Petro dice que no va por la reelección: “No quisiera volver a ser presidente a partir de 2026″. En su constituyente va contra la justicia

“No estoy buscando una reelección presidencial. No tengo intención de reelegirme y no impulsaré reformas o una constituyente en ese sentido, así lo he dicho desde siempre. Yo no quisiera volver a ser presidente a partir de 2026″, le aseguró el primer mandatario Petro al director de El Tiempo, Andrés Mompotes, en una entrevista que publicó ese diario este lunes.

El presidente dijo que esa no era la razón de ser de su llamado al pueblo, y enlistó algunos de los temas a los que le apunta con ese camino. Habló concretamente de la Rama Judicial.

“Es fundamental garantizar una justicia imparcial e independiente, lo que implica abordar los decretos, leyes y discusiones relacionadas con mi gobierno sin sesgos ideológicos, sin la influencia de los lobistas y clientelistas habituales de los grupos de interés. Reitero mi compromiso de respetar la independencia de poderes y la autonomía judicial, como dicta la Constitución. Soy un demócrata que aboga por una democracia más profunda y garantista, aunque esto no impide plantear preguntas ni abrir un diálogo público sobre ciertas decisiones judiciales”, dijo.

Petro tiene claro el camino que viene y lo explicó al director de ese diario. Aseguró que le apuntará a la presión de la gente y especialmente la del suroccidente, razón por la cual se hizo acompañar de la minga indígena y de la primera línea.

“Es un proceso constituyente. El primer paso, y ese fue el discurso de Puerto Resistencia (en Cali), es organizar los comités municipales, es decir que las organizaciones de base municipales se movilicen, se junten; convocar al pueblo a la movilización, a la calle, al debate, a ejercer el poder constituyente que se puede ejercer ya en unos niveles que la constitución del 91 permite, que están definidos como cabildos abiertos, que son mecanismos de participación ciudadana vigentes. Por eso yo digo que comenzamos un proceso constituyente, y comienza en la base de la sociedad y en todos los lugares de Colombia. El primer escenario geográfico, por el escenario organizativo que existe, es el suroccidente. Por ello estuve en Cali. Apenas dijimos que el poder constituyente es de la minga y no de la gente armada, se produjo el sábado pasado un hecho violento en Toribio, Cauca”.

Las contradicciones que se evidenciaron en su propuesta del viernes también fueron tema de reflexión. El presidente, por ejemplo, se refirió a las múltiples veces en que aseguró que no llamaría a una asamblea nacional constituyente. Había sido tan claro en ese sentido, que en la campaña en la que disputo la Presidencia con Iván Duque firmó esa promesa en mármol, al estilo de los diez mandamientos, frente a una iglesia.

“La foto que me tomaron con (Antanas) Mockus fue en 2018, perdimos y esa es la realidad. Luego asumió Duque y su gobierno representó la entrega del poder Ejecutivo a las mafias. Ante tal situación, es imperativo tomar medidas. En cualquier área que reviso, en la que me involucro, encuentro expoliación y robo y, lamentablemente, la Fiscalía no investigó, ya sabemos por qué. No niego que en mi gobierno pueda ocurrir lo mismo, por eso he instruido a los ministros que no encubran nada. La situación actual da asco, la corrupción no conoce límites y parece que algunos la consideran un derecho. Es necesario actuar”, aseguró.

“Cuando usted convoca a una asamblea constituyente, está llamando al pueblo, y al hacerlo, se dignifica lo público. Como dijo Mockus, lo público se eleva a la categoría de sagrado. ¿Por qué en países como Francia, Estados Unidos o Corea no hay tanta corrupción como aquí? Porque en esos lugares se valora lo público, mientras en Colombia, lamentablemente, priman los intereses privados. El propósito de la asamblea constituyente es precisamente reivindicar lo público. Para lograrlo, debemos purificar nuestras instituciones, lo cual se logra llenándolas de pueblo, no de mafias. Mi desempeño será evaluado en función de mi capacidad para erradicar del Estado a esas mafias de la corrupción”, agregó.

El primer mandatario también intentó despejar otro de los temores que genera su gobierno. Ante la pregunta de si cambiaría el modelo económico actual con la constituyente, dijo: “Nosotros en la campaña dijimos que no vamos a afectar la propiedad privada, incluso mi gobierno no ha hecho ninguna expropiación. No hemos expropiado a nadie. Ellos, la oposición, sí han expropiado a miles legalmente. Nosotros vamos a desarrollar el capitalismo. Yo soy socialista, pero una sociedad poscapitalista -cualquiera que sea- aparecerá es porque se desarrolla el capitalismo”.