“Es una lucha a muerte, no hay descanso alguno”: Fico Gutiérrez explica las razones de la cancelación de su viaje a importante audiencia en EE. UU.

El alcalde quería presenciar la condena de un depredador sexual extranjero que realizó sus crímenes en Medellín.

Redacción Nación
20 de febrero de 2026, 10:11 p. m.
Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, viajará a Estados Unidos.
Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, viajará a Estados Unidos.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, tuvo que cancelar su viaje a Estados Unidos, el cual tenía el objetivo de presenciar la lectura de la sentencia contra Michael Jaime Inofuentes, un ciudadano estadounidense capturado en Medellín tras ser vinculado a graves delitos de explotación sexual infantil.

El político antioqueño confirmó su inasistencia en El Debate, de Semana; pero, aun así, reiteró su compromiso por erradicar la explotación sexual y la ola de crímenes relacionados que aquejan a Medellín, expresando que “es una lucha a muerte, no hay descanso alguno”.

Inofuentes fue detenido en septiembre de 2025 gracias a una operación conjunta entre las autoridades colombianas y estadounidenses.

Durante la investigación, se recaudaron pruebas irrefutables, incluyendo chats, registros de transferencias y evidencia de encuentros presenciales, que lo señalan como una pieza clave en redes de abuso. Tras meses de proceso judicial, la próxima semana se dictará su condena, la cual podría oscilar entre los diez años de prisión y la cadena perpetua.

YouTube video 0J5GXHDyZKw thumbnail

El viaje de Federico Gutiérrez buscaba reafirmar su compromiso inquebrantable con la seguridad de Medellín y su promesa de erradicar la delincuencia sexual que amenaza a la ciudad.

Esta acción era simbólica y necesaria, considerando que miles de extranjeros visitan la Ciudad de la Eterna Primavera cada año, algunos de ellos con el fin de realizar un turismo sexual que, trágicamente, involucra en algunos casos a menores de edad. Ante esta realidad, el mandatario ha sido enfático: este tipo de actos no quedarán impunes y Medellín dejará de ser vista como un refugio para depredadores.

Desde el inicio de su administración hasta febrero de 2026, la gestión de Gutiérrez ha reportado las siguientes cifras: 55 capturas por delitos sexuales, de las cuales 18 corresponden a ciudadanos extranjeros.

Estos resultados se suman a otros casos, como el desmantelamiento en mayo de 2025 de la banda el Ghetto. Dicha organización, liderada por alias ‘La Madrina’, operaba en el Parque Lleras y estaba implicada en extorsión, secuestro, tortura y explotación infantil. En dicha operación se detuvo a 10 criminales, entre ellos la líder.

Finalmente, este caso evoca el precedente de Stefan Andrés Correa, capturado bajo la ‘Operación Cazador’ y condenado a cadena perpetua en Miami por tráfico sexual y abuso de menores.

La fecha del viaje estaba planeada para el próximo jueves 26 de febrero, pero se cruzaba precisamente con la agenda de Gutiérrez. Puesto que argumentó que tenía otros asuntos de seguridad que debía atender. Sin embargo, el alcalde reforzó su compromiso con la justicia estadounidense que sienta el respaldo y la vigilancia de la administración distrital en este caso histórico.

