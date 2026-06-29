De forma agónica, Marruecos eliminó a Países Bajos y ya tiene rival en octavos de final del Mundial 2026

Partido memorable el que dejaron Países Bajos y Marruecos, este lunes 29 de junio, en los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El juego se desarrolló en el estadio Monterrey, con miles de asistentes en las tribunas.

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Se trató de un partido luchado en el primer tiempo, en el cual predominó la parte física y la falta de puntería. Tras los primeros 45′, se fueron al descanso 0-0 y todo quedó para definirse en el complemento.

Luego de varias acciones desperdiciadas por ambos conjuntos, Cody Gakpo rompió el empate. Corrían los 72′, cuando el atacante de 27 años anotó el gol, virtud de su perseverancia, que además acabó conmoviendo al planeta entero.

¡¡¡GOL Y EMOCIÓN PURA DE CODY GAKPO TRAS MARCAR EL 1-0 DE PAÍSES BAJOS A MARRUECOS EN EL MUNDIAL!!!



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En horas previas al partido se conoció que la esposa de Gakpo, Noa van der Bij, perdió al hijo que estaban esperando. Por eso, Cody no pudo evitar las lágrimas a la hora de celebrar.

Parecía que Países Bajos iba a ganar con ese 1-0. Sin embargo, Issa Diop encajó un tanto agónico sobre los 90+1′, que envió todo a los tiempos extras.

LO EMPATÓ MARRUECOS EN EL FINAL



Gran frentazo de Issa Diop para poner el 1-1 ante Países Bajos a los 90 minutos #MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/hBWJ5Y8Iyf — DSPORTS (@DSports) June 30, 2026

En los tiempos extra ya se notó el desgaste físico de ambas escuadras, por lo que el ritmo bajó de a poco. Así, tuvieron que irse a los tiros desde el punto penal para definir quién pasaba a los octavos de final.

En los penales, Marruecos se impuso 3-2 en una dramática tanda desde los 11 metros. Tres jugadores fallaron para Países Bajos, mientras que dos lo hicieron en la escuadra africana.

Marruecos sigue en carrera y vuelve a sorprender al mundo, mientras que Países Bajos suma otra edición más sin poder conseguir el tan ansiado trofeo.

¿Cuál será el rival de Marruecos en los octavos de final del Mundial 2026?

Canadá, que el pasado 28 de junio eliminó a Sudáfrica (1-0) con un agónico gol de Stephen Eustáquio en Los Ángeles.

Datos generales que dejó el partido Países Bajos vs. Marruecos

Marcador final : Países Bajos 1 (2) - (3) 1 Marruecos

: Países Bajos 1 (2) - (3) 1 Marruecos Gol de Países Bajos : Cody Gakpo

: Cody Gakpo Gol de Marruecos : Issa Diop

: Issa Diop Fecha : 29 de junio - dieciseisavos del Mundial 2026

: 29 de junio - dieciseisavos del Mundial 2026 Estadio : Monterrey

: Monterrey Alineaciones:

Países Bajos: Bart Verbruggen; Denzel Dumfries, Micky Van De Ven, Virgil van Dijk, Nathan Aké, Jan Paul Van Hecke; Ryan Gravenberch, Frenkie de Jong; Crysencio Summerville, Cody Gakpo y Brian Brobbey.

Marruecos: Yassine Bounou; Achraf Hakimi, Issa Diop, Chadi Riad, Noussair Mazraoui; Ayyoub Bouadd, Ismael Saibari, Azzedine Ounahi, Bilal El Khannouss, Neil El Aynaoui; Brahim Díaz.