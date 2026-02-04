Vacantes con contrato a término indefinido: revise y postúlese aquí

En el mercado laboral colombiano, los contratos a término indefinido continúan siendo una de las modalidades más valoradas por quienes buscan estabilidad y proyección a largo plazo. Este tipo de vinculación ofrece mayores garantías laborales y permite a los trabajadores planear su desarrollo profesional con mayor seguridad.
Actualmente, varias empresas mantienen vacantes abiertas bajo esta modalidad, lo que amplía las opciones para personas interesadas en acceder a un empleo formal y con condiciones estables, con oportunidades disponibles en diferentes ciudades y para diversos sectores laborales.
Además de la estabilidad, los contratos a término indefinido suelen incluir beneficios legales completos como afiliación a seguridad social, prestaciones sociales, vacaciones pagadas, auxilio de transporte e indemnización por despido injustificado.
¿Cómo postularse?
Para conocer todas las vacantes disponibles, los interesados deben ingresar a la sección de Semana Empleos, registrarse de manera gratuita, completar su perfil profesional y luego postularse a las ofertas que mejor se ajusten a su experiencia y expectativas. Aquí le presentamos una muestra de lo que puede encontrar.
Coordinador médico – Bogotá D.C.
Empresa: Compensar
Salario: 8.926.600
Tipo de contrato: Término indefinido
Si es un profesional en medicina con especialización en ciencias administrativas o salud y tiene más de tres años de experiencia en la prestación de servicios de salud, esta es su oportunidad de marcar la diferencia.
Responsabilidades:
- Coordinar y gestionar el funcionamiento de los servicios asistenciales.
- Asegurar el seguimiento y cumplimiento de los protocolos y procedimientos integrales.
- Garantizar la adecuada prestación del servicio y el logro de las metas de la unidad.
- Participar en procesos de selección para el personal del equipo de trabajo.
- Realizar análisis de informes y proponer acciones de mejora.
- Prestar atención médica a los usuarios en casos de contingencia.
- Asegurar el cumplimiento de los turnos programados y reportar ausencias.
Requerimientos:
- Profesional en Medicina con especialización en Ciencias Administrativas o Salud.
- Mínimo 3 años de experiencia en servicios de salud.
- Experiencia en coordinación y gestión de servicios asistenciales.
- Habilidades de análisis de informes y acciones de mejora.
- Capacidad para prestar atención médica en situaciones de contingencia.
Especialista en inteligencia comercial – Medellín
Empresa: Chevignon
Salario: A convenir
Tipo de contrato: Término indefinido
Chevignon busca un(a) especialista en inteligencia comercial con fuerte capacidad analítica y profundo entendimiento del negocio retail, capaz de leer los números, detectar oportunidades y proponer estrategias que impacten directamente los resultados comerciales.
Responsabilidades:
- Analizar información comercial y de ventas para identificar oportunidades de crecimiento y mejora.
- Construir y gestionar reportes, dashboards e indicadores clave (KPIs).
- Interpretar tendencias de consumo, comportamiento del cliente y desempeño por canal, tienda o producto.
- Proponer estrategias comerciales basadas en análisis de datos.
- Acompañar a las áreas comerciales con información clara, útil y orientada a la acción.
- Evaluar el impacto de las estrategias implementadas y generar recomendaciones de optimización.
Requerimientos:
- Profesional en áreas como Ingeniería, Administración, Economía, Estadística o afines.
- Experiencia en analítica de datos aplicada al negocio, idealmente en retail.
- Conocimiento sólido del entorno comercial: ventas, indicadores, márgenes, rotación, inventarios, etc.
- Alta capacidad de análisis, pensamiento estratégico y orientación a resultados.
- Habilidad para traducir datos complejos en mensajes claros para equipos comerciales.
Analista comercial – Cali
Empresa: Colombina S.A.
Salario: A convenir
Tipo de contrato: Término indefinido
Si es un especialista en análisis de ventas en busca de nuevos desafíos, esta es su oportunidad de marcar la diferencia en un entorno estimulante y colaborativo.
Responsabilidades:
- Analizar datos de ventas para identificar oportunidades de mejora.
- Desarrollar informes y presentaciones para la dirección.
- Colaborar con otros departamentos para implementar estrategias comerciales.
- Monitorear el rendimiento de las campañas de ventas y ajustar tácticas según sea necesario.
- Proveer soporte en la planificación y ejecución de proyectos comerciales.
Requerimientos:
- Título profesional en Administración de Empresas, Economía o afines.
- Experiencia mínima de 2 años en roles de analista comercial o especialista en análisis de ventas.
- Conocimiento avanzado en herramientas de análisis de datos y CRM.
- Excelentes habilidades de comunicación y presentación.
- Capacidad para trabajar en equipo y adaptarse a un entorno dinámico
Líder de abastecimiento de producto terminado – Bogotá D.C.
Empresa: Croydon
Salario: 4.145.000
Tipo de contrato: Término indefinido
En este rol, tendrá oportunidades de crecimiento, aprendizaje y visibilidad dentro de la empresa, siendo un pilar fundamental para el cumplimiento de los objetivos generales del área de supply chain, asegurando un flujo eficiente y estratégico de productos terminados.
Responsabilidades:
- Administrar el desarrollo de muestras de nuevos productos.
- Gestionar y documentar órdenes de compra.
- Coordinar y asegurar presentaciones de colecciones a los canales comerciales.
- Mantener actualizada la información comercial y legal.
Requerimientos:
- Profesional en carreras relacionadas con logística, administración o ingeniería.
- Mínimo 2 años de experiencia en un rol similar.
- Disponibilidad para viajes internacionales.
Asistente comercial – Bogotá D.C.
Empresa: Acepalma
Salario: A convenir
Tipo de contrato: Término indefinido
Si es un profesional apasionado por las ventas y el sector agroindustrial, esta es su oportunidad.
Responsabilidades:
- Solicitar a los clientes los documentos requeridos para la creación o actualización de estos en el sistema de información y velar por la permanente y oportuna actualización de la información.
- Enviar cotizaciones a los clientes por solicitud de la dirección de insumos, dirección de ventas, jefes de zona o representantes de venta.
- Gestionar y optimizar las bases de datos de ventas en Excel.
- Diligenciar pedidos de venta por solicitud de la dirección de insumos, dirección de ventas, jefes de zona o representantes de venta.
- Entregar la información necesaria al equipo técnico comercial, al director nacional de ventas y al director de insumos agroindustriales, sobre el estado de los pedidos de venta de cada uno de sus clientes.
- Validar con pedidos pendientes si hay algún anticipo pendiente por cruzar correspondiente a una venta no ejecutada.
- Actualizar y analizar mensualmente los indicadores establecidos por la compañía para el seguimiento mensual de la gestión
- Hacer seguimiento a las entregas de los pedidos de venta de los clientes, dar alertas de pedidos de venta mayores a 60 días a los responsables de la venta y al director nacional de ventas y gestionar el cierre de saldos de pedidos de venta en SAP.
Requerimientos:
- Experiencia mínima de 3 años en roles como asistente de ventas o asistente comercial.
- Conocimientos avanzados de Excel y herramientas de gestión.
- Habilidades de comunicación y atención al cliente.
- Capacidad para trabajar en equipo y bajo presión.
- Interés por el sector agroindustrial y sus dinámicas.
