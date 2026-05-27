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Alerta por lluvias en gran parte del país: pronóstico del clima para el miércoles 27 de mayo

Para la jornada será necesario llevar consigo elementos para la lluvia.

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Luciano Andrey Sánchez Flórez

Luciano Andrey Sánchez Flórez

27 de mayo de 2026 a las 6:48 a. m.
Pronóstico del Ideam advierte incremento de lluvias en varias regiones de Colombia durante la jornada.
Pronóstico del Ideam advierte incremento de lluvias en varias regiones de Colombia durante la jornada. Foto: Composición Semana/ Getty Images

Las autoridades meteorológicas han emitido un pronóstico de abundante nubosidad y lluvias persistentes e intensas para la jornada de hoy en el territorio nacional. Los mayores acumulados de precipitación se concentrarán en la región Caribe, Pacífica, Andina, Orinoquía y la Amazonía.

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El país vivirá una jornada de contrastes climáticos. Mientras los aguaceros azotan diversas zonas, se esperan altas temperaturas y sensaciones térmicas adversas en la tarde sobre gran parte del Caribe, el borde costero del Pacífico y la cuenca alta y media del Magdalena.

Pronóstico por regiones

  • Caribe y Pacífica: se prevén lluvias de moderadas a fuertes en el sur de Bolívar y Córdoba, el archipiélago de San Andrés (área marítima) y Chocó. En contraste, predominará el tiempo seco en el litoral Caribe y la media y alta Guajira.
  • Andina y Orinoquía: incremento de nubosidad con precipitaciones fuertes por la tarde y noche en Santander, Antioquia, Boyacá y el piedemonte Llanero.
  • Amazonía: condiciones mayormente nubladas con lluvias que pueden llegar a ser fuertes en Caquetá, Guaviare, Guainía y Vaupés, especialmente al finalizar el día.
Nubosidad y lluvias aisladas marcarán el clima en varias regiones del país durante las próximas horas.
Nubosidad y lluvias aisladas marcarán el clima en varias regiones del país durante las próximas horas. Foto: Composición Semana /Getty Images

Situación en las principales ciudades

  • Bogotá (Máx. 21 °C): lluvias ligeras en el oriente y sur durante la mañana y tarde. Noche seca.
  • Barranquilla (Máx. 34 °C): cielo entre parcialmente y mayormente nublado con predominio de tiempo seco.
  • Cartagena (Máx. 34 °C): tiempo seco por la mañana, con probabilidad de lluvias ligeras en la tarde.
  • Bucaramanga (Máx. 28 °C): lluvias de moderadas a fuertes con tormentas eléctricas sectorizadas, especialmente en tarde y noche.
  • Medellín (Máx. 27 °C): mañana seca. Lluvias entre ligeras y moderadas durante la tarde y noche.
  • Cali (Máx. 29 °C): tiempo seco temprano, seguido de lluvias moderadas hacia la tarde y la noche.
  • Tunja (Máx. 17 °C): primeras horas secas, dando paso a lluvias ligeras a moderadas al finalizar el día.
  • Popayán (Máx. 26 °C): predominio de tiempo seco, aunque no se descartan lluvias vespertinas aisladas.
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En medio de las condiciones que se esperan al interior del territorio nacional se recomienda a todos aquellos que deban salir de sus hogares durante la jornada, llevar consigo elementos como sombrillas para poder hacerle frente a un día en el que pueden caer lluvias.