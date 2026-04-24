¿Qué llevó a Amarilo a convertirse en una de las marcas más queridas en Colombia?

Ser la constructora con la mejor reputación en el ranking Merco Empresas no es un hito fortuito, es el resultado de una promesa de valor que prioriza el bienestar y la creación de comunidades. Para Amarilo, liderar el sector implica una responsabilidad que va más allá de edificar: se trata de crear ecosistemas urbanos donde la seguridad, la valorización y la confianza son los cimientos de cada decisión.

Desarrollo con propósito de largo plazo

La esencia de Amarilo se define a través de su visión de Urbanismo Integral. Más allá de ofrecer metros cuadrados, la compañía entrega calidad de vida mediante un modelo de desarrollo sostenible que garantiza la generación de valor social a través de urbanismos que conectan a las comunidades con servicios, equipamientos y espacios públicos de calidad, fortaleciendo el arraigo territorial y el bienestar de sus habitantes.

Un respaldo que genera tranquilidad

La reputación se construye con solidez y cumplimiento. En 2025, la compañía reafirmó ser el aliado más confiable del país con ventas netas por 2,47 billones de pesos, aportando el 3,18 por ciento del valor agregado nacional del sector. Con presencia en 18 ciudades y más de 150 proyectos activos, la escala de Amarilo ofrece seguridad y confianza.

Para el Grupo Amarilo, la sostenibilidad es la base de una operación eficiente y responsable. Foto: Amarilo - API

Hoy, la compañía hace parte del Grupo Amarilo, un conglomerado empresarial conformado por Amarilo, Yellowstone y Cimento, un grupo que en 2025 logró un EBITDA de 440.576 millones de pesos e ingresos por 2.806.213 millones de pesos.

Sostenibilidad con visión de futuro

Para el Grupo Amarilo, la sostenibilidad es la base de una operación eficiente y responsable. Esta visión se traduce en resultados tangibles con proyectos certificados, prácticas de economía circular y una hoja de ruta clara hacia la descarbonización. Este compromiso no solo protege el entorno, sino que asegura la vigencia y competitividad de los proyectos a largo plazo, y la construcción de ciudades resilientes e inclusivas.

El talento detrás del liderazgo

Nada de esto sería posible sin el compromiso de un equipo humano excepcional. El Grupo Amarilo continúa invirtiendo en el desarrollo de su talento, convencido de que su cultura organizacional es el motor para responder a los desafíos del sector. Con más de 2.900 empleos directos y 13.000 indirectos, el Grupo impulsa la economía nacional, haciendo realidad el sueño de miles de familias de tener vivienda e invertir.

Como afirma Roberto Moreno, presidente del Grupo Amarilo, “nuestra reputación es el reflejo de una gestión consistente. Buscamos ser el puente para que cada familia sienta que, al elegirnos, toma la mejor decisión financiera y de vida”.

Con 20 nuevos lanzamientos en 2026, el Grupo Amarilo reafirma su posición como el Top of Mind de quienes hoy buscan un futuro garantizado.

*Contenido elaborado con apoyo de Amarilo