Barranquilla abre nuevas ofertas de empleo, conozca más acá

El mercado laboral en la capital del Atlántico continúa mostrando señales favorables, luego de que la ciudad lograra reducir su tasa de desempleo a un solo dígito en el trimestre junio–agosto, ubicándose en 9,1 %, según cifras de la Alcaldía de Barranquilla.

La mejora en los indicadores de empleo ha estado acompañada por la apertura constante de vacantes, impulsadas por empresas que mantienen activos sus procesos de contratación para fortalecer sus equipos de trabajo y responder a la dinámica productiva de la ciudad.

Este panorama representa una oportunidad para quienes se encuentran en búsqueda de empleo en medio de un entorno que avanza hacia mayores niveles de estabilidad y formalización, con la construcción de un mercado laboral más formal, inclusivo y dinámico, que ofrezca mejores condiciones de vida para todos los barranquilleros.

¿Qué perfiles se requieren?

La convocatoria está dirigida a profesionales en áreas como logística, educación, ingeniería, diseño y construcción, entre otros. Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace y postúlese a la oferta que más se ajuste a sus aspiraciones.

A continuación, le presentamos algunas de las vacantes destacadas. Recuerde que el proceso de postulación es totalmente gratuito.

Las personas interesadas en aplicar a las vacantes pueden conocer más información ingresando a la sección de Semana Empleos. Foto: Getty Images

Coordinador de mantenimiento zona costa

Empresa: Homecenter

Salario: A convenir

En este rol, será crucial para asegurar que las operaciones de las tiendas se desarrollen sin contratiempos.

Responsabilidades:

Coordinar y supervisar actividades de mantenimiento preventivo y correctivo.

Gestionar proyectos de mejora continua para aumentar la eficiencia energética.

Supervisar al personal técnico y asegurar el cumplimiento de las normativas de seguridad.

Colaborar con otros departamentos para optimizar procesos y reducir costos.

Elaborar informes y reportes de gestión para la dirección.

Requerimientos:

Experiencia demostrable como coordinador de mantenimiento o en un rol similar.

Conocimientos avanzados en gestión de mantenimientos preventivos y correctivos.

Habilidades en la supervisión de equipos de trabajo y gestión de proyectos.

Capacidad para implementar mejoras y optimizaciones en procesos industriales.

Conocimiento en sistemas de gestión de mantenimiento computarizado (CMMS).

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Técnico en educación

Empresa: Prebel

Salario: A convenir

¿Es un apasionado por la enseñanza dentro del mundo de la peluquería? Prebel busca un técnico en educación que gestione planes de formación innovadores y efectivos, directamente relacionados con el crecimiento de los clientes y las ventas.

Responsabilidades:

Desarrollar e implementar planes de capacitación efectivos para el equipo de ventas.

Coordinar y supervisar sesiones de formación en técnicas de peluquería y cosmética.

Evaluar el progreso de los participantes y ajustar los programas según sea necesario.

Fomentar el aprendizaje continuo y la mejora de habilidades técnicas y de servicio al cliente.

Requerimientos:

Título en técnico en educación formador en cosmética o carrera afín.

Experiencia comprobada como educador en ventas o instructor de peluquería.

Conocimiento profundo en técnicas de peluquería y productos cosméticos.

Habilidad para utilizar herramientas ofimáticas y plataformas de e-learning.

Excelentes habilidades de comunicación y servicio al cliente.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Vacantes con contrato a término indefinido: revise y postúlese aquí

Ingeniero biomédico junior

Empresa: Zentria

Salario: 3.500.000

Importante empresa del sector salud requiere para su equipo de trabajo una ingeniera biomédica junior para cubrimiento de licencia de maternidad.

Responsabilidades:

Apoyar la gestión, control e inventario de equipos biomédicos de la institución.

Hacer seguimiento a mantenimientos preventivos y correctivos de equipos médicos.

Apoyar procesos de recepción, instalación y puesta en marcha de tecnología biomédica.

Verificar el cumplimiento de protocolos de seguridad eléctrica y funcionamiento de los equipos.

Elaborar reportes técnicos, hojas de vida de equipos y documentación requerida por entes de control.

Brindar soporte básico al personal asistencial sobre el uso adecuado de los equipos.

Apoyar auditorías internas y externas relacionadas con tecnología biomédica.

Requerimientos:

Profesional en Ingeniería Biomédica.

Experiencia mínima de 1 año en el sector salud (indispensable).

Conocimientos básicos en equipos biomédicos hospitalarios.

Manejo de herramientas ofimáticas (Excel intermedio deseable).

Conocimiento en normatividad hospitalaria y gestión de tecnología en salud.

Buenas habilidades de comunicación y trabajo en equipo.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Visual merchandising

Empresa: Lili Pink

Salario: 2.730.000 a 3.000.000

¿Le apasiona el diseño visual y la moda? En LiliPink & Yoi, buscan un profesional de visual merchandising que desee impactar la experiencia de compra de los clientes.

Responsabilidades:

Diseñar y ejecutar la presentación visual de productos en tiendas.

Colaborar con el equipo de marketing para desarrollar campañas visuales atractivas.

Analizar las tendencias de moda y adaptar las exhibiciones según temporada.

Asegurar el cumplimiento de los estándares visuales de la marca en cada tienda.

Requerimientos:

Experiencia previa como visual merchandiser o en roles similares.

Conocimiento en diseño de interiores o artes visuales.

Habilidad para analizar tendencias y aplicarlas en merchandising.

Capacidad para trabajar en equipo y gestionar múltiples proyectos.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Ayudante de obra

Empresa: Amarilo

Salario: 2.000.000

Únase a un equipo en continuo crecimiento y forme parte de la transformación de entornos y el empoderamiento de comunidades.

Responsabilidades:

Realizar labores operativas dentro del proyecto según lineamientos establecidos.

Ejecutar actividades asignadas dentro de los tiempos establecidos.

Cumplir con parámetros establecidos por la compañía.

Requerimientos:

Bachiller académico.

Mínimo 6 meses de experiencia en cargos relacionados.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.