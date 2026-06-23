¿A qué hora juega Colombia el martes? Estos son los sitios web y aplicaciones para ver el partido de la Selección

El pasado 11 de junio se llevó a cabo la inauguración del Mundial 2026, un evento que contó con la participación de reconocidos artistas como Maná, Shakira, Belinda, Ryan Castro y J Balvin. Ese día marcó el inicio oficial de una de las competiciones deportivas más importantes del planeta, que se disputa cada cuatro años y en la que, para esta edición, Colombia integra el grupo K.

Del estadio al espacio: NASA llevó el balón oficial de la FIFA fuera de la Tierra y los resultados sorprendieron

La presencia de la Tricolor en el torneo ha despertado una gran expectativa entre los aficionados, que siguen con emoción el desempeño del equipo y su camino en la Copa del Mundo. Su debut se produjo el miércoles 17 de junio, encuentro en el que logró una victoria 2-1 frente a Uzbekistán.

Ahora, la Selección Colombia se prepara para un nuevo compromiso. Este martes 23 de junio enfrentará a la República Democrática del Congo en Guadalajara, México, a las 9:00 p. m. (hora de Colombia).

En este contexto, las plataformas digitales se han consolidado como una alternativa clave para seguir el fútbol en vivo. Gracias a ellas, los aficionados pueden disfrutar de los partidos desde dispositivos como el celular, la tablet, el computador o incluso televisores inteligentes, lo que facilita acompañar a la Tricolor desde cualquier lugar, sin depender únicamente de la televisión por cable tradicional.

Los usuarios tienen a su disposición varias opciones para ver el partido de Colombia hoy. Foto: Getty Images

Para quienes buscan ver los encuentros a través de plataformas digitales, existen varias opciones disponibles. En Colombia, se puede acceder a la transmisión por Ditu, Gol Caracol (a través de su sitio web www.golcaracol.com), RCN, DIRECTV Sports y servicios de streaming como Disney+ Premium, DGO, Paramount+ y la app del Canal RCN.

En otros países, también hay alternativas como FOX Network, Telemundo y Telemundo Deportes En Vivo.

Es importante tener en cuenta que quienes opten por estas plataformas deben contar con una buena conexión a internet, con el fin de evitar interrupciones que puedan afectar la experiencia de ver cada minuto del partido.