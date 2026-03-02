Bogotá

Bogotá: cielo nublado y posibles lluvias aisladas marcan la jornada de hoy

Bogotá amaneció con cielo parcialmente nublado y se esperan lluvias aisladas en algunas localidades durante la tarde.

Margarita Briceño Delgado

2 de marzo de 2026, 7:18 a. m.
Bogotá tendrá cielo parcialmente nublado y posibles lluvias aisladas durante la tarde, con temperatura máxima cercana a los 20 °C, según el Ideam
La capital colombiana tendrá un día con predominio de tiempo seco, aunque sectores como Suba y Engativá podrían registrar precipitaciones ligeras.

Incremento de nubosidad por la tarde podría generar lloviznas en sectores puntuales de la ciudad

Bogotá inicia este lunes 2 de marzo con un clima caracterizado por nubosidad variable y predominio de tiempo seco en gran parte de la ciudad, según los datos del Ideam.

Durante la mañana, el cielo se mantendrá entre parcialmente y mayormente nublado, con pocas probabilidades de lluvia en la mayoría de las localidades.

No obstante, a medida que avance la jornada, se espera un incremento moderado de la nubosidad, lo que podría generar precipitaciones aisladas en sectores como Suba, Engativá, Barrios Unidos y Usaquén.

Para la noche, el panorama meteorológico sugiere condiciones más secas, aunque es posible que en las primeras horas se presenten lluvias ligeras en algunas zonas de Engativá y Suba.

La temperatura máxima para hoy se estima en 20 °C, mientras que la mínima podría descender hasta los 12 °C, reflejando la típica oscilación térmica de la capital durante esta época del año.

El reporte del Ideam señala que estas condiciones obedecen a un aumento progresivo de la nubosidad en la sabana de Bogotá, asociado a procesos locales de calentamiento diurno que favorecen la formación de nubes en horas de la tarde.

Aunque no se prevén lluvias generalizadas ni de alta intensidad, los cambios pueden presentarse de manera rápida en algunos sectores de la ciudad debido a su ubicación en la cordillera Oriental.

Cielo parcialmente nublado y posibles lluvias aisladas marcarán la jornada en la capital, según el Ideam
Cielo parcialmente nublado y posibles lluvias aisladas marcarán la jornada en la capital, según el Ideam Foto: fuente: “Datos: Ideam – Imagen elaborada por ChatGPT”

Si va a salir, tenga en cuenta estas recomendaciones

Debido a la presencia de nubosidad y posibles lluvias aisladas, las autoridades meteorológicas recomiendan a los ciudadanos llevar paraguas o impermeables, especialmente si transitan por las localidades con mayor probabilidad de precipitación.

Además, se sugiere prestar atención a los sistemas de drenaje urbano, ya que las lluvias, aunque aisladas, podrían generar encharcamientos temporales.

Las condiciones secas en otras zonas permiten desarrollar actividades al aire libre con normalidad, pero siempre es prudente mantenerse informado sobre cambios repentinos en el clima.

La capital puede experimentar variaciones rápidas debido a su ubicación en la altiplanicie andina.

Por esto, se recomienda a los ciudadanos mantenerse atentos a las actualizaciones oficiales durante el día, especialmente si realizan desplazamientos largos o actividades al aire libre.

Con este pronóstico, los bogotanos pueden planificar su jornada considerando tanto los momentos de sol como los posibles intervalos de lluvia, siguiendo las recomendaciones oficiales del Ideam.

