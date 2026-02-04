EMPLEO

Vacantes con contrato a término indefinido: revise y postúlese aquí

Empresas en distintas regiones del país mantienen ofertas laborales con vinculación estable y procesos de selección activos.

GoogleSiga las noticias sobre Finanzas Personales en Discover y tome decisiones informadas

Juliana Flórez

Juliana Flórez

4 de febrero de 2026, 7:37 p. m.
Los interesados en estas vacantes pueden postularse en la sección Semana Empleos.
Los interesados en estas vacantes pueden postularse en la sección Semana Empleos. Foto: Stock

En el mercado laboral colombiano, los contratos a término indefinido continúan siendo una de las modalidades más valoradas por quienes buscan estabilidad y proyección a largo plazo. Este tipo de vinculación ofrece mayores garantías laborales y permite a los trabajadores planear su desarrollo profesional con mayor seguridad.

Actualmente, varias empresas mantienen vacantes abiertas bajo esta modalidad, lo que amplía las opciones para personas interesadas en acceder a un empleo formal y con condiciones estables, con oportunidades disponibles en diferentes ciudades y para diversos sectores laborales.

Además de la estabilidad, los contratos a término indefinido suelen incluir beneficios legales completos como afiliación a seguridad social, prestaciones sociales, vacaciones pagadas, auxilio de transporte e indemnización por despido injustificado.

¿Cómo postularse?

Para conocer todas las vacantes disponibles, los interesados deben ingresar a la sección de Semana Empleos, registrarse de manera gratuita, completar su perfil profesional y luego postularse a las ofertas que mejor se ajusten a su experiencia y expectativas. Aquí le presentamos una muestra de lo que puede encontrar.

Consumo inteligente

Se acaba el pago obligatorio: el cambio legal que beneficiará a miles de habitantes de conjuntos en 2026

Finanzas

Empleo para regentes de farmacia: conozca las vacantes activas

Finanzas

Trabajo para médicos generales en Bogotá: vacantes abiertas para aplicar hoy

Finanzas

Trabajo sí hay en Bogotá: estas son las vacantes abiertas para aplicar

Consumo inteligente

Cómo consultar si tiene giros pendientes de Renta Ciudadana usando su cédula

Trabajo y educación

Trabaje en la Dian con la nueva convocatoria de la CNSC: 1.100 vacantes en tres niveles

Consumo inteligente

Datacrédito entrega nueva información a sus reportados: tendrán oportunidad de saldar sus deudas

Finanzas

El sector salud tiene vacantes abiertas en todo el país: conózcalas aquí

Finanzas

Empleos con salarios desde $ 5 millones en Bogotá: revise cómo postularse

Finanzas

Empleo en recursos humanos: empresas buscan personal, revise las vacantes aquí

Los contratos a término fijo vienen con ventajas claras, como la posibilidad de renegociar condiciones o incluso de pasar a un contrato indefinido si ambas partes están satisfechas con la relación laboral.
Este contrato ofrece acceso a prestaciones sociales, vacaciones, primas y otros beneficios establecidos por la ley. Foto: Stock/ Magneto

Coordinador médico – Bogotá D.C.

Empresa: Compensar

Salario: 8.926.600

Tipo de contrato: Término indefinido

Si es un profesional en medicina con especialización en ciencias administrativas o salud y tiene más de tres años de experiencia en la prestación de servicios de salud, esta es su oportunidad de marcar la diferencia.

Responsabilidades:

  • Coordinar y gestionar el funcionamiento de los servicios asistenciales.
  • Asegurar el seguimiento y cumplimiento de los protocolos y procedimientos integrales.
  • Garantizar la adecuada prestación del servicio y el logro de las metas de la unidad.
  • Participar en procesos de selección para el personal del equipo de trabajo.
  • Realizar análisis de informes y proponer acciones de mejora.
  • Prestar atención médica a los usuarios en casos de contingencia.
  • Asegurar el cumplimiento de los turnos programados y reportar ausencias.

Requerimientos:

  • Profesional en Medicina con especialización en Ciencias Administrativas o Salud.
  • Mínimo 3 años de experiencia en servicios de salud.
  • Experiencia en coordinación y gestión de servicios asistenciales.
  • Habilidades de análisis de informes y acciones de mejora.
  • Capacidad para prestar atención médica en situaciones de contingencia.

¡Aplique acá!

Especialista en inteligencia comercial – Medellín

Empresa: Chevignon

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Chevignon busca un(a) especialista en inteligencia comercial con fuerte capacidad analítica y profundo entendimiento del negocio retail, capaz de leer los números, detectar oportunidades y proponer estrategias que impacten directamente los resultados comerciales.

Responsabilidades:

  • Analizar información comercial y de ventas para identificar oportunidades de crecimiento y mejora.
  • Construir y gestionar reportes, dashboards e indicadores clave (KPIs).
  • Interpretar tendencias de consumo, comportamiento del cliente y desempeño por canal, tienda o producto.
  • Proponer estrategias comerciales basadas en análisis de datos.
  • Acompañar a las áreas comerciales con información clara, útil y orientada a la acción.
  • Evaluar el impacto de las estrategias implementadas y generar recomendaciones de optimización.

Requerimientos:

  • Profesional en áreas como Ingeniería, Administración, Economía, Estadística o afines.
  • Experiencia en analítica de datos aplicada al negocio, idealmente en retail.
  • Conocimiento sólido del entorno comercial: ventas, indicadores, márgenes, rotación, inventarios, etc.
  • Alta capacidad de análisis, pensamiento estratégico y orientación a resultados.
  • Habilidad para traducir datos complejos en mensajes claros para equipos comerciales.

¡Aplique acá!

Empleos con salarios desde $ 5 millones en Bogotá: revise cómo postularse

Analista comercial – Cali

Empresa: Colombina S.A.

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Si es un especialista en análisis de ventas en busca de nuevos desafíos, esta es su oportunidad de marcar la diferencia en un entorno estimulante y colaborativo.

Responsabilidades:

  • Analizar datos de ventas para identificar oportunidades de mejora.
  • Desarrollar informes y presentaciones para la dirección.
  • Colaborar con otros departamentos para implementar estrategias comerciales.
  • Monitorear el rendimiento de las campañas de ventas y ajustar tácticas según sea necesario.
  • Proveer soporte en la planificación y ejecución de proyectos comerciales.

Requerimientos:

  • Título profesional en Administración de Empresas, Economía o afines.
  • Experiencia mínima de 2 años en roles de analista comercial o especialista en análisis de ventas.
  • Conocimiento avanzado en herramientas de análisis de datos y CRM.
  • Excelentes habilidades de comunicación y presentación.
  • Capacidad para trabajar en equipo y adaptarse a un entorno dinámico

¡Aplique acá!

Líder de abastecimiento de producto terminado – Bogotá D.C.

Empresa: Croydon

Salario: 4.145.000

Tipo de contrato: Término indefinido

En este rol, tendrá oportunidades de crecimiento, aprendizaje y visibilidad dentro de la empresa, siendo un pilar fundamental para el cumplimiento de los objetivos generales del área de supply chain, asegurando un flujo eficiente y estratégico de productos terminados.

Responsabilidades:

  • Administrar el desarrollo de muestras de nuevos productos.
  • Gestionar y documentar órdenes de compra.
  • Coordinar y asegurar presentaciones de colecciones a los canales comerciales.
  • Mantener actualizada la información comercial y legal.

Requerimientos:

  • Profesional en carreras relacionadas con logística, administración o ingeniería.
  • Mínimo 2 años de experiencia en un rol similar.
  • Disponibilidad para viajes internacionales.

¡Aplique acá!

Asistente comercial – Bogotá D.C.

Empresa: Acepalma

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Si es un profesional apasionado por las ventas y el sector agroindustrial, esta es su oportunidad.

Responsabilidades:

  • Solicitar a los clientes los documentos requeridos para la creación o actualización de estos en el sistema de información y velar por la permanente y oportuna actualización de la información.
  • Enviar cotizaciones a los clientes por solicitud de la dirección de insumos, dirección de ventas, jefes de zona o representantes de venta.
  • Gestionar y optimizar las bases de datos de ventas en Excel.
  • Diligenciar pedidos de venta por solicitud de la dirección de insumos, dirección de ventas, jefes de zona o representantes de venta.
  • Entregar la información necesaria al equipo técnico comercial, al director nacional de ventas y al director de insumos agroindustriales, sobre el estado de los pedidos de venta de cada uno de sus clientes.
  • Validar con pedidos pendientes si hay algún anticipo pendiente por cruzar correspondiente a una venta no ejecutada.
  • Actualizar y analizar mensualmente los indicadores establecidos por la compañía para el seguimiento mensual de la gestión
  • Hacer seguimiento a las entregas de los pedidos de venta de los clientes, dar alertas de pedidos de venta mayores a 60 días a los responsables de la venta y al director nacional de ventas y gestionar el cierre de saldos de pedidos de venta en SAP.

Requerimientos:

  • Experiencia mínima de 3 años en roles como asistente de ventas o asistente comercial.
  • Conocimientos avanzados de Excel y herramientas de gestión.
  • Habilidades de comunicación y atención al cliente.
  • Capacidad para trabajar en equipo y bajo presión.
  • Interés por el sector agroindustrial y sus dinámicas.

¡Aplique acá!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

Más de Finanzas

Esta es la conducta que algunos conjuntos pueden multar.

Se acaba el pago obligatorio: el cambio legal que beneficiará a miles de habitantes de conjuntos en 2026

Conozca los requisitos para aplicar a las vacantes de auxiliar de farmacia de Colsubsidio.

Empleo para regentes de farmacia: conozca las vacantes activas

Colsubsidio requiere un médico general para urgencias en Bogotá.

Trabajo para médicos generales en Bogotá: vacantes abiertas para aplicar hoy

Bogotá panorámica del Centro Internacional Bogota enero 16 del 2024 Foto Guillermo Torres Reina / Semana

Trabajo sí hay en Bogotá: estas son las vacantes abiertas para aplicar

Los interesados en estas vacantes pueden postularse en Magneto.

Vacantes con contrato a término indefinido: revise y postúlese aquí

Renta Ciudadana en Colombia: así será el último pago del año y los nuevos montos para 2025.

Cómo consultar si tiene giros pendientes de Renta Ciudadana usando su cédula

La jornada del 3 de noviembre marcará la participación de más de 87,000 aspirantes en las pruebas de Superintendencias, bajo la organización de la CNSC y la Universidad Libre.

Trabaje en la Dian con la nueva convocatoria de la CNSC: 1.100 vacantes en tres niveles

Suministrada por DataCrédito Experian

Datacrédito entrega nueva información a sus reportados: tendrán oportunidad de saldar sus deudas

Una enfermera sostiene en su mano una jeringa. Imagen de referencia

El sector salud tiene vacantes abiertas en todo el país: conózcalas aquí

Convertir ideas en realidad. Compañeros de trabajo mirando computador portátil, oficina.

Empleos con salarios desde $ 5 millones en Bogotá: revise cómo postularse

Noticias Destacadas