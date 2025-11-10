¿Tiene green card? Estos son los documentos que debe presentar al viajar fuera de Estados Unidos

Los extranjeros que han logrado obtener la green card, o la residencia permanente, en Estados Unidos, deben cumplir con ciertos requisitos y documentos clave al momento de viajar fuera del país norteamericano.

El Servicio de Inmigración y Ciudadanía de Estados Unidos (USCIS) detalla los documentos que deben portar los inmigrantes que sean titulares de la green card para sus viajes internacionales:

El pasaporte de su país de origen.

El documento que garantiza el estatus, es decir, la tarjeta de residente permanente

Visa, en casa de que el país al que se dirige así lo requiera.

Las personas deben viajar con el pasaporte de su país de origen y la tarjeta de residencia. | Foto: Getty Images

Los extranjeros que adquieren la residencia permanente, tras cumplir con los requisitos que establece USCIS y las políticas nacionales, son libres de viajar fuera de Estados Unidos las veces que lo deseen y por el tiempo que requieran, sin afectar de ninguna manera la green card o el estatus migratorio regular.

Si embargo, el servicio de ciudadanía detalla que si las autoridades determinan que el titular de la green card demuestra que no tiene intenciones de residir de manera permanente en el país de Norte América, se le considerará como abandono al beneficio.

Para cuando el extranjero finalice su viaje fuera de Estados Unidos, deberá presentar la tarjeta de residente permanente ante las autoridades del aeropuerto de llegada.

Los titulares de la green card pueden viajar fuera de EE. UU. sin problema. | Foto: Los Angeles Times via Getty Imag

Al mismo tiempo, los agentes del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) revisarán otros documentos de identidad de la persona, como su pasaporte o la licencia de conducción.

USCIS también ha anunciado que los titulares de la green card que requieran pasar un año, o más, en otro país, debe solicitar ante el organismo gubernamental un Permiso de Reintegro, al completar el formulario I-131 que se encuentra en la página web del servicio migratorio.

Este especifica que el inmigrante pasará una larga temporada fuera de Estados unidos, pero al cabo de cierto tiempo regresará para seguir residiendo de manera permanente y constante en territorio estadounidense.

En caso de pasar más de un año fuera de EE. UU., el titular de la green card debe solicitar un permiso. | Foto: 123RF

No obstante, la agencia recuerda que este permiso tiene una validez de máximo dos años, por lo que si el extranjero reside fuera del país por más de este tiempo, el permiso de reintegro ya no será válido y tendrá que solicitar una visa para entrar a Estados Unidos de nuevo.