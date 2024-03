David Luna dice que Petro quiere una Constituyente para quedarse en el poder: “Se puede colar tranquilamente un artículo de reelección”

David Luna (D.L.): El único interés del presidente Petro de tramitar su reforma a la salud es controlar los recursos del sistema, que equivalen a 90 billones de pesos. Controlarlos para administrarlos directamente y, como lo contempla el proyecto de ley, sin ningún tipo de auditoría. Sin ningún tipo de control. O sea, girándolo a diestra y siniestra. Si ese proyecto llega a pasar, lo cual yo espero que no suceda con la ponencia negativa, Petro tendría la capacidad de buscar ganar las elecciones del 2026 por interpuesta persona o incluso él postulándose. Yo no descarto que el presidente Petro busque convocar una Asamblea Nacional Constituyente.

D.L.: Con un argumento que no está contemplado ni permitido en el derecho internacional, que es establecer una legislación de punto final. Si se convoca una constituyente por ese objeto de punto final, se puede colar tranquilamente un artículo de reelección. Por eso es que yo lanzo la alerta. Todos los colombianos, sin excepción, debemos exigir el respeto por las instituciones y exigirle al presidente Petro que cumpla con lo que se comprometió en campaña, que fue no reelegirse.

D.L.: Yo fui la primera persona que lo dije y hasta de loco me tildaron. Falleció la senadora Piedad Córdoba y el presidente dijo que tenían que unificarse los partidos que lo apoyan. Posteriormente insistió en que era fundamental tramitar la reforma a la salud para lograr la administración de los recursos en manos exclusivamente gubernamentales, después presentaron el proyecto de Acto Legislativo de transfuguismo, para que la gente se pueda cambiar de partido. Ellos evidentemente buscan sumar gente al Pacto Histórico.

Finalmente, se ve en las declaraciones de Francia Márquez, diciendo que cuatro años no son suficientes. Luego el mismo presidente dijo en Nariño que debían volver a ganar las elecciones en el 2026 y no aclaró en cabeza de quién.

SEMANA: La reforma pensional va a paso tortuga y la de la salud está virtualmente hundida. ¿Por qué el Senado no le está caminando al Gobierno?

D.L.: Colombia no se juega su futuro en 2026. Colombia se juega su futuro en los próximos tres meses. Está en manos del Senado de la República, particularmente a la hora de discutir la reforma a la salud y la pensional. Creo que evidentemente ambos sistemas requieren ajustes, mejoras y meter en cintura a muchos de sus actores, pero lo que no se puede permitir ni tolerar es que el Gobierno controle a su antojo los recursos públicos. Y eso es lo que quiere hacer con las reformas. En mi caso y en el del partido Cambio Radical, vamos a votar negativo ambas reformas.

D.L.: La reforma a la salud todavía no está hundida. Hay que exigirle a la presidenta de la Comisión Séptima que convoque la sesión para votar la ponencia negativa. Y hay que desenmascarar al Gobierno nacional, que trata de utilizar todo tipo de artimañas para evitar esa votación. Primero no convocarla y, segundo, tratar de impedir el voto. El presidente invitó a los senadores de la Comisión Séptima a desayunar el lunes. Esperamos que el plato central no sea ni mermelada ni lentejas