Febrero de 2026, el mes menos violento de los últimos 50 años en Medellín

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, informó este domingo que febrero de 2026 se posicionó como el mes menos violento de los últimos cincuenta años.

“Se presentaron once homicidios en un mes. Aunque la única cifra aceptable es cero, pues se trata de la vida, este es un avance sustancial“, afirmó el mandatario en su cuenta de X.

De acuerdo con las estadísticas divulgadas, antes de febrero de 2026, los meses con menos homicidios registrados en los últimos años fueron abril y mayo de 2024, con 17 cada uno.

Gutiérrez destacó el papel de las autoridades: “Gracias y felicitaciones a nuestra Policía, a la Fiscalía, al Ejército, a nuestro equipo, al secretario de Seguridad, Manuel Villa”.

Para él, una ciudad que fue la más violenta del mundo hace pocas décadas, demuestra que es posible una transformación, no solamente física, sino también social.

En lo corrido de este año, en la capital de Antioquia han ocurrido 39 asesinatos. Comparado con el mismo período de 2025, hay una disminución del 13 por ciento.

Las víctimas de 2026 son 34 hombres y 4 mujeres (se presume de 3 casos de femicidio). Todos los casos son materia de investigación por parte de la Fiscalía y la Policía.

Son varias las hipótesis que barajan las autoridades judiciales sobre los 39 crímenes, casi todos ocurridos con armas de fuego, arma blanca y por quemaduras.

8 casos están relacionados con organizaciones criminales, 7 por convivencia, 3 por violencia de género, 2 asociados a hurtos y 1 por violencia intrafamiliar.