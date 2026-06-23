¿A qué hora juega Colombia el martes? Estos son los sitios web y aplicaciones para ver el partido de la Selección

El pasado 11 de junio se llevó a cabo la inauguración del Mundial 2026, un evento que contó con la participación de reconocidos artistas como Maná, Shakira, Belinda, Ryan Castro y J Balvin. Ese día marcó el inicio oficial de una de las competiciones deportivas más importantes del planeta, que se disputa cada cuatro años y en la que, para esta edición, Colombia integra el grupo K.
La presencia de la Tricolor en el torneo ha despertado una gran expectativa entre los aficionados, que siguen con emoción el desempeño del equipo y su camino en la Copa del Mundo. Su debut se produjo el miércoles 17 de junio, encuentro en el que logró una victoria 2-1 frente a Uzbekistán.
Ahora, la Selección Colombia se prepara para un nuevo compromiso. Este martes 23 de junio enfrentará a la República Democrática del Congo en Guadalajara, México, a las 9:00 p. m. (hora de Colombia).
En este contexto, las plataformas digitales se han consolidado como una alternativa clave para seguir el fútbol en vivo. Gracias a ellas, los aficionados pueden disfrutar de los partidos desde dispositivos como el celular, la tablet, el computador o incluso televisores inteligentes, lo que facilita acompañar a la Tricolor desde cualquier lugar, sin depender únicamente de la televisión por cable tradicional.
Para quienes buscan ver los encuentros a través de plataformas digitales, existen varias opciones disponibles. En Colombia, se puede acceder a la transmisión por Ditu, Gol Caracol (a través de su sitio web www.golcaracol.com), RCN, DIRECTV Sports y servicios de streaming como Disney+ Premium, DGO, Paramount+ y la app del Canal RCN.
En otros países, también hay alternativas como FOX Network, Telemundo y Telemundo Deportes En Vivo.
Es importante tener en cuenta que quienes opten por estas plataformas deben contar con una buena conexión a internet, con el fin de evitar interrupciones que puedan afectar la experiencia de ver cada minuto del partido.