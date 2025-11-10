Suscribirse

Estados Unidos

¿Tiene green card? Estos son los documentos que debe presentar al viajar fuera de Estados Unidos

USCIS enlistó los documentos clave para salir del país y no afectar la residencia permanente.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Mundo
11 de noviembre de 2025, 12:35 a. m.
GREEN CARD
Los titulares de la green card deben viajar con estos documentos. | Foto: 123RF

Los extranjeros que han logrado obtener la green card, o la residencia permanente, en Estados Unidos, deben cumplir con ciertos requisitos y documentos clave al momento de viajar fuera del país norteamericano.

El Servicio de Inmigración y Ciudadanía de Estados Unidos (USCIS) detalla los documentos que deben portar los inmigrantes que sean titulares de la green card para sus viajes internacionales:

  • El pasaporte de su país de origen.
  • El documento que garantiza el estatus, es decir, la tarjeta de residente permanente
  • Visa, en casa de que el país al que se dirige así lo requiera.
x
Las personas deben viajar con el pasaporte de su país de origen y la tarjeta de residencia. | Foto: Getty Images

Los extranjeros que adquieren la residencia permanente, tras cumplir con los requisitos que establece USCIS y las políticas nacionales, son libres de viajar fuera de Estados Unidos las veces que lo deseen y por el tiempo que requieran, sin afectar de ninguna manera la green card o el estatus migratorio regular.

Contexto: EE. UU. endurece las reglas para obtener la Green Card: conozca las nuevas preguntas que ponen a prueba a los inmigrantes

Si embargo, el servicio de ciudadanía detalla que si las autoridades determinan que el titular de la green card demuestra que no tiene intenciones de residir de manera permanente en el país de Norte América, se le considerará como abandono al beneficio.

Para cuando el extranjero finalice su viaje fuera de Estados Unidos, deberá presentar la tarjeta de residente permanente ante las autoridades del aeropuerto de llegada.

EE.UU.
Los titulares de la green card pueden viajar fuera de EE. UU. sin problema. | Foto: Los Angeles Times via Getty Imag

Al mismo tiempo, los agentes del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) revisarán otros documentos de identidad de la persona, como su pasaporte o la licencia de conducción.

Contexto: EE. UU. empezaría a usar el ADN de los inmigrantes para las solicitudes de visa; habrá cambios en la política de datos biométricos

USCIS también ha anunciado que los titulares de la green card que requieran pasar un año, o más, en otro país, debe solicitar ante el organismo gubernamental un Permiso de Reintegro, al completar el formulario I-131 que se encuentra en la página web del servicio migratorio.

Este especifica que el inmigrante pasará una larga temporada fuera de Estados unidos, pero al cabo de cierto tiempo regresará para seguir residiendo de manera permanente y constante en territorio estadounidense.

Conocer la diferencia entre artículo personal y equipaje de mano evita sorpresas en el aeropuerto.
En caso de pasar más de un año fuera de EE. UU., el titular de la green card debe solicitar un permiso. | Foto: 123RF

No obstante, la agencia recuerda que este permiso tiene una validez de máximo dos años, por lo que si el extranjero reside fuera del país por más de este tiempo, el permiso de reintegro ya no será válido y tendrá que solicitar una visa para entrar a Estados Unidos de nuevo.

Contexto: Entra en vigencia un requisito indispensable que hará más difícil la aprobación del documento migratorio siguiente a la green card

“Existe una excepción a este proceso para el cónyuge o hijo de un miembro de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos o un empleado civil del gobierno estadounidense destacado en el extranjero bajo órdenes oficiales”, determina USCIS.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Ciclista murió tras ser embestido por bus del SITP en Bosa: investigan responsabilidad del conductor

2. Lo que dijo James Rodríguez sobre el Mundial 2026 que ilusionó a toda la Selección Colombia

3. Cuestionan procedimiento de la Fundación Valle de Lili sobre menor a la que le cambiaron el género: “Hoy alzo la voz por ella”

4. ¿Tiene green card? Estos son los documentos que debe presentar al viajar fuera de Estados Unidos

5. No le gusta a los hinchas: la razón por la que Santiago Giordana se quedaría en Millonarios en el 2026

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Estados UnidosGreen Card

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.