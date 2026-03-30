Aparatoso accidente en la vía Cúcuta-Bucaramanga: una persona que viajaba como polizón murió tras el impacto de tres vehículos

Durante el inicio de la Semana Santa en Colombia se han registrado múltiples accidentes de tránsito, donde uno de ellos se presentó sobre el mediodía de este lunes, 30 de marzo.

Cierre total en vía del departamento de Boyacá: Invías confirma operativo en la zona

El aparatoso siniestro ocurrió en inmediaciones del sector de Berlín en la vía que comunica al municipio de Pamplona, Norte de Santander, con la ciudad de Bucaramanga en Santander.

El hecho se registró cuando una tractomula chocó de frente contra un camión y, segundos después, una camioneta de color gris impactó contra el vehículo de carga pesada.

En el incidente, tres ciudadanos extranjeros que se transportaban como polizones en la parte posterior del tractocamión sufrieron lesiones de gravedad.

El impacto ocasionó que la carga se desplazara hacia la cabina, dejándolos atrapados en estado crítico. De forma preliminar, se reportó la muerte de uno de ellos.

El paso vehicular registra afectaciones viales debido al accidente, por lo que se registran represamientos de carros en ambos sentidos mientras se retiran los camiones involucrados.

🚨 Accidente múltiple en la vía Pamplona – Bucaramanga, sector cercano a la Laguna. Una tractomula chocó con un camión y, segundos después, una camioneta impactó por la parte trasera.

Tres migrantes que viajaban en la carga quedaron atrapados; uno murió pic.twitter.com/yERBrbTY9I — Dolly Xiomara Niño (@DOLLYXIOMARA) March 30, 2026

Línea #767 no funcionará en Semana Santa

El Instituto Nacional de Vías (Invías) anunció que la línea de consulta vial #767 tendrá un proceso de modernización técnica, por lo que durante esta Semana Santa no estará en funcionamiento.

“En el marco del plan Semana Santa Segura, presentado por la ministra de Transporte, Mafe Rojas, y la Policía Nacional, el Invías anuncia una transformación digital para ofrecer servicios de asistencia más ágiles, eficientes y adaptados a las necesidades actuales de los usuarios. Bajo este proceso, el numeral #767 iniciará su modernización técnica a partir del sábado 28 de marzo”, señaló la entidad en un comunicado de prensa.

Durante este periodo de actualización, el Invías afirmó que los siguientes servicios sí estarán habilitados y operarán de manera permanente:

Reporte de emergencias viales: Los ciudadanos pueden informar novedades o solicitar asistencia inmediata a través del número de WhatsApp 320 301 7300.

Consulta de estado de las vías en tiempo real: En la línea gratuita nacional 01800 519 1656 (conmutador nacional) las 24 horas del día, y en la línea 601 377 0600 opción 3, en horario laboral.

Información actualizada de novedades: Los viajeros pueden planear sus recorridos y verificar cierres o pasos restringidos en la plataforma digital Viajero Seguro en https://invias-viajero.vercel.app.