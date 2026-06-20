Colombia manda en el Mundial: Fifa la ubicó primera en este registro tras los 24 primeros partidos

La Selección Colombia tuvo un estreno soñado en el Mundial 2026. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo venció 3-1 a Uzbekistán en su primer compromiso del Grupo K y, además de sumar tres puntos fundamentales en la lucha por la clasificación, dejó cifras que reflejan el dominio que ejerció durante gran parte del encuentro.

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El combinado nacional debió trabajar más de la cuenta para quedarse con la victoria. Después de un primer tiempo equilibrado, en el que Daniel Muñoz abrió el marcador a los 39 minutos, Uzbekistán encontró el empate y obligó a Colombia a redoblar esfuerzos en la segunda mitad.

Sin embargo, la jerarquía de sus principales figuras apareció en el momento indicado. Luis Díaz marcó en una Copa del Mundo al minuto 64 y, ya en el tiempo de reposición, Jaminton Campaz sentenció el compromiso con el 3-1 definitivo.

James Rodríguez abraza a Jáminton Campaz tras el partido de Uzbekistán vs. Colombia. Foto: AP Photo/Ashtin Barker

Selección Colombia, en la cima, según Fifa

Más allá del resultado, los números entregados por la Fifa tras los primeros 24 partidos del torneo ratifican el protagonismo ofensivo que tuvo Colombia en su debut. La Tricolor fue el equipo que más remates realizó en el Grupo K, con un total de 15 intentos, tres de los cuales terminaron en gol.

El informe también destaca la variedad de recursos utilizados por el equipo colombiano para generar peligro. De los 15 remates registrados, seis se produjeron desde fuera del área, evidenciando la intención de buscar el arco rival desde diferentes sectores del campo.

Néstor Lorenzo dando instrucciones en el partido de Uzbekistán vs. Colombia en el Mundial 2026. Foto: AFP

Además, dos de los intentos fueron de cabeza, incluido el de Jaminton Campaz que terminó convirtiéndose en el tercer gol de la noche. Siete disparos se fueron desviados, mientras que los otros exigieron la intervención de la defensa y del arquero uzbeko.

El dominio colombiano también se reflejó en la posesión y circulación del balón. La Selección terminó el encuentro con 534 pases realizados, de los cuales 469 fueron completados con éxito. En este apartado solo fue superada por Portugal, que registró 740 pases acertados de 804 intentados en su presentación mundialista.

Johan Mojica abraza a Jhon Janer Lucumí tras el partido de Colombia vs. Uzbekistán. Foto: AP Photo/Natacha Pisarenko

Entre los futbolistas colombianos, Jhon Lucumí fue quien más intervino en la construcción del juego, entregando correctamente la pelota en 73 oportunidades.

El defensor se convirtió en una de las piezas clave para la salida limpia desde el fondo y para sostener la posesión durante los momentos de mayor control del partido.

Dentro del Grupo K, Uzbekistán ocupó el tercer lugar en pases completados con 334, mientras que República Democrática del Congo registró 268.

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Estos números comienzan a marcar una diferencia entre los favoritos de la zona y respaldan la percepción de que Colombia y Portugal son, al menos en el arranque del torneo, las selecciones con mayores argumentos para quedarse con los dos primeros lugares y avanzar a la siguiente ronda del Mundial 2026.