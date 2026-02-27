Medellín volvió a captar la atención internacional tras ser seleccionada por National Geographic como uno de los 25 lugares imperdibles del planeta para visitar en 2026, un hito que confirma su consolidación como referente turístico global.

¿Por qué National Geographic eligió a Medellín como destino imperdible en 2026?

Este reconocimiento no es un hecho aislado, pues es una metrópoli que ha sabido reconfigurar su narrativa histórica, transformar su paisaje urbano y proyectar una imagen de creatividad y hospitalidad.

La inclusión de Medellín en este ranking internacional se fundamenta, según la revista estadounidense, en una profunda transformación social y urbana.

Aunque en las décadas de 1980 y 1990 la ciudad fue escenario de violencia vinculada al narcotráfico y a los grupos armados.

Hoy ese pasado convulso contrasta con una realidad vibrante marcada por el arte, la innovación y la cultura.

National Geographic resalta que Medellín ha logrado reinventarse, convirtiéndose en un destino acogedor para quienes buscan experiencias auténticas y significativas.

Este reconocimiento se ve reforzado por varios indicadores del dinamismo turístico de la ciudad.

Las cifras de visitantes han aumentado de manera sostenida.

Solo en julio de 2025, por el aeropuerto internacional José María Córdova ingresaron más de 200.000 pasajeros.

Esto refleja un crecimiento cercano al 13,5 % frente al mismo período del año anterior, según datos del Sistema de Inteligencia Turística.

Pero no es solo un aumento cuantitativo. Lo que más ha llamado la atención de los expertos y de los viajeros es la fuerza de la escena artística local y la forma como se ha resignificado el espacio urbano.

Murales y expresiones de arte urbano en la Comuna 13, sector que pasó de ser escenario de violencia a referente internacional de resiliencia, cultura y turismo comunitario en Medellín. Foto: David Estrada

Transformación urbana, cultura y turismo: las claves del reconocimiento internacional

Un símbolo potente de este cambio es la Comuna 13, un antiguo epicentro de conflicto que hoy atrae a visitantes de todas partes del mundo.

Sus murales, escaleras eléctricas al aire libre y recorridos guiados narran una historia de resiliencia construida por sus propios habitantes.

Ellos han encontrado en la cultura, la música y el turismo una herramienta de cambio y desarrollo local.

El reconocimiento de National Geographic también pone en valor otros elementos que definen la oferta cultural y ambiental de Medellín.

El Jardín Botánico, con su diversidad de más de mil especies de flora, la Plaza Botero y el Museo de Antioquia, que alberga una de las colecciones más importantes del artista Fernando Botero, son solo algunos ejemplos de cómo la ciudad combina arte, naturaleza y patrimonio.

Eventos como el Festival de Arte Callejero, programado cada febrero, y la tradicional Feria de las Flores, comparada por algunos expertos con la magnitud del carnaval brasileño por su vivacidad y arraigo cultural.

Estas celebraciones no solo atraen turismo sino que fortalecen el tejido social, promoviendo espacios de encuentro y expresión creativa.

La inclusión de Medellín entre los destinos imperdibles del mundo, es el reconocimiento de una ciudad que ha sabido transformar sus desafíos en oportunidades y que hoy proyecta una imagen positiva del país.

Para los analistas del sector turístico, este tipo de posicionamiento internacional es también una invitación a continuar construyendo políticas culturales, de seguridad y de desarrollo urbano.

Medellín se presenta en 2026 no solo como un destino para ver, sino como un lugar para sentir.

Es una ciudad que emerge con fuerza en el escenario global del turismo gracias a su historia de transformación, su riqueza cultural y su capacidad para reinventarse sin olvidar sus raíces.