Gustavo Petro y la reelección: con Uribe fue un no rotundo y con Santos, un sí total. ¿Busca quedarse en el poder con una constituyente?

“Diálogo sí, concertación sí, pero con el pueblo en las calles. Si las instituciones que hoy tenemos en Colombia no son capaces de estar a la altura de las reformas sociales que el pueblo, a través de su voto, decretó, demandó, mandó y ordenó —sostuvo Petro—, entonces, no es el pueblo el que se va arrodillado hacia su casa, derrotado. Son las transformaciones de esas instituciones las que se tienen que presentar, no es el pueblo el que se va, es la institución la que cambia ”, gritó el mandatario en tono airado.

¿Petro busca la reelección?

En una entrevista con Blu Radio, en 2021, el entonces candidato Petro subrayó que la actual constitución política “dice que el mandato popular va de tal fecha a tal fecha. En mi programa de Gobierno no dice que pretendo modificar la constitución para que pueda volverse a la reelección. El que lo hizo fue Uribe y Petro votó en contra. No me gusta el sistema de reelección en Colombia. Luego pusieron el famoso articulito, que antes no estaba en la Constitución del 91, eso nunca se contempló en la Asamblea Nacional Constituyente. Y cuando alguien lo metió, que fue Uribe, yo voté en contra”.