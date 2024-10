Muhamad defendió que esa jugada jurídica contra el proyecto no puede ser interpretado por la Alcaldía de Bogotá como una posible intromisión del gobierno y aseguró que esa obra de infraestructura afectaría una zona importante para la sostenibilidad de la ciudad.

“El Ministerio de Ambiente es la cabeza del sistema nacional ambiental. Como cualquier institución pública y sobre todo en el tema ambiental tiene el deber de estar permanentemente vigilante, que se cumpla la normatividad ambiental, consideramos que en este caso no se cumplió sobre una reserva regional fundamental para la estabilidad climática de la sabana de Bogotá”, sostuvo la ministra desde la COP16.

La funcionaria, quien fue concejala de Bogotá, defendió que “consideramos que esa avenida como está planteada va a generar graves prejuicios para toda la Sabana de Bogotá y en tiempos de cambio climático esto no es un juego. Nosotros lo que estamos haciendo es ejerciendo nuestras competencias”.

La ministra Muhamad defiende que “la autonomía territorial que respetamos y por eso fuimos a una demanda de nulidad al Consejo de Estado no implica que el sistema nacional ambiental no cumpla sus competencias ni que acá no haya Estado Social de Derecho”.