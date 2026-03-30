Boyacá

Cierre total en vía del departamento de Boyacá: Invías confirma operativo en la zona

Las fuertes lluvias siguen afectando diferentes puntos de las vías del país.

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Mario Alejandro Rodríguez Garzón

Mario Alejandro Rodríguez Garzón

30 de marzo de 2026, 11:11 a. m.
Cierre vial en Boyacá - Semana Santa
Cierre vial en Boyacá - Semana Santa Foto: Invías / Getty Images / Montaje: Semana

En el marco de la Semana Santa, el estado de las vías es fundamental para la seguridad de los pasajeros, más teniendo en cuenta que muchos sectores viales están construidos en zonas montañosas, por lo cual, existe siempre la posibilidad de un deslizamiento de tierra.

En la vía Otanche - Puerto Romero, en el departamento de Boyacá, se presentó una situación de esta índole el Lunes Santo en horas de la mañana, tal como lo informó el Invías a través de sus canales digitales.

Invías informó de este cierre vial para que los viajeros programen nuevamente sus viajes.
Invías informó de este cierre vial para que los viajeros programen nuevamente sus viajes. Foto: INVIAS

“El Invías informa cierre total en el Cruce Ruta 45 (Dos y medio) - Otanche, sector Puerto Romero - La Ye (Km 56), debido a un deslizamiento de tierra provocado por las fuertes lluvias recientes”.

Actualmente, la entidad se encuentra trabajando de forma activa en las reparaciones del corredor vial en el punto informado:

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  • Se realizó la señalización preventiva instalada en la zona.
  • Se desplegó un grupo de trabajo zonal encargado del mantenimiento vial, el cual ya está trabajando en sitio.
  • La maquinaria amarilla va en camino (vía contratista T. Boyacá LCP SAS) para agilizar el trabajo de remoción del material.

Invías manifestó que la hora estimada de apertura sería las 12 p. m., si las condiciones así lo permiten. Evidentemente esto dependerá del clima en la zona y la velocidad de trabajo del equipo enviado.

Adicionalmente, es fundamental la solución pronta de esta afectación, ya que no existen rutas alternas disponibles.

La entidad recomendó la planeación de los desplazamientos por este sector del departamento con antelación y estar atentos a las actualizaciones, las cuales estarán plasmadas en sus redes sociales.

¿Cuántas personas se movilizan por Boyacá en Semana Santa?

Según cifras de la Gobernación de Boyacá, durante la Semana Santa de 2025 (que sirven para proyectar la movilidad este año):

  • 1.056.437 visitantes llegaron al departamento. “Aproximadamente un millón de personas eligieron a Boyacá como destino en esta temporada”.
  • Además, se registró la movilización de 356.079 pasajeros en transporte público.
  • En las vías del departamento circularon 594.679 vehículos durante la temporada

¿Qué operativos dispone la Gobernación de Boyacá para Semana Santa?

Según la Gobernación de Boyacá, se implementan los siguientes operativos:

  • Despliegue de más de 5.300 servidores públicos para garantizar seguridad y movilidad.
  • Instalación de 19 puntos estratégicos de control en el departamento.
  • Ejecución de 142 actividades de prevención y control vial Presencia de 4.500 uniformados en operativos de seguridad.