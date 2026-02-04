Hay más de 115 mil vacantes disponibles en el país: revise cómo aplicar gratis

El mercado laboral colombiano continúa mostrando señales positivas. Para diciembre de 2025, la tasa de desocupación a nivel nacional se ubicó en 8,0 %, lo que representó una disminución de 1,1 puntos porcentuales frente al mismo mes de 2024, cuando el indicador se situó en 9,1 %. Este comportamiento refleja un escenario más favorable para quienes buscan empleo.

Este avance se traduce en la apertura de más de 115 mil vacantes activas en distintas regiones del país, impulsadas por empresas que mantienen procesos de contratación abiertos para fortalecer sus equipos de trabajo y responder a las necesidades del mercado. Las oportunidades están dirigidas a personas con diferentes niveles de experiencia y formación, ampliando el acceso al empleo formal.

¿Cómo postularse?

Los interesados pueden registrarse de manera gratuita, crear su perfil profesional y luego postularse a las vacantes disponibles ingresando a este enlace, donde encontrarán ofertas ajustadas a distintos perfiles y niveles de experiencia.

A continuación, le presentamos algunas oportunidades destacadas. En la sección de Semana Empleos, se publican vacantes actualizadas todos los días.

Las personas interesadas en aplicar a las vacantes pueden conocer más información ingresando a la sección de Semana Empleos. Foto: Getty Images

Coordinador de marca y experiencia

Empresa: Conconcreto

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Como coordinador de marca y experiencia, será una pieza clave en el éxito de las estrategias de marketing y activaciones de marca.

Responsabilidades:

Diseñar y ejecutar estrategias de marketing experiencial.

Coordinar eventos y activaciones de marca.

Gestionar el presupuesto asignado a cada proyecto.

Colaborar con agencias y proveedores externos.

Analizar el impacto y retorno de inversión de las actividades realizadas.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 5 años como coordinador de marca y experiencia o roles similares.

Conocimiento en marketing experiencial y activaciones de marca.

Habilidades comprobadas en gestión de eventos.

Capacidad para trabajar en equipo y liderar proyectos.

Excelentes habilidades de comunicación.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Asesor comercial externo – Tunja

Empresa: Mibanco

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Mibanco se encuentra en búsqueda de una persona apasionada por el logro de metas, que le guste trabajar con los pequeños empresarios del país.

Responsabilidades:

Gestionar la cartera de clientes a través de la captación, evaluación y recuperación de créditos.

Poner en práctica estrategias efectivas de fidelización de clientes, con el fin de incrementar las colocaciones del Banco, el número de clientes y la calidad de la cartera.

Requerimientos:

Técnico, tecnólogo o profesional de carreras de administración, ingeniería industrial, economía, contabilidad, entre otras.

Experiencia laboral mínima de 1 año en entidades de microcrédito desempeñando el cargo de asesor comercial externo o trabajando con TAT o PAP.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Barranquilla abre nuevas ofertas de empleo, conozca más acá

Analista de performance y cultura – Bogotá D.C.

Empresa: Habi

Salario: 5.700.000

Tipo de contrato: Término indefinido

¿Le apasiona mejorar el desempeño de las personas y contribuir a una cultura organizacional vibrante? Habi busca un analista de performance y cultura que pueda combinar su experiencia en recursos humanos con un enfoque innovador para transformar el entorno laboral.

Responsabilidades:

Evaluar el desempeño del personal utilizando herramientas avanzadas de análisis de datos.

Gestionar proyectos de desarrollo cultural para fomentar una cultura organizacional positiva.

Desarrollar programas de capacitación y mejora continua para el personal.

Generar reportes analíticos sobre el desempeño y la cultura organizacional.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 2 años como analista de performance y cultura o roles similares en recursos humanos.

Conocimiento avanzado en Excel y herramientas de análisis de datos.

Habilidad para gestionar el desempeño y desarrollar programas de capacitación.

Excelentes habilidades de comunicación efectiva, persuasión y creatividad.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Coordinador(a) de educación continua - Facultad de Derecho – Bogotá D.C.

Empresa: Universidad de los Andes

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Como coordinador(a) de educación continua, será responsable de desarrollar una oferta académica innovadora y flexible que responda a las transformaciones del mundo jurídico y profesional.

Responsabilidades:

Crear y llevar a cabo la estrategia de educación continua.

Diseñar rutas de aprendizaje y credenciales profesionales.

Incorporar nuevas tendencias y metodologías educativas.

Impulsar herramientas digitales innovadoras.

Diseñar estrategias comerciales para fortalecer la oferta educativa.

Construir vínculos con empresas y organizaciones.

Coordinar la operación y evaluación de programas.

Fomentar la inclusión, diversidad y equidad en los programas.

Requerimientos:

Una persona con habilidades de comunicación efectiva, trabajo colaborativo, pensamiento estratégico

Profesional en derecho, administración, economía o afines; se valora posgrado en educación, innovación o diseño de experiencias de aprendizaje.

Experiencia mínima de 3 años en coordinación o diseño de programas educativos.

Interés en metodologías activas y credenciales profesionales.

Conocimiento en gestión de proyectos educativos y tendencias en educación continua.

Manejo de herramientas y plataformas digitales, gestión de proyectos, diseño instruccional, herramientas digitales.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Coordinador(a) de gestión humana – Medellín

Empresa: Medipiel

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Como especialista en gestión del talento, será parte de un equipo dinámico y comprometido, donde tendrá la oportunidad de crecer profesionalmente.

Responsabilidades:

Desarrollar e implementar estrategias de gestión humana alineadas con los objetivos de Medipiel.

Liderar proyectos de mejora continua en procesos de Recursos Humanos.

Promover y fortalecer la cultura organizacional a través de programas de bienestar y desarrollo.

Gestionar el ciclo de vida del empleado desde la contratación hasta la desvinculación.

Actuar como enlace principal entre la dirección y los empleados para asegurar la comunicación efectiva de políticas y procedimientos.

Requerimientos:

Título profesional en psicología, administración de empresas, administración de gestión humana o afines.

Experiencia mínima de 4 años en roles similares como coordinador de gestión humana o coordinador de recursos humanos.

Conocimiento avanzado en estrategias de desarrollo organizacional y gestión del talento.

Habilidades comprobadas en liderazgo de equipos y gestión de proyectos.

Excelentes habilidades de comunicación y negociación.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.