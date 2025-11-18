Estados Unidos
¿Quiere ir al Mundial del 2026? Trump anuncia visas exprés si adquiere entradas para los partidos. Así es el acuerdo con la FIFA
Más de un millón de entradas se han vendido para el Mundial del 2026, solo en la primera fase.
A medida que se van conociendo los países clasificados para el Mundial de la FIFA del 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, miles de aficionados están gestionando su viaje a cita orbital.
Así bien, este 17 de noviembre, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y el mandatario estadounidense, Donald Trump, anunciaron la posibilidad de gestionar visas exprés para quienes hayan comprado entradas para los partidos de cualquier fase del torneo internacional.
En una visita a la Casa Blanca, Infantino presentó el ‘FIFA Pass’, un medio por el cual se podrá solicitar la visa de forma más ágil y rápida si ya cuenta con boletas oficiales del ente rector del fútbol mundial.
¿Cómo funciona el ‘FIFA Pass’?
Durante el encuentro en el Despacho Oval, el secretario de Estado, Marco Rubio, sostuvo que han “desplegado a más de 400 funcionarios consulares adicionales en todo el mundo para hacer frente a esta situación, en algunos casos duplicando la presencia consular en nuestras embajadas en determinados países”.
Rubio enfatizó que un boleto para el Mundial no es sinónimo de obtener visado, pero la medida sí va encaminada a conseguir la respectiva cita en 60 días, más rápido que las solicitudes regulares de la visa B1/B2, las cuales se pueden demorar años dependiendo del consulado en cuestión.
“Vamos a hacer la misma investigación que cualquier otra persona recibiría. La única diferencia aquí es que los vamos adelantando en la cola”, aclaró Rubio, quien también mencionó que en el 80% de los consulados alrededor del mundo se podrá solicitar la visa mediante el ‘FIFA Pass’.
Estados Unidos insta los aficionados para asistir a la Copa del Mundo
A pesar de las fuertes políticas antiinmigratorias de la administración Trump, el mandatario republicano afirmó que “para quienes tengan intención de acompañarnos en el Mundial, les recomiendo encarecidamente que soliciten su visado de inmediato”.
“Lo dijo la primera vez que nos conocimos, señor presidente: América da la bienvenida al mundo”, respondió Infantino, quien lleva meses gestionando la suavización de medidas migratorias al anterior de EE. UU. para el normal desarrollo del Mundial.
Según el funcionario de la FIFA, Estados Unidos recibirá hasta 10 millones de visitantes de todo el mundo, se crearán 185 mil puestos de trabajo y dejaría ganancias proyectadas de 30.000 millones de dólares.
Ciudadanos de 212 países adquirieron un millón de entradas en la primera fase de venta de boletería, con una demanda alta a pesar de las tarifas dinámicas y el aumento de precio de varias localidades.