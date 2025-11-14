Suscribirse

Estados Unidos “da de baja” pasaportes: estas son las condiciones que pueden dejar a un ciudadano sin documento de viaje

El pasaporte estadounidense permite la entrada a unos 180 países sin visa de viaje.

Redacción Mundo
14 de noviembre de 2025, 10:39 p. m.
El pasaporte de Estados Unidos es uno de los más poderosos del mundo, debido a que los portadores pueden visitar decenas de países sin necesidad de solicitar una visa de turismo o de cualquier otra categoría, por lo que contar con uno de estos —exclusivo para nacionales— abre puertas alrededor del planeta.

Sin embargo, el gobierno ha establecido una serie de normativas que las personas deben tener en cuenta, pues el documento puede ser revocado por las autoridades si no se cumplen con algunos requisitos, o la revocación del pasaporte será negada.

Contexto: ¿Se va el pasaporte físico? Apple lanza ‘Digital ID’, una nueva forma de identificación; así funcionará en más de 250 aeropuertos

Una de las razones para que el pasaporte sea denegado es tener una deuda de manutención infantil igual o superior a los 2.500 dólares. El estadounidense debe estar completamente al día con el pago antes de solicitar el documento.

“La División de Manutención Infantil informa semanalmente sobre su deuda a la Oficina Federal de Servicios de Manutención Infantil, la cual, a su vez, informa al Departamento de Estado de los Estados Unidos, la agencia federal encargada de la expedición de pasaportes“, asegura el Departamento de Servicios Sociales y de Salud del Estado de Washington en su página oficial.

Contexto: ¿Tiene green card? Estos son los documentos que debe presentar al viajar fuera de Estados Unidos

Al mismo tiempo, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) determina que las personas que tengan una deuda superior a los 59.000 dólares verán afectado su pasaporte.

Otras de las razones para la revocación del documento es que el estadounidense esté siendo sometido a una investigación, sea acusado por un delito o esté en calidad de libertad condicional por algún crimen federal, penal o de terrorismo. La negación del documento es, principalmente, para impedir que la persona huya de Estados Unidos.

Contexto: Donald Trump tiene vía libre para modificar radicalmente este ítem en el pasaporte: se verían afectadas cientos de personas

Siguiendo, el Departamento de Estado puede negar el documento o la renovación del pasaporte de cualquier persona que considera como un peligro para la seguridad nacional, ya sea por inclinaciones terroristas o vínculos con grupos enemigos de la nación estadounidense.

Por último, si el portador del pasaporte lo obtuvo mediante documentos falsificados o declaraciones engañosas, el gobierno puede suspender el documento.

¿A qué países puede viajar con el pasaporte de Estados Unidos?

Los estadounidenses pueden entrar a al menos 180 países sin necesidad de una visa, según la página de ranking de pasaportes Henley Passport Index. Entre los principales se encueran:

  • En Europa, los estadounidenses pueden visitar Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, España sin solicitar una visa.
  • En Asia, pueden viajar a Japón, Corea del Sur, Tailandia, Malasia.
  • En América a Canadá, México, Panamá, Costa Rica, Colombia.
  • Oceanía: Nueva Zelanda, Fiyi, Samoa.
  • Y en África, los estadounidenses pueden visitar Marruecos, Túnez, Seychelles.

