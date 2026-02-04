Vacantes con contrato a término indefinido: revise y postúlese aquí

En el mercado laboral colombiano, los contratos a término indefinido continúan siendo una de las modalidades más valoradas por quienes buscan estabilidad y proyección a largo plazo. Este tipo de vinculación ofrece mayores garantías laborales y permite a los trabajadores planear su desarrollo profesional con mayor seguridad.

Actualmente, varias empresas mantienen vacantes abiertas bajo esta modalidad, lo que amplía las opciones para personas interesadas en acceder a un empleo formal y con condiciones estables, con oportunidades disponibles en diferentes ciudades y para diversos sectores laborales.

Además de la estabilidad, los contratos a término indefinido suelen incluir beneficios legales completos como afiliación a seguridad social, prestaciones sociales, vacaciones pagadas, auxilio de transporte e indemnización por despido injustificado.

¿Cómo postularse?

Para conocer todas las vacantes disponibles, los interesados deben ingresar a la sección de Semana Empleos, registrarse de manera gratuita, completar su perfil profesional y luego postularse a las ofertas que mejor se ajusten a su experiencia y expectativas. Aquí le presentamos una muestra de lo que puede encontrar.

Coordinador médico – Bogotá D.C.

Empresa: Compensar

Salario: 8.926.600

Tipo de contrato: Término indefinido

Si es un profesional en medicina con especialización en ciencias administrativas o salud y tiene más de tres años de experiencia en la prestación de servicios de salud, esta es su oportunidad de marcar la diferencia.

Responsabilidades:

Coordinar y gestionar el funcionamiento de los servicios asistenciales.

Asegurar el seguimiento y cumplimiento de los protocolos y procedimientos integrales.

Garantizar la adecuada prestación del servicio y el logro de las metas de la unidad.

Participar en procesos de selección para el personal del equipo de trabajo.

Realizar análisis de informes y proponer acciones de mejora.

Prestar atención médica a los usuarios en casos de contingencia.

Asegurar el cumplimiento de los turnos programados y reportar ausencias.

Requerimientos:

Profesional en Medicina con especialización en Ciencias Administrativas o Salud.

Mínimo 3 años de experiencia en servicios de salud.

Experiencia en coordinación y gestión de servicios asistenciales.

Habilidades de análisis de informes y acciones de mejora.

Capacidad para prestar atención médica en situaciones de contingencia.

Especialista en inteligencia comercial – Medellín

Empresa: Chevignon

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Chevignon busca un(a) especialista en inteligencia comercial con fuerte capacidad analítica y profundo entendimiento del negocio retail, capaz de leer los números, detectar oportunidades y proponer estrategias que impacten directamente los resultados comerciales.

Responsabilidades:

Analizar información comercial y de ventas para identificar oportunidades de crecimiento y mejora.

Construir y gestionar reportes, dashboards e indicadores clave (KPIs).

Interpretar tendencias de consumo, comportamiento del cliente y desempeño por canal, tienda o producto.

Proponer estrategias comerciales basadas en análisis de datos.

Acompañar a las áreas comerciales con información clara, útil y orientada a la acción.

Evaluar el impacto de las estrategias implementadas y generar recomendaciones de optimización.

Requerimientos:

Profesional en áreas como Ingeniería, Administración, Economía, Estadística o afines.

Experiencia en analítica de datos aplicada al negocio, idealmente en retail.

Conocimiento sólido del entorno comercial: ventas, indicadores, márgenes, rotación, inventarios, etc.

Alta capacidad de análisis, pensamiento estratégico y orientación a resultados.

Habilidad para traducir datos complejos en mensajes claros para equipos comerciales.

Analista comercial – Cali

Empresa: Colombina S.A.

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Si es un especialista en análisis de ventas en busca de nuevos desafíos, esta es su oportunidad de marcar la diferencia en un entorno estimulante y colaborativo.

Responsabilidades:

Analizar datos de ventas para identificar oportunidades de mejora.

Desarrollar informes y presentaciones para la dirección.

Colaborar con otros departamentos para implementar estrategias comerciales.

Monitorear el rendimiento de las campañas de ventas y ajustar tácticas según sea necesario.

Proveer soporte en la planificación y ejecución de proyectos comerciales.

Requerimientos:

Título profesional en Administración de Empresas, Economía o afines.

Experiencia mínima de 2 años en roles de analista comercial o especialista en análisis de ventas.

Conocimiento avanzado en herramientas de análisis de datos y CRM.

Excelentes habilidades de comunicación y presentación.

Capacidad para trabajar en equipo y adaptarse a un entorno dinámico

Líder de abastecimiento de producto terminado – Bogotá D.C.

Empresa: Croydon

Salario: 4.145.000

Tipo de contrato: Término indefinido

En este rol, tendrá oportunidades de crecimiento, aprendizaje y visibilidad dentro de la empresa, siendo un pilar fundamental para el cumplimiento de los objetivos generales del área de supply chain, asegurando un flujo eficiente y estratégico de productos terminados.

Responsabilidades:

Administrar el desarrollo de muestras de nuevos productos.

Gestionar y documentar órdenes de compra.

Coordinar y asegurar presentaciones de colecciones a los canales comerciales.

Mantener actualizada la información comercial y legal.

Requerimientos:

Profesional en carreras relacionadas con logística, administración o ingeniería.

Mínimo 2 años de experiencia en un rol similar.

Disponibilidad para viajes internacionales.

Asistente comercial – Bogotá D.C.

Empresa: Acepalma

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Si es un profesional apasionado por las ventas y el sector agroindustrial, esta es su oportunidad.

Responsabilidades:

Solicitar a los clientes los documentos requeridos para la creación o actualización de estos en el sistema de información y velar por la permanente y oportuna actualización de la información.

Enviar cotizaciones a los clientes por solicitud de la dirección de insumos, dirección de ventas, jefes de zona o representantes de venta.

Gestionar y optimizar las bases de datos de ventas en Excel.

Diligenciar pedidos de venta por solicitud de la dirección de insumos, dirección de ventas, jefes de zona o representantes de venta.

Entregar la información necesaria al equipo técnico comercial, al director nacional de ventas y al director de insumos agroindustriales, sobre el estado de los pedidos de venta de cada uno de sus clientes.

Validar con pedidos pendientes si hay algún anticipo pendiente por cruzar correspondiente a una venta no ejecutada.

Actualizar y analizar mensualmente los indicadores establecidos por la compañía para el seguimiento mensual de la gestión

Hacer seguimiento a las entregas de los pedidos de venta de los clientes, dar alertas de pedidos de venta mayores a 60 días a los responsables de la venta y al director nacional de ventas y gestionar el cierre de saldos de pedidos de venta en SAP.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 3 años en roles como asistente de ventas o asistente comercial.

Conocimientos avanzados de Excel y herramientas de gestión.

Habilidades de comunicación y atención al cliente.

Capacidad para trabajar en equipo y bajo presión.

Interés por el sector agroindustrial y sus dinámicas.

