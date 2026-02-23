Medellín

Calidad del aire en el Valle de Aburrá: Corantioquia hará monitoreos

La calidad del aire es un factor muy importante para la salud de los ciudadanos.

Luciano Andrey Sánchez Flórez

Luciano Andrey Sánchez Flórez

23 de febrero de 2026, 11:50 a. m.
Calidad del aire en Medellín.
Calidad del aire en Medellín. Foto: Pablo Monsalve

Corantioquia realizará distintos monitoreos de la calidad del aire entre el 23 de febrero y el 21 de marzo, con lo que se adelantará el primer periodo de Gestión de la Contaminación Atmosférica del año.

¿Cómo está la calidad del aire en el Valle de Aburrá y Medellín tras el fenómeno invernal?

Estos monitoreos tendrán lugar en diferentes zonas del Valle de Aburrá. Esto responde también a un incremento histórico en la cantidad de partículas contaminantes que se encuentran en el aire y que pueden ser peligrosas para distintas poblaciones.

Por ejemplo, la presencia elevada de partículas PM 2,5 en el aire puede ser incluso mortal, dadas las complicaciones de salud que esto puede ocasionar.

Calidad del aire en Medellín
Aire en Medellín. Foto: Cortesía Autor Anónimo

El nivel de contaminación se mide según los puntajes de la escala AQI y, dependiendo de este nivel, se hacen diferentes consideraciones para los distintos grupos poblacionales que pueden verse afectados.

Puntajes de calidad del aire

Un puntaje entre 0 y 50 se clasifica como “bueno” y se pueden disfrutar actividades al aire libre sin ningún problema.

Entre 51 y 100, la calidad del aire es aceptable, pero se incrementa el riesgo de síntomas respiratorios para personas de grupos sensibles que hagan actividades al aire libre. Se recomienda tener las ventanas cerradas para evitar que la contaminación entre en gran medida a recintos cerrados.

Entre 101 y 150 ya se clasifica como “insalubre para grupos sensibles”, y en estos casos se tienen que extremar cuidados, porque algunas personas pueden experimentar irritación y problemas respiratorios asociados.

En estos casos, se debe evitar a toda costa que los grupos sensibles salgan al exterior y que la población en general esté expuesta al aire libre lo menos posible.

La contaminación del aire afecta la salud de la piel. Estas son las claves para prevenir sus efectos

Entre 151 y 200 ya es considerado “insalubre”. Crece de manera exponencial la posibilidad de tener complicaciones respiratorias que pueden desencadenar, en el peor de los casos, en problemas con el corazón, por lo que lo recomendable es no salir de las viviendas y permanecer allí hasta que los niveles de contaminación bajen.

En Colombia, el cáncer gástrico se encuentra entre las principales causas de mortalidad por cáncer en el aparato digestivo.
Calidad del aire puede ocasionar serios problemas de salud. Foto: 123rf

Complicaciones de salud por contaminación en el aire

Las partículas PM 2,5 tienen una medida de 2,5 micrómetros o menos, lo que podría facilitar que este tipo de contaminación se adentre de manera fácil en los pulmones.

Es importante estar pendiente de las alertas que emiten las autoridades competentes con relación a la calidad del aire para evitar exposiciones que pueden ser riesgosas.

De igual modo, es importante identificar cuáles pueden ser las zonas más propensas a este tipo de contaminación, bien sea por su geografía o por distintos agentes externos que puedan interferir, y de ese modo, cuando se emita una alerta, estar alejado de estos lugares.

