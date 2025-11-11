A medida que el torneo de fútbol más importante del mundo se acerca, millones de personas se preparan, y a sus bolsillos, para viajar hacia Norte América y poder ver a sus selecciones jugando el Mundial de Fútbol 2026.

La competición —que inicia el 11 de junio del próximo año— tendrá sede en México, Canadá y Estados Unidos. Desde ahora, agencias de viajes, aerolíneas y la misma administración del torneo han anunciado los precios de viajar, en especial a Estados Unidos, para asistir a uno de los partidos, con la finalidad de que los fanáticos inicien con sus planes, sus compras y reservas y así puedan gritar los goles de su jugador favorito.

Los costos de estacionar están entre los 75 y 175 dólares. | Foto: Getty Images

De acuerdo con los análisis de los precios que ha publicado la FIFA en su página oficial, en relación con el mundial, los precios de los estacionamientos en los estadios puede superar incluso el costo de los tiquetes para el partido.

Los estacionamientos oscilan entre los 75 y 175 dólares, dependiendo de los estadios seleccionados en las cinco sedes donde se jugarán los importantes partidos: Boston, Dallas, Kansas City, Miami y Filadelfia. Desde ya las personas pueden adquirir sus boletos, incluyendo el tiquete para ingresar en carro.

Los precios de la entrada a los partidos empiezan desde 60 dólares, que corresponde al tiquete más sencillo, es decir, el de la Categoría 4, para un partido de fase de grupos.

Las personas pueden empezar a comprar sus tiquetes desde ahora para los partidos del 2026. | Foto: 123RF

A medida que avanza el torneo, los precios de entrada irán en aumento.

Una plaza de estacionamiento en el estadio de Filadelfia, en el estado de Pensilvania, cuesta hasta 115 dólares para un partido de fase de grupos, que corresponde a la primera etapa del Mundial de Fútbol.

El primer partido de la semifinal de la competencia, que será en julio del 2026, se llevará a cabo en el estadio AT&T Stadium (Dallas), en la ciudad de Arlington, en Texas. Para este partido, el costo del estacionamiento está en 175 dólares.

El AT&T Stadium, de Arlington, Texas, tendrá nueve partidos de la Copa Mundo 2026. | Foto: Getty Images

Para los demás estadios seleccionados no se han publicado los precios del estacionamiento, lo que se espera que sea anunciado en los próximos días, con la finalidad de que los asistentes planeen su llegada a los establecimientos deportivos.