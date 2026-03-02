Nación

Ideam habla de “nubosidad” y “lloviznas ligeras” en Medellín este lunes, 2 de marzo: así estará el clima

La entidad precisó los sitios en los que muy probablemente caerá agua.

Redacción Nación
2 de marzo de 2026, 6:40 a. m.
Lluvias en Medellín.
Lluvias en Medellín.

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) entregó el más reciente pronóstico sobre cómo estará el clima en el país a lo largo de la jornada de este lunes, 2 de marzo.

En el caso de la ciudad de Medellín, se prevé que haya una mañana con predominio de tiempo seco y nubosidad entre parcial a completamente nublado, lo que puede estar acompañado de probabilidad de lloviznas ligeras.

Además, se espera que la temperatura máxima en todo el día sea de 26 °C.

El Ideam indicó que se estiman lluvias entre ligeras a moderadas en diferentes regiones y departamentos de Colombia. En el caso de Antioquia, se pronostican precipitaciones muy fuertes.

De hecho, no se descarta que algunas de estas pueden venir acompañadas de tormentas eléctricas, tal y como sucedió en varios días del mes de febrero.

Se espera, según las autoridades meteorológicas, que las lluvias estén en Medellín durante el mes de marzo. Incluso, se estima que el agua cae con mayor intensidad entre la tarde y la noche.

Por lo mismo, le han hecho un llamado recurrente a la ciudadanía para que extremen medidas y se disminuya cualquier riesgo como consecuencia del agua.

De hecho, la Alcaldía de Medellín ha emitido una serie de recomendaciones para intentar prevenir cualquier emergencia producto de las lluvias. Dentro de esas están evitar arrojar basuras a las quebradas o construir al borde de las mismas.

Medellín se consolida en el radar global del turismo: historia de resiliencia y pujanza cultural

Asimismo, pide que se recojan las aguas de los techos por medio de canoas y bajantes, ya que esto evitará procesos erosivos y de saturación del suelo. Por lo mismo, estas partes del hogar se deben mantener bien limpias y reforzadas para que puedan soportar el agua.

Durante tormenta eléctrica evite salir a cielo abierto, resguardarse en un sitio cubierto hasta que cesen las lluvias y absténgase de conducir cuando esté lloviendo”, recomendó la Alcaldía.

Por ahora, las autoridades continúan monitoreando cualquier emergencia que se pudiera llegar a presentar en las próximas semanas por cuenta de las fuertes lluvias.

