Ofertas laborales para ingenieros de sistemas en todo el país. Conozca más detalles aquí

El empleo en el sector tecnológico atraviesa una fase de transformación marcada por la aceleración de proyectos digitales, el crecimiento de soluciones basadas en inteligencia artificial y la expansión del análisis de datos en múltiples industrias, factores que continúan impulsando la búsqueda de talento especializado en el país.

Roles más demandados

Entre los cargos con mayor número de convocatorias se destacan los profesionales de TIC enfocados en infraestructura y sistemas, especialistas en administración de plataformas tecnológicas, ingenieros de control interno de sistemas, así como perfiles orientados al desarrollo y supervisión de soluciones basadas en inteligencia artificial, áreas que requieren actualización permanente de habilidades técnica

¿Cómo postularse?

Los interesados pueden aplicar sin costo ingresando a este enlace, donde encontrarán ofertas disponibles en diferentes ciudades y ajustadas a distintos niveles de experiencia. Aquí le presentamos algunas de las vacantes activas.

Las personas interesadas en aplicar a las vacantes pueden conocer más información ingresando a la sección de Semana Empleos. Foto: Getty Images / Krongkaew

Profesional de TICs – Infraestructura y Sistemas – Medellín

Empresa: Nases

Salario: A convenir

En este cargo será una pieza fundamental para que los sistemas, plataformas y recursos tecnológicos funcionen de manera óptima, impactando directamente en la productividad de toda la organización.

Responsabilidades:

Proveer soporte técnico eficiente a usuarios internos.

Gestionar y resolver incidencias de infraestructura TIC.

Colaborar en la implementación de nuevos sistemas y tecnologías.

Monitorear el rendimiento de sistemas y realizar ajustes necesarios.

Documentar procedimientos y soluciones para mejorar procesos.

Participar en la capacitación de usuarios finales.

Requerimientos:

Título universitario en Ingeniería de Sistemas, Informática o afines.

Experiencia mínima de 3 años en soporte técnico o roles similares.

Conocimiento avanzado en gestión de infraestructuras TIC.

Habilidades en resolución de problemas técnicos complejos.

Capacidad para trabajar en equipo y bajo presión.

Dominio de herramientas de monitoreo y diagnóstico.

¡Aplique acá!

Líder de TIC – Cali

Empresa: Confidencial

Salario: 7.000.000

¿Es un líder apasionado por la tecnología y quiere marcar la diferencia en el sector retail? Únase a este equipo de trabajo.

Responsabilidades:

Liderar el equipo de tecnología supervisando la implementación y uso del sistema SIESA - ENTERPRISE.

Desarrollar estrategias para optimizar procesos digitales en el retail.

Coordinar proyectos de innovación tecnológica que beneficien la operativa de la empresa.

Requerimientos:

Profesional en Ingeniería en Sistemas o afines.

Experiencia mínima de 3 años liderando equipos en el sector retail.

Conocimiento comprobado en SIESA - ENTERPRISE.

¡Aplique acá!

Hay más de 115 mil vacantes disponibles en el país: revise cómo aplicar gratis

Analista de servidores – Medellín

Empresa: Universidad EAFIT

Salario: A convenir

La Dirección de Innovación y Desarrollo Tecnológico de la Universidad EAFIT se encuentra en la búsqueda de un ingeniero de infraestructura o ingeniero de sistemas para el proyecto SIATA, con experiencia mínima de dos (2) años en la administración y operación de infraestructura de servidores.

Responsabilidades:

Administrar los servidores y la infraestructura tecnológica del proyecto SIATA, garantizando su continuidad, sostenibilidad y el cumplimiento de los objetivos de la vigencia.

Establecer objetivos claros y realizar seguimiento al equipo de trabajo y a las consultorías asociadas.

Monitorear permanentemente la infraestructura para asegurar la ciberseguridad, detectar fallas en tiempo real y brindar soporte a incidentes y problemas técnicos complejos, especialmente en los sistemas de adquisición, almacenamiento y gestión de datos.

Gestionar y gobernar los recursos tecnológicos del proyecto, incluyendo la administración de usuarios, roles y permisos, el ciclo de vida de los datos y aplicaciones, y la disponibilidad de la infraestructura bajo un esquema 7x24.

Ejecutar acciones administrativas y tecnológicas orientadas a optimizar la vida útil de la infraestructura ubicada en los diferentes datacenters .

. Definir y mejorar los planes de respaldo que garanticen la integridad y disponibilidad de la información.

Identificar e implementar nuevas tecnologías que impulsen el avance tecnológico del proyecto.

Apoyar la documentación de procesos, manuales técnicos e informes.

Elaborar reportes periódicos y a demanda sobre las actividades contractuales y los resultados obtenidos.

Atender solicitudes de información y derechos de petición relacionados con el componente de Sistemas.

Brindar acompañamiento y capacitación para el fortalecimiento de capacidades instaladas.

Participar activamente en reuniones de trabajo convocadas por la coordinación general, supervisión, líderes técnicos y demás instancias del proyecto.

Desarrollar todas las actividades necesarias para el cumplimiento de los objetivos del proyecto durante la vigencia.

Requerimientos:

Profesional en Ingeniería de Infraestructura o Ingeniería de Sistemas.

Más de dos (2) años de experiencia en la administración y operación de infraestructura de servidores.

Conocimientos en sistemas operativos Linux, virtualización, contenedores, almacenamiento y redes.

¡Aplique acá!

Ingeniero control interno de sistemas – Bogotá D.C.

Empresa: Global Hitss

Salario: A convenir

Este rol es fundamental para la empresa, ya que se encargarás de asegurar que los sistemas tecnológicos operen de manera segura y eficiente.

Responsabilidades:

Evaluar y monitorizar los sistemas de control interno para identificar riesgos potenciales.

Desarrollar y ejecutar auditorías de sistemas para verificar la efectividad de los controles establecidos.

Colaborar con equipos multifuncionales para implementar mejoras tecnológicas y de procesos.

Generar informes detallados sobre los hallazgos de auditoría y sugerir acciones correctivas.

Mantenerse actualizado sobre las mejores prácticas y tendencias en control interno y seguridad de TI.

Requerimientos:

Título profesional en Ingeniería de Sistemas, Informática o afines.

Experiencia mínima de 3 años en roles de control interno o auditoría de sistemas.

Conocimiento en normativas de seguridad de la información (ISO 27001 COBIT etc.).

Habilidades analíticas y de resolución de problemas altamente desarrolladas.

Capacidad para trabajar de manera autónoma y en equipo con excelente comunicación verbal y escrita.

¡Aplique acá!

Ingeniero de sistemas junior – Cota

Empresa: Mouse Star

Salario: A convenir

En este rol, tendrá la oportunidad de crecer y aprender en un ambiente colaborativo, aportando ideas frescas y soluciones efectivas.

Responsabilidades:

Gestionar el servicio técnico de garantías.

Mantener software y hardware.

Administrar correos corporativos.

Realizar mantenimiento preventivo.

Garantizar la seguridad de la información.

Requerimientos:

Estar en últimos semestres de Ingeniería en Sistemas, tecnólogo con experiencia o profesional.

¡Aplique acá!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.