acuerdo 768 de 2025, mediante el cual se establece que cada 11 de agosto, fecha de su fallecimiento, la capital conmemorará el Día Cívico Miguel Uribe Turbay.

La jornada, que tiene como objetivo conmemorar la memoria y trayectoria de Uribe Turbay, se llevará a cabo en la fecha en la que perdió la vida en 2025, luego de ser víctima de un atentado el 7 de junio, cuando era precandidato presidencial de la actual contienda electoral.

Miguel Uribe Turbay fue un guerrero. Un joven líder político cuyo pasado encarnaba lo más oscuro de la violencia en Colombia y cuyo futuro fue truncado por esa misma maldición. La forma como la tragedia se repite es un déjà vu macabro para Colombia.
Miguel Uribe Turbay. Foto: EQUIPO DE PRENSA SENADOR MIGUEL URIBE TURBAY - SEBASTIAN JIMENEZ

Este día cívico no será el único homenaje al exrepresentante. Miguel Uribe Turbay fue abaleado en el Parque El Golfito, en la localidad de Fontibón; con la aprobación del proyecto, este centro recreativo será renombrado como Parque Miguel Uribe Turbay y se espera la construcción de un monumento en su honor.

