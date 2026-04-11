“Del pacto de La Picota pasamos al de Itagüí”: Paloma Valencia lanza fuertes críticas en medio de la polémica parranda

El escándalo que se presentó el pasado miércoles, 8 de abril, en la cárcel de Itagüí, donde varios capos de bandas criminales realizaron una parranda vallenata, dejó al descubierto los beneficios y las modificaciones en las celdas que se han pactado en medio de las negociaciones con el Gobierno.

Las excéntricas celdas que capos habrían construido en la cárcel de Itagüí, Antioquia

Tras la realización de la parranda dentro del penal, que estuvo amenizada por el cantante vallenato Nelson Velásquez, también se conoció que se realizaron modificaciones en las celdas, que van desde pisos de mármol hasta duchas individuales.

En varias fotografías, dadas a conocer por Noticias RCN, se logró ver cómo al interior del centro penitenciario ingresaron elementos de construcción para realizar este tipo de trabajos que se encuentran prohibidos.

Precisaron que estas modificaciones nunca fueron notificadas al personal del Inpec que entrega este tipo de permisos para realizar construcciones y señalaron que en los trabajos ilegales que realizaron hubo mano de obra de otros internos, pero también, al parecer, hubo personas externas.

Imagen de referencia de la cárcel de La Paz de Itagüí e integrantes de la mesa de paz. Foto: Semana.

Las reacciones a estos hechos no se han hecho esperar. La candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, calificó lo que está pasando dentro de la cárcel como una “vergüenza que pone en jaque las instituciones”.

“¿Cómo es que los delincuentes, que supuestamente están ahí para ser sancionados, lo que tienen son lujosos apartamentos, fiestas donde pueden entrar todos sus invitados e incluso los cantantes?”, se cuestionó Valencia.

La aspirante presidencial se mostró sorprendida, ya que aseguró que “estos son los delincuentes que Petro subió a la tarima y son los mismos a los que pretenden quitarles las órdenes de captura”.

Y aseguró: “Del pacto de La Picota pasamos al de Itagüí, donde la criminalidad pareciera ir de la mano con el Gobierno”.