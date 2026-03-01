Nación

Febrero de 2026, el mes menos violento de los últimos 50 años en Medellín

El alcalde Federico Gutiérrez destacó los resultados en materia de seguridad en la capital de Antioquia.

Redacción Semana
1 de marzo de 2026, 8:06 p. m.
Medellín viene de tener el mes menos violento.
Medellín viene de tener el mes menos violento. Foto: Alcaldía de Medellín.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, informó este domingo que febrero de 2026 se posicionó como el mes menos violento de los últimos cincuenta años.

“Se presentaron once homicidios en un mes. Aunque la única cifra aceptable es cero, pues se trata de la vida, este es un avance sustancial“, afirmó el mandatario en su cuenta de X.

“Es una lucha a muerte, no hay descanso alguno”: Fico Gutiérrez explica las razones de la cancelación de su viaje a importante audiencia en EE. UU.

De acuerdo con las estadísticas divulgadas, antes de febrero de 2026, los meses con menos homicidios registrados en los últimos años fueron abril y mayo de 2024, con 17 cada uno.

Gutiérrez destacó el papel de las autoridades: “Gracias y felicitaciones a nuestra Policía, a la Fiscalía, al Ejército, a nuestro equipo, al secretario de Seguridad, Manuel Villa”.

Panorámica de Medellín
Panorámica de la ciudad de Medellín. Foto: Getty Images

Para él, una ciudad que fue la más violenta del mundo hace pocas décadas, demuestra que es posible una transformación, no solamente física, sino también social.

En lo corrido de este año, en la capital de Antioquia han ocurrido 39 asesinatos. Comparado con el mismo período de 2025, hay una disminución del 13 por ciento.

Así se mueven las tenebrosas oficinas de sicarios en Medellín que están al servicio de carteles extranjeros

Las víctimas de 2026 son 34 hombres y 4 mujeres (se presume de 3 casos de femicidio). Todos los casos son materia de investigación por parte de la Fiscalía y la Policía.

Son varias las hipótesis que barajan las autoridades judiciales sobre los 39 crímenes, casi todos ocurridos con armas de fuego, arma blanca y por quemaduras.

Panorámica de Medellín.
Medellín es uno de los destinos turísticos preferidos por los extranjeros. Foto: Cortesía: Alcaldía de Medellín.

8 casos están relacionados con organizaciones criminales, 7 por convivencia, 3 por violencia de género, 2 asociados a hurtos y 1 por violencia intrafamiliar.

