Alerta por lluvias en gran parte del país: pronóstico del clima para el miércoles 27 de mayo

Las autoridades meteorológicas han emitido un pronóstico de abundante nubosidad y lluvias persistentes e intensas para la jornada de hoy en el territorio nacional. Los mayores acumulados de precipitación se concentrarán en la región Caribe, Pacífica, Andina, Orinoquía y la Amazonía.

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El país vivirá una jornada de contrastes climáticos. Mientras los aguaceros azotan diversas zonas, se esperan altas temperaturas y sensaciones térmicas adversas en la tarde sobre gran parte del Caribe, el borde costero del Pacífico y la cuenca alta y media del Magdalena.

Pronóstico por regiones

Caribe y Pacífica: se prevén lluvias de moderadas a fuertes en el sur de Bolívar y Córdoba, el archipiélago de San Andrés (área marítima) y Chocó. En contraste, predominará el tiempo seco en el litoral Caribe y la media y alta Guajira.

se prevén lluvias de moderadas a fuertes en el sur de Bolívar y Córdoba, el archipiélago de San Andrés (área marítima) y Chocó. En contraste, predominará el tiempo seco en el litoral Caribe y la media y alta Guajira. Andina y Orinoquía: incremento de nubosidad con precipitaciones fuertes por la tarde y noche en Santander, Antioquia, Boyacá y el piedemonte Llanero.

incremento de nubosidad con precipitaciones fuertes por la tarde y noche en Santander, Antioquia, Boyacá y el piedemonte Llanero. Amazonía: condiciones mayormente nubladas con lluvias que pueden llegar a ser fuertes en Caquetá, Guaviare, Guainía y Vaupés, especialmente al finalizar el día.

Nubosidad y lluvias aisladas marcarán el clima en varias regiones del país durante las próximas horas. Foto: Composición Semana /Getty Images

Situación en las principales ciudades

Bogotá (Máx. 21 °C): lluvias ligeras en el oriente y sur durante la mañana y tarde. Noche seca.

(Máx. 21 °C): lluvias ligeras en el oriente y sur durante la mañana y tarde. Noche seca. Barranquilla (Máx. 34 °C): cielo entre parcialmente y mayormente nublado con predominio de tiempo seco.

(Máx. 34 °C): cielo entre parcialmente y mayormente nublado con predominio de tiempo seco. Cartagena (Máx. 34 °C): tiempo seco por la mañana, con probabilidad de lluvias ligeras en la tarde.

(Máx. 34 °C): tiempo seco por la mañana, con probabilidad de lluvias ligeras en la tarde. Bucaramanga (Máx. 28 °C): lluvias de moderadas a fuertes con tormentas eléctricas sectorizadas, especialmente en tarde y noche.

(Máx. 28 °C): lluvias de moderadas a fuertes con tormentas eléctricas sectorizadas, especialmente en tarde y noche. Medellín (Máx. 27 °C): mañana seca. Lluvias entre ligeras y moderadas durante la tarde y noche.

(Máx. 27 °C): mañana seca. Lluvias entre ligeras y moderadas durante la tarde y noche. Cali (Máx. 29 °C): tiempo seco temprano, seguido de lluvias moderadas hacia la tarde y la noche.

(Máx. 29 °C): tiempo seco temprano, seguido de lluvias moderadas hacia la tarde y la noche. Tunja (Máx. 17 °C): primeras horas secas, dando paso a lluvias ligeras a moderadas al finalizar el día.

(Máx. 17 °C): primeras horas secas, dando paso a lluvias ligeras a moderadas al finalizar el día. Popayán (Máx. 26 °C): predominio de tiempo seco, aunque no se descartan lluvias vespertinas aisladas.

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En medio de las condiciones que se esperan al interior del territorio nacional se recomienda a todos aquellos que deban salir de sus hogares durante la jornada, llevar consigo elementos como sombrillas para poder hacerle frente a un día en el que pueden caer lluvias.