“¿Quién le hizo tanto daño?”: perrito ‘despechado’ se volvió viral al escuchar canción de Farid Ortiz

Un perrito callejero terminó convertido en protagonista de un curioso momento que rápidamente se viralizó en redes sociales. El animal sorprendió a quienes estaban grabando un video por la particular reacción que tuvo cuando escuchó una canción de Farid Ortiz.

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La escena ocurrió mientras el perro permanecía tranquilo en la calle, a pocos metros de la persona que tenía la cámara. En las imágenes se puede ver que, por unos instantes, el perro parece estar completamente despreocupado e incluso aprovecha para rascarse.

Todo cambia cuando el hombre que está grabando decide ponerle música para ver cuál sería su reacción.

Primero suenan algunos fragmentos de dos canciones diferentes, pero el perro no parece prestarles demasiada atención. Sin embargo, el hombre detrás de la cámara parece conocer cuál podría ser la canción indicada y la pone.

“Le voy a poner la canción que le da duro a él”, dijo.

Segundos después comienza a sonar Tu amor no fue amor, uno de los temas interpretados por el reconocido cantante vallenato Farid Ortiz. Al sonar la canción, la respuesta del animal es inmediata y deja sorprendidos a muchos.

El perrito se levanta, para las orejas y comienza a ladrar mientras se acerca hacia el lugar de donde sale la música. Poco después, la situación se vuelve todavía más curiosa, pus el perro empieza a aullar siguiendo el sonido de la canción.

La reacción provoca risas entre las personas que están en el lugar y graban el momento. Al ver que el animal parece estar completamente conectado con la melodía, el hombre o duda en preguntarle, en medio de risas: “¿Quién le hizo tanto daño?“.

Lejos de quedarse callado, el perrito continúa con sus aullidos mientras la canción sigue sonando. Por la manera en que responde a la música, el video terminó dando pie a todo tipo de comentarios y comparaciones sobre un supuesto despecho canino.

“De pronto esa música le hace recordar al dueño”; “Mínimo le metieron unos hijos que no eran de él”; “Es una reencarnación de alguien que sufrió mucho al escuchar ese tema”; “Qué hermoso mi vida, quién te haría tanto daño mi corazón”, son algunos de los comentarios.

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El momento llamó especialmente la atención porque el animal parecía reaccionar de manera mucho más intensa ante esa canción que a las anteriores. Así, lo que comenzó como una simple prueba para ponerle música a un perro terminó en un momento bastante particular.

Muchas personas tomaron este video con humor e incluso trataron de imaginar cuál podría ser la historia detrás de su particular “despecho”.