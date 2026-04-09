Arrestan a trabajador por incendio masivo en fábrica de papel en California

Un trabajador fue arrestado este jueves por su presunta responsabilidad en el incendio masivo que destruyó un centro de distribución de la empresa Kimberly-Clark Corp en Ontario, California.

El detenido fue identificado como Chamel Abdul-Karim, de 29 años, quien, según las autoridades, trabajaba en la instalación a través de una empresa subcontratada.

La captura se produjo luego de que los investigadores analizaran un video en el que aparece una persona incendiando diversos materiales dentro del lugar.

En la grabación, el individuo expresa su inconformidad con el salario y afirma que “si no nos van a pagar lo suficiente para vivir o para poder permitirnos vivir, al menos páguennos lo suficiente para que no hagamos esto”.

No obstante, las autoridades señalaron que aún continúan revisando el material y que no han confirmado de manera definitiva que la persona que aparece en el video sea Abdul-Karim.

El incendio se registró en la madrugada del martes y se propagó rápidamente debido a la gran cantidad de material altamente inflamable almacenado en el lugar.

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La instalación, de aproximadamente 100.000 metros cuadrados, albergaba productos como pañuelos faciales y papel higiénico, y se estimaba que abastecía a cerca de 50 millones de personas, según un informe de FOX News.

Imágenes difundidas en redes sociales mostraron el techo del edificio completamente envuelto en llamas. El subjefe de bomberos de Ontario, Mike Wedell, informó a Bloomberg News que el tejado colapsó por completo y que todos los productos en el interior quedaron destruidos.

“Sin duda, fue un incendio atípico, por el comportamiento del fuego en el interior y la rápida propagación del mismo en un edificio tan grande”, afirmó el jefe del Departamento de Bomberos de Ontario, Mike Gerken.

Por su parte, la empresa indicó que no se registraron personas heridas en el incidente. Además, en un comunicado, explicó que la planta era operada por NFI Industries, un proveedor privado de soluciones logísticas en Norteamérica, y que el incendio no afectó a ninguno de sus equipos de fabricación.

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La compañía también informó que activó un equipo de respuesta para minimizar el impacto en los consumidores. Sin embargo, el hecho tuvo repercusiones en el mercado, ya que las acciones de la empresa cayeron un 4 % el mismo martes.

Este incidente se produce meses después de que Kimberly-Clark, fabricante de marcas como Huggies y Kleenex, acordara la compra del fabricante Kenvue Inc, conocido por productos como Tylenol, un analgésico ampliamente utilizado para tratar el dolor y la fiebre.