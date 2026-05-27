Alerta por lluvias en gran parte del país: pronóstico del clima para el miércoles 27 de mayo

Las autoridades meteorológicas han emitido un pronóstico de abundante nubosidad y lluvias persistentes e intensas para la jornada de hoy en el territorio nacional. Los mayores acumulados de precipitación se concentrarán en la región Caribe, Pacífica, Andina, Orinoquía y la Amazonía.
El país vivirá una jornada de contrastes climáticos. Mientras los aguaceros azotan diversas zonas, se esperan altas temperaturas y sensaciones térmicas adversas en la tarde sobre gran parte del Caribe, el borde costero del Pacífico y la cuenca alta y media del Magdalena.
Pronóstico por regiones
- Caribe y Pacífica: se prevén lluvias de moderadas a fuertes en el sur de Bolívar y Córdoba, el archipiélago de San Andrés (área marítima) y Chocó. En contraste, predominará el tiempo seco en el litoral Caribe y la media y alta Guajira.
- Andina y Orinoquía: incremento de nubosidad con precipitaciones fuertes por la tarde y noche en Santander, Antioquia, Boyacá y el piedemonte Llanero.
- Amazonía: condiciones mayormente nubladas con lluvias que pueden llegar a ser fuertes en Caquetá, Guaviare, Guainía y Vaupés, especialmente al finalizar el día.
Situación en las principales ciudades
- Bogotá (Máx. 21 °C): lluvias ligeras en el oriente y sur durante la mañana y tarde. Noche seca.
- Barranquilla (Máx. 34 °C): cielo entre parcialmente y mayormente nublado con predominio de tiempo seco.
- Cartagena (Máx. 34 °C): tiempo seco por la mañana, con probabilidad de lluvias ligeras en la tarde.
- Bucaramanga (Máx. 28 °C): lluvias de moderadas a fuertes con tormentas eléctricas sectorizadas, especialmente en tarde y noche.
- Medellín (Máx. 27 °C): mañana seca. Lluvias entre ligeras y moderadas durante la tarde y noche.
- Cali (Máx. 29 °C): tiempo seco temprano, seguido de lluvias moderadas hacia la tarde y la noche.
- Tunja (Máx. 17 °C): primeras horas secas, dando paso a lluvias ligeras a moderadas al finalizar el día.
- Popayán (Máx. 26 °C): predominio de tiempo seco, aunque no se descartan lluvias vespertinas aisladas.
En medio de las condiciones que se esperan al interior del territorio nacional se recomienda a todos aquellos que deban salir de sus hogares durante la jornada, llevar consigo elementos como sombrillas para poder hacerle frente a un día en el que pueden caer lluvias.